IRW-News: Kuya Silver Corp. : Kuya Silver kündigt eine 8-Millionen-Dollar-Eigenkapitalfinanzierung durch Privatplatzierung an

IRW-PRESS: Kuya Silver Corp.



: Kuya Silver kündigt eine 8-Millionen-Dollar-Eigenkapitalfinanzierung durch Privatplatzierung an

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Vancouver, British Columbia, 26. Mai 2021 - Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (FSE: 6MR1) (das "Unternehmen" oder "Kuya" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Cormark Securities Inc. (zusammen die "Konsortialbanken") abgeschlossen hat, wonach die Konsortialbanken 4.211.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,90 $ pro Einheit im Rahmen einer Privatplatzierung auf "Buy-Deal"-Basis für einen Gesamterlös von ca. 8 Mio. $ (das "Angebot") erwerben werden. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken außerdem die Option eingeräumt, bis zu 15 % der Einheiten des Angebots zu denselben Bedingungen zu erwerben, die bis zum Abschluss des Angebots jederzeit ausgeübt werden kann.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeder volle Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,60 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2021 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung, einschließlich der der Canadian Securities Exchange.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll für die Erschließungsaktivitäten auf dem Bethania-Projekt und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den US-Bundes- und einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder von den US-Registrierungsvorschriften ausgenommen.

Über Kuya Silver Corporation

Kuya ist ein in Kanada ansässiges, auf Silber fokussiertes Bergbauunternehmen, das das Projekt Bethania besitzt, zu dem auch die Mine Bethania in Zentralperu gehört. Die Bethania-Mine war bis 2016 in Produktion und mahlte ihr Erz in verschiedenen anderen Konzentratanlagen in der Region. Der Plan des Unternehmens ist es, eine Erweiterung durchzuführen und eine Konzentratanlage am Standort zu errichten, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Bethania-Mine produzierte Silber-Blei- und Zinkkonzentrate aus dem Abraummaterial, bis sie aufgrund der Marktbedingungen und des Mangels an Betriebskapital auf Pflege und Wartung gesetzt wurde.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Unternehmen unter:

Kuya Silver Corporation

Telefon: +1(604) 3984493

info@kuyasilver.com

www.kuyasilver.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Leserberatung

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schwankungen der Marktpreise, Erfolge der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58618

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58618&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin= CA50149R1073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.