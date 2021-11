IRW-News: Komo Plant Based Foods Inc. : Komo Plant Based Foods startet heute sein veganes Mac & Cheeze-Menü auf Uber Eats

IRW-PRESS: Komo Plant Based Foods Inc. : Komo Plant Based Foods startet heute sein veganes Mac & Cheeze-Menü auf Uber Eats

Vancouver, B.C. - 25. November 2021: Komo Plant Based Foods Inc. (CSE: YUM) (OTCQB: KOMOF) (FRA:9HB) (Komo), ein Unternehmen für hochwertige Lebensmittel auf pflanzlicher Basis, freut sich die Einführung von Komo Eats, einer Auswahl an frisch zubereiteten, heißen und fertigen Komfortgerichten auf pflanzlicher Basis, bekannt zu geben. Die Komo Eats-Gerichte sind über Uber Eats in Vancouver (British Columbia) erhältlich.

Komo Eats ist eine Erweiterung von Komo Comfort Foods und steht im Einklang mit der Mission von Komo, pflanzliche Gerichte zu einem täglichen Hauptnahrungsmittel zu machen. Auf der Speisekarte stehen pflanzliche Gourmet Mac & Cheeze-Varianten. Die Spezialität ist die Buffalo Fried Jackfruit Chickn Mac & Cheeze - zubereitet mit Komos hausgemachtem Jackfruit Chickn, und zwar paniert und gebraten. Die Cheeze-Sauce ist ebenfalls hausgemacht mit Cashews, Blumenkohl und Kokosnuss. Komo hat auch seine eigenen Bacon-Stückchen aus Tofu entwickelt. Genießen kann man sie in seiner Bacun Caramelized Onion Mac & Cheeze. Das BBQ Pulled Enoki Mushroom & Lentil-Produkt von Komo wird in seiner BBQ Pulled Mushroom Max & Cheeze verwendet. Weitere Geschmacksvarianten sind Classic Mac & Cheeze, Roasted Garlic Mushroom Mac & Cheeze und Mac & Greens.

Komo Eats bietet uns die neue Möglichkeit, innovativ zu sein und mehr pflanzliche Komfortgerichte anzubieten. Durch diese Plattform können wir mit unseren Aromen und Zutaten mutiger sein, um Gerichte zu kreieren, die anders und einzigartig sind, sagt Jeffrey Ma, CEO der operativen Tochtergesellschaft von Komo, Komo Plant Based Comfort Foods. Durch Komo Eats können wir schneller neue Gerichte kreieren. Die Markteinführung eines Produkts im Einzelhandel erfordert viele Schritte und wir wissen, dass nicht alle Einzelhandelsprodukte erfolgreich sind. Komo Eats ermöglicht uns eine schnelle und lokale Einführung, sodass wir Feedback von Verbrauchern sammeln können, bevor wir entscheiden, ob ein Produkt tatsächlich auf den Markt gebracht werden soll. Komo Eats ist unsere Testküche, hier können wir vegane Leibspeisen kreieren, teilen und mehr lernen.

Komo Eats bereitet seine Gerichte in seiner Ghost Kitchen zu, die sich etwas außerhalb der Innenstadt von Vancouver befindet. Mit der Ghost Kitchen kann Komo die für die Auslieferung bestimmten Gerichte ohne ein angeschlossenes Restaurant oder Ladengeschäft vermarkten und zubereiten, wodurch Komo einen geringeren Overhead hat als ein traditionelles Restaurant.

Komo Eats kann ab heute über Uber Eats in Vancouver (British Columbia) bestellt werden. Komo wird die Expansion auf andere Lieferservice-Apps und Standorte auf Grundlage des Erfolgs dieser ersten Einführung planen.

Über Komo

Komo Plant Based Foods Inc. ist ein erstklassiges Unternehmen für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis und entwickelt, produziert und vertreibt eine Vielzahl an Tiefkühlgerichten auf pflanzlicher Basis, die stets herzhaft, sättigend und mit gesunden Zutaten hergestellt sind. Wir bei Komo haben es uns zur Aufgabe gemacht, pflanzliche Mahlzeiten zu einem festen Bestandteil auf jedem Esstisch zu machen, indem wir unsere Liebe zu Wohlfühlessen teilen, das die Menschen mit dem Planeten verbindet. Wir glauben, dass pflanzliche Ernährung die Zukunft ist und - Veränderung kann mit einem einzigen biteTM beginnen. Unser erfahrenes Innovations- und Entwicklungsteam für Produkte auf pflanzlicher Basis kreiert vegane Versionen von traditionell käse- und fleischhaltigen Klassikern - alles auf rein pflanzlicher Basis. Die Produkte von Komo werden über dessen E-Commerce-Website und ein Vertriebsnetz aus Online- und stationären Lebensmittelgeschäften sowie Convenience- und Naturkostläden direkt an den Verbraucher verkauft. Unsere operative Tochtergesellschaft Komo Comfort Foods startete 2021 mit unseren Vorzeigeprodukten: Lasagne, Shepherds Pie und Chickenless Pot Pie auf pflanzlicher Basis. Kürzlich hat sie eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht: Komo Plant-Based Meal HelpersTM - vielseitige Mahlzeitenhelfer, mit denen sich viele Gerichte zu Hause zubereiten lassen.

