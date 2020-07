IRW-News: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold meldet Bohr-Update für 2020

IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.



: Klondike Gold meldet Bohr-Update für 2020

Vancouver, British Columbia, Kanada, 7. Juli 2020, Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass es die Phasen 1,2 und 3 der Diamantbohrungen (siehe Pressemitteilung vom 1. Juni 2020) auf dem zu 100% unternehmenseigenen, 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet im Distrikt Klondike im Yukon Territory abgeschlossen hat.

Zusammenfassung:

- Das Diamantbohrprogramm der Phase 1, das auf die Zone Lone Star abzielte, ist abgeschlossen. Insgesamt wurden 13 Bohrlöcher auf vier Abschnitten niedergebracht, obwohl ursprünglich nur 9 Bohrlöcher geplant waren. Alle Bohrproben wurden zur Analyse verschickt. Die Analyse- und Bohrabschnittergebnisse werden für Juli erwartet.

- Das Bohrprogramm der Phase 2, das auf die Zone Stander abzielte, wurde abgeschlossen. Insgesamt wurden, wie geplant, 5 Bohrlöcher niedergebracht. Das Programm der Phase 3 zielte auf die Erweiterungen der Zone Stander ab und wurde mit 4 Bohrlöchern wie geplant abgeschlossen. Messung und Beprobung der Bohrlöcher wurden abgeschlossen. Analyse- und Abschnittsergebnisse sollen im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse der Phase 1 auf Lone Star folgen.

- Detaillierte Kartierung, Prospektion und Schürfgrabungen auf den Gebieten der Bohrungen der Phase 1, 2 und 3 sind noch im Gange. Die Ergebnisse sollen mit den jeweiligen Bohranalyseergebnissen der einzelnen Phasen veröffentlicht werden.

- Der Bohrer verbleibt auf dem Konzessionsgebiet, weil die Entscheidungen hinsichtlich Zielen und Umfang der geplanten Anschlussbohrungen 2020 noch ausstehen.

Das Bohrprogramm wird Informationen liefern, mit denen die potenziellen Tagebaustrukturen auf den Zonen Lone Star und Stander besser bewertet werden können. Außerdem wird das Programm Informationen über die strukturellen Beziehungen mit hochgradigen Goldgehalten liefern, anhand derer die Ziele für die weiteren Bohrungen 2020 festgelegt werden können.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagte: Das Bohrprogramm verlief insgesamt sehr reibungslos und schnell. Es wurde früh mit der Exploration begonnen und das Unternehmen hat umfangreiche Gesundheitsmaßnahmen ergriffen, um Covid-19-Infektionen bzw. die Virusübertragung zu verhindern. Ich möchte an dieser Stelle unsere Mitarbeiter und Auftragnehmer loben, die die notwendige Umsicht und Geduld gezeigt haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir durch die Ergebnisse dieser Bohrungen Hinweise auf die höhergradigen Goldgehalte bekommen werden, die unsere Aktionäre sehen wollen. Außerdem werden wir Informationen über die Zonen Lone Star und Stander liefern.

Bohrungen der Phase 1 auf Zone Lone Star abgeschlossen:

Die Bohrungen der Phase 1 sind abgeschlossen. Dreizehn Infill-Bohrlöcher testeten ein Teilgebiet am westlichen Ende der Zone Lone Star, wo ein Ausbiss der Goldmineralisierung in einem Gebiet von 200 x 50 Metern sichtbar ist. Siehe dazu Abbildung 1. In den meisten Fällen wurde ein zusätzliches Bohrloch auf der gleichen Bohrplatte niedergebracht, sodass statt den ursprünglich geplanten neun Bohrlöchern 13 gebohrt wurden. Die Ergebnisse des Phase-1-Programms sollen Daten liefern, mit denen das Volumen der Ressource und die Möglichkeit eines Start-Tagebergbaus beurteilt werden können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52532/2020-07-07-KGNR-2020Phase1DrillUpdate-FINAL-DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan der Phase-1-Bohrungen in der Zone Lone Star.

Phase 2 und 3 auf der Zone Stander abgeschlossen:

Das Diamantbohrprogramm der Phase 2, das auf die Zone Stander abzielte, sowie das Programm der Phase 3, das auf die Erweiterungen der Zone Stander abzielte, wurden mit 5 bzw. 4 in den jeweiligen Phasen geplanten Bohrlöchern abgeschlossen. In Verbindung mit den Bohrungen findet das Programm aus Kartierung, Prospektion und Schürfgrabungen noch statt. Die Ergebnisse aus diesen Gebieten sollen nach der Veröffentlichung und Beschreibung der Ergebnisse aus Phase 1 bereitstehen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52532/2020-07-07-KGNR-2020Phase1DrillUpdate-FINAL-DE_PRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Lageplan der 3 Phasen der Bohrungen von 2020

PRÜFUNG DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN SACHVERSTÄNDIGEN

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Ian Perry, P.Geo., Vice-President Exploration von Klondike Gold Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben.

Update zu COVID-19

Was COVID-19 betrifft, muss gesagt werden, dass der Yukon seit April 2020 virusfrei ist und vor Kurzem die zivilen Einschränkungen und die Reisebeschränkungen gelockert wurden. Trotzdem führt das Unternehmen die Protokolle und Maßnahmen weiterhin durch, um das Risiko von COVID-19-Infektionen und -Übertragungen zu minimieren und somit die lokale Bevölkerung und die Auftragnehmer und Angestellten zu schützen.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Bisher wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

Für KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

President & CEO

(604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Webseite: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

ir-europe@klondikegoldcorp.com

