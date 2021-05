IRW-News: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold beginnt Bohrungen der Phase 2 auf Zone Lone Star

IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.



: Klondike Gold beginnt Bohrungen der Phase 2 auf Zone Lone Star

Vancouver, British Columbia, Kanada, 26. Mai 2021, Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass seine Diamantbohrungen der Phase 2 auf dem Zielgebiet der Zone Lone Star begonnen haben. Diese sind Teil eines dreiphasigen Bohrprogramms auf dem vollständig unternehmenseigenen 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Klondike District in der Nähe von Dawson City im Yukon Territory. Außerdem hat das Unternehmen eine frühe, kleine Gold-Lizenzgebührzahlung von Dulac Mining als erste Goldaufbereitung von 2021 erhalten.

ZUSAMMENFASSUNG

- Bohrungen der Phase 2 beginnen auf der Zone Lone Star; Hauptaugenmerk liegt auf erster Ressourcenschätzung.

- Sichtbares Gold wurde im zweiten Bohrloch des Jahres 2021 identifiziert, das das Zielgebiet der Phase 2 Lone Star East testete.

- Sichtbares Gold wurde auch in zwei der drei archivierten Bohrkerne aus dem Jahr 2006 bei der Neuprotokollierung identifiziert. Diese liegen in dem Bohrzielgebiet der Phase 2 Lone Star Deep.

- Bohrungen der Phase 1 auf den Zielen Virgin und Lindow sind abgeschlossen (siehe untenstehende Einzelheiten).

- Dulac Mining hat mit Seifenbergbau auf dem Seifenkonzessionsgebiet des Unternehmens Upper Eldorado Creek begonnen. Klondike Gold hat die erste Lizenzgebührzahlung (10%) des Jahres 2021 erhalten, die aus 0,5 Unzen Goldflocken von insgesamt 4,5 Unzen Gold, die bei den ersten Gerätetests gewonnen wurden, bestehen.

Peter Tallman, CEO von Klondike Gold, sagte: Sichtbares Gold im zweiten Bohrloch von 2021 auf der Zone Lone Star ist ein toller Saisonbeginn, genauso wie die Identifizierung von sichtbarem Gold in zwei geeigneten historischen Bohrlöchern durch das frühere Management. Die Hinter den Kulissen stattfindenden Arbeiten unseres Teams, zu denen Sammlung und Modellierung von strukturellen, geochemikalischen und geologischen Daten gehören, sind der Grund für das Vertrauen des Unternehmens in die Ziele Lone Star East und Lone Star Deep. Das ist ein toller Start in eine hervorragende Saison. Dank dieses Teams zahlt sich der kontinuierliche und methodische Explorationsansatz auf diesem historischen Bezirk langsam aus.

ZIELE DER PHASE 2 AUF DER ZONE LONE STAR

Bohrungen der Phase 2 beginnen mit dem Hauptaugenmerk auf der Definierung einer ersten Ressource in der über 3.000 Meter langen Zone Lone Star. Das aus Bohrungen im Abstand von 50 Metern niedergebrachte Raster auf der Zone Lone Star beträgt zurzeit 950 Meter mal 200 Meter (siehe Abbildung 1). Der Großteil der Bohrmeter von 2021 entfällt auf die Testung der Erweiterungen der Mineralisierung der Zone Lone Star in den zwei nicht offiziell benannten Zielgebieten Lone Star Deep und Lone Star East. Das Ziel Lone Star Deep umfasst ein Areal von 600 Metern mal 200 Meter, das das Unternehmen gleichzeitig auf oberflächennahe, quer zum Streichen verlaufende Mineralisierung sowie einfallende Fortführung der Zone Lone Star auf 250 Meter unter der Oberfläche testet. Die kürzliche Untersuchung von historischen Bohrlöchern aus dem Jahr 2006 im Ziel Lone Star Deep identifizierte erfreulicherweise sichtbares Gold nahe der Oberfläche in zwei von drei Bohrlöchern (siehe Abbildung 1 für Lage der Bohrlöcher von 2006).

Das Ziel Lone Star East ist ein Areal von 250 Metern mal 200 Metern, das die östliche Fortführung der Goldmineralisierung auf der Zone Lone Star testet. 2021 wurde dort mit Bohrungen begonnen und sichtbares Gold findet sich im zweiten Bohrloch des Programms der Phase 2, LS21-399, in einer Tiefe von 42,2 Metern im Bohrloch in einem Abschnitt, der typisch für die Goldmineralisierung auf der Zone Lone Star ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58612/KGNR_2021-25-05_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Zielgebiete auf der Zone Lone Star

UPDATE ZUR PHASE 1 AUF DEN ZIELEN VIRGIN UND LINDOW

Die Bohrungen der Phase 1 sind abgeschlossen und insgesamt wurden 356 Meter in fünf Bohrlöchern niedergebracht; drei auf dem Ziel Virgin Mine und zwei auf dem Ziel Lindow. Der Bohrbetrieb war in dem steilen Gelände schwierig und die Bohrkernausbeuten gering und blockig, was zu kurzen Bohrlöchern führte. Protokollierung und Beprobung dieser Bohrlöcher ist im Gange. Mindestens eins der Virgin-Ziele durchteufte alluvialen weißen Kies auf einer seitlichen Schotterbank über Grundgestein; für das Unternehmen nicht wirtschaftlich interessant, aber eine Erinnerung an die Verbindung zwischen dem Seifengold aus dem Zeitalter des Goldrauschs und der modernen Exploration.

DULAC MINING WÄSCHT SEIFENGOLD DES UPPER ELDORADO CREEK

Dulac Mining hat den Seifengoldabbau auf dem Seifengoldkonzessionsgebiet Upper Eldorado Creek des Unternehmens wieder aufgenommen und die erste Goldaufbereitung von 2021 abgeschlossen. Klondike Gold hat 0,5 Unzen Goldflocken von insgesamt 4,5 Unzen gewonnenem Gold aus Material der ersten Gerätetests als erste Lizenzabgabe (10%) 2021 erhalten. 2020 gewann Dulac Mining 500 Unzen Seifengold (als feine, grobe Flocken und Nuggets), wobei das Unternehmen 50 Unzen Seifengold als Lizenzgebühr erhalten hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58612/KGNR_2021-25-05_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Lage der für 2021 geplanten Bohrziele (rote Sterne) einschließlich Phase 1: Ziel Virgin/Lindow, Phase 2: Zone Lone Star und Phase 3: Zone Stander.

Prüfung durch einen qualifizierten Sachverständigen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Ian Perry, P.Geo., Vice-President Exploration von Klondike Gold Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren sind auf der Website des Unternehmens zu finden.

Aktuelles zur COVID-19-Situation

Klondike Gold ergreift weiterhin proaktive Maßnahmen, um die Gesundheit und Sicherheit seiner lokalen Gastgemeinde, seiner Vertragspartner und seiner Mitarbeiter vor COVID-19 zu schützen, und die Explorationsaktivitäten 2021 werden weitere Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, wobei alle Empfehlungen des Chief Medical Officer von Yukon und noch strengere Auflagen befolgt werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Genehmigung der Behörden von Yukon für seinen Alternate Isolation Plan (der AIP) 2021 erhalten, der Protokolle und strenge Sicherheitsmaßnahmen für die Isolierung vorschreibt, die die Ein- bzw. Ausreise von wichtigem Personal nach bzw. von Yukon ermöglichen. Ab dem 25. Mai müssen Personen, die vollständig geimpft sind, sich nicht mehr 14 Tage lang in Quarantäne begeben, wenn sie in den Yukon kommen. Voraussetzung ist, dass ihr Impfstatus bestätigt werden kann. Die Angestellten und Auftragnehmer von Klondike Gold werden in den kommenden Tagen zu 92% vollständig geimpft sein. Ziel ist, die 100% zu erreichen, sobald das praktikabel ist.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Bisher wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

Für KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

President & CEO

(604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Webseite: www.klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den einschlägigen Wertpapiergesetzen definiert sind. Diese Informationen und Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ereignisse, Pläne, Entwicklungen und Prognosen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie könnte, wird, sollte, prognostiziert, plant, erwartet, glaubt, schätzt, beabsichtigt und ähnliche Formulierungen zu erkennen und reflektieren die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen des Managements von Klondike in Anbetracht seiner Erfahrung, der aktuellen Situation, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig und relevant erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Klondike erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, weshalb diese nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse unterscheiden, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Änderungen und Vereinbarkeit mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich den Umweltgesetzen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, politische, wirtschaftliche und andere Risiken sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in unserer jährlichen und vierteljährlichen Analyse (Managements Discussion and Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen (veröffentlicht unter www.sedar.com) genauer beschrieben werden. Klondike ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer dies wird vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58612

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58612&tr=1

