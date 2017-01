IRW-News: Klondex Mines Ltd.: Klondex meldet neue Entdeckung bei True North; Bohrung wird zwecks Erweiterung bereits bekannter Vererzungen fortgeführt

IRW-PRESS: Klondex Mines Ltd.



: Klondex meldet neue Entdeckung bei True North; Bohrung wird zwecks Erweiterung bereits bekannter Vererzungen fortgeführt

Klondex meldet neue Entdeckung bei True North; Bohrung wird zwecks Erweiterung bereits bekannter Vererzungen fortgeführt

Vancouver, BC - 24. Januar 2017- Klondex Mines Ltd. (KDX:TSX; KLDX:NYSE MKT) (Klondex oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=296944) freut sich eine aktuelle Meldung zur Untertagebohrung in ihrer True North Goldmine (True North) in Manitoba, Kanada, bekanntgeben zu können. Die folgenden Bohrergebnisse sind nicht in der Mineralreserve und in den Mineralressourcenschätzungen enthalten, die am 12. September 2016 bekanntgegeben wurden. Das Unternehmen erwartet eine aktualisierte Mineralreserve und den neuen Mineralressourcenstand für True North im zweiten Quartal 2017 mitteilen zu können.

True North Bohrungs-Highlights: (siehe TAFEL 1 http://www.klondexmines.com/assets/pdf/Table-1.pdf für die vollständigen Resultate) - 26-16-001: 0,36 opt Au auf 15,0 ft oder 12,3 g/t auf 4,6 m (007 - Ebene 26 ) o Einschließlich 1,75 opt Au auf 3,0 ft oder 60,0 g/t auf 0,9 m - 32-16-003A: 1,13 opt Au auf 2,3 ft oder 38,8 g/t auf 0,7 m (710 - Ebene 32 ) - 32-16-006: 0,20 opt Au auf 16,5 ft oder 7,0 g/t auf 5,0 m (710 - Ebene 32 ) o Einschließlich 0,63 opt Au auf 2,6 ft oder 21,5 g/t auf 0,8 m - 32-16-006: 0,33 opt Au auf 9,7 ft oder 11,3 g/t auf 3,0 m (Neu 710 HW - Ebene 32 ) - 645-16-002: 0,95 opt Au auf 5,9 ft oder 32,5 g/t auf 1,8 m (Neu 711 FW - Ebene 24 ) - 645-16-003: 0,67 opt Au auf 2,4 ft oder 23 g/t auf 0,7 m (Neu 711 FW - Ebene 24 ) - 645-16-004: 0,53 opt Au auf 12 ft oder 18,2 g/t auf 3,7 m (711 - Ebene 24 ) o Einschließlich 1,83 opt Au auf 2,5 ft oder 62,8 g/t auf 0,8 m

True North Goldmine Zusammenfassung der Bohrvorgänge: (ABBILDUNG 1 http://www.klondexmines.com/assets/pdf/Figure-1.pdf) Von 18 Untertagebohrlöchern mit insgesamt 16.660 ft (5.078 m) liegen Untersuchungsergebnisse vor. Diese Bohrlöcher waren auf eine bedeutende nach unten verlaufende Ausdehnung von Zone 007, eine nach unten verlaufende Ausdehnung von Zone 710 auf Ebene 32, die nach unten und oben verlaufende Ausdehnung von Zone 711 auf Ebene 24 und die nach unten verlaufende Ausdehnung von Cohiba ausgerichtet.

007: (ABBILDUNGEN 2 http://www.klondexmines.com/assets/pdf/Figure-2.pdf und 3 http://www.klondexmines.com/assets/pdf/Figure-3.pdf ) Vier Erkundungslöcher wurden von Ebene 26 ausgehend gebohrt und waren auf die nach unten verlaufende Ausdehnung von Zone 007 in die historische Einheit San Antonio-Mine (SAM) ausgerichtet. Die SAM-Einheit brachte im Laufe ihrer Geschichte ca. 1,5 Millionen Unzen Gold hervor. Dieser Zielbereich wurde durch die Projektierung der Struktur von Zone 007 in der Form geschaffen, dass sie sich über die Basalt-Uferlinie hinaus bis in die produktionsintensive SAM-Einheit hinein erstreckte. Das erste Bohrloch, 26-16-001, das sich auf der nach unten verlaufenden Ausdehnung der 007-Struktur erfolgreich ca. 1.775 ft (541 m) östlich der derzeitig aktiven Ebene 26 und 2.135 ft (651 m) unterhalb der 007-Neigung überschneidet. Untersuchungen zu den verbleibenden drei Löchern stehen noch aus.

Nach unten verlaufende Ausdehnung von 710: Von den ersten sechs Löchern wurden die Untersuchungsergebnisse der Tests zu der nach unten verlaufenden Ausdehnung der Ader von Zone 710 auf Ebene 32 erhalten. Alle sechs Löcher durchkreuzten erfolgreich die mineralisierte Struktur in der bearbeiteten Zone und bestätigen die Kontinuität von Zone 710 auf 600 ft (183 m) nach unten verlaufend und in der Tiefe offen bleibend. Zusätzlich durchkreuzte Bohrloch 32-16-006 eine neu mineralisierte Struktur im Hangende. Die Bohrungen werden fortgeführt und nachfolgende Untersuchungen sind noch offen.

Nach oben und nach unten verlaufende Ausdehnung von 711: Von den letzten beiden Löchern der nach unten verlaufenden Erforschung von 711 wie auch von den ersten sechs Löchern von 711 für die Erforschung der nach oben verlaufenden Ausdehnung wurden die Untersuchungsergebnisse erhalten. Die Resultate dieser beiden Erforschungsaktivitäten ergaben, dass die Vererzung von Zone 711 sich nach oben und unten verlaufend ausdehnt und in beiden Richtungen offen bleibt.

Cohiba: Das Unternehmen ist dabei, die Berichte zu den letzten drei Bohrlöchern vom Cohiba 2016 Bohrprogramm zur nach unten verlaufenden Ausdehnung zu erstellen. Alle drei Löcher durchkreuzten mineralisiertes Material in der Cohiba-Struktur und lassen annehmen, dass die Cohiba-Zone in der Tiefe und entlang des Streichens offen bleibt.

Herr Brian Morris, Vizepräsident, Erforschung kommentierte: Diese Resultate aus der True North-Erforschungsbohrung sind extrem wichtig. Die Vorgehensweise und Kenntnis des örtlichen Aderverlaufs des Erforschungsteams brachten Klondex bereits zu einer bedeutenden neuen Entdeckung, die über das Potenzial verfügt, True North einen zusätzlichen beachtlichen Ressourcenzuwachs zu verschaffen. Diese neue Entdeckung lässt weiterhin annehmen, dass das True North-Gebiet weiterhin erforscht werden wird und über das Potenzial verfügt, sehr viel umfangreicher zu sein, als das, was wir bis heute abschätzen können. Herr Morris fährt fort, Zudem fahren wir nicht nur mit der Ausdehnung der nach oben und nach unten verlaufenden Mineralisierung in den Zonen 710 und 711 fort, sondern wir identifizieren ständig neue Ziele in der Nähe der bestehenden Infrastruktur.

Die Analysen wurden von TSL Laboratories, einem unabhängigen, gemäß ISO 17025 akkreditierten Labor, durchgeführt und die Proben wurden unter der Leitung von Personal von Klondex entnommen und verschickt.

Eine Beschreibung der Datenverifizierungsmethoden, des Qualitätssicherungsprogramms und der angewendeten Qualitätskontrollmaßnahmen finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report and Pre-Feasibility Study on the True North Gold Mine, Bissett, Manitoba, Canada vom 27. Oktober 2016, der am 30. Juni 2016 in Kraft getreten ist und im Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Über Klondex Mines Ltd. (www.klondexmines.com)

Klondex ist ein finanzkräftiges Junior-Gold- und Silberbergbauunternehmen, das sich einer sicheren, umweltverträglichen und kosteneffizienten Exploration, Erschließung und Produktion verschrieben hat. Das Unternehmen besitzt 100-Prozent-Beteiligungen an drei produzierenden Mineralkonzessionsgebieten: an der Mine Fire Creek sowie an der Mine und der Erzverarbeitungsanlage Midas, die sich beide im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada befinden und der Goldmine True North (vormals Mine Rice Lake) mit Aufbereitungsanlage in Manitoba, Kanada. Das Unternehmen besitzt ferner 100 %-ige Beteiligungen an zwei vor Kurzem erworbenen Projekten, der Mine Hollister und der Mine und Erzaufbereitungsanlage Aurora (früher unter dem Namen Esmeralda bekannt), die sich ebenfalls in Nevada, USA, befinden.

Nähere Informationen erhalten Sie über: John Seaberg Senior Vice President, Investor Relations & Corporate Development Tel: 775-284-5757 Mobil: 303-668-7991 jseaberg@klondexmines.com

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Qualified Person Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Brian Morris (AIPG CPG-11786), einer Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen darstellen könnten (gemeinsam zukunftsgerichtete Informationen), eingeschlossen (aber nicht darauf begrenzt ) das Erforschungspotenzial in der True North Goldmine, die Fristen für eine aktualisierte Mineralreserve und den neuen Mineralressourcenstand für True North sowie zukünftige Erforschungen und Produktionspläne von Klondex. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich von jenen, die in solchen Informationen enthalten sind, wesentlich unterscheiden. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken zählen unter anderem die Stabilität der globalen Wirtschaftslage, die Gold- und Silberpreise, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, die Aussagekraft von Mineralressourcenschätzungen im Vergleich zu tatsächlichen Mineralressourcen, das Vorhandensein von Faktoren, die zur wirtschaftlichen Machbarkeit einer Minerallagerstätte beitragen würden, die Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit Untertagebaubetrieben, sowie die Fähigkeit von Klondex, seine hohen Kapitalanforderungen und Betriebe zu finanzieren. Die Risiken und Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind im Detail in den Unterlagen beschrieben, die bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierbehörden vorgelegt und unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov veröffentlicht werden. Den Lesern wird dringend nahegelegt, diese Unterlagen zu lesen. Klondex ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder die Gründe dafür zu aktualisieren, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon unterscheiden könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Vorsorglicher Hinweis an US-Investoren hinsichtlich der Verwendung von Bergbaubegriffen Diese Pressemitteilung wurde gemäß den Anforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze erstellt, die sich von den Anforderungen US-amerikanischer Wertpapiergesetze unterscheiden. Alle Mineralvorrats- und Mineralressourcenschätzungen, die in dieser Pressemitteilung angegeben sind oder auf die hierin verwiesen wird, wurden gemäß den National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. NI 43-101 ist ein Regelwerk der Canadian Securities Administrators, das Standards für alle öffentlichen Mitteilungen eines Emittenten von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte festlegt. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Veröffentlichungsanforderungen von Mineralreserven der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC), die im Industry Guide 7 beschrieben werden. Die in dieser Pressemitteilungen enthaltenen Informationen zum Mineralvorrat und zur Mineralressource sind daher nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die im Allgemeinen von US-amerikanischen Unternehmen gemäß den Bestimmungen der SEC veröffentlicht werden würden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38711 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38711&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4986961031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.