IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman schließt Bohrloch MH-05 in einer Tiefe von 449,5 Fuß (137 Meter) ab: durchteuft 1. Erzgang und entdeckt unkartierte historische Gruben

: Kingman schließt Bohrloch MH-05 in einer Tiefe von 449,5 Fuß (137 Meter) ab: durchteuft 1. Erzgang und entdeckt unkartierte historische Gruben

Vancouver, B.C., Kanada (30. März 2021) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) (FWB:47A1) (Kingman oder das Unternehmen) verkündet, dass das Kernbohrloch MH-05 mit einem Winkel von -60 Grad über eine Länge von 449,5 Fuß (137,0 Meter) erbohrt wurde. Es durchteufte den ersten Erzgang auf der Ostseite des Rhyolith-Gangs von 391,6 bis 395,0 Fuß (119,4 bis 120,4 Meter). Der zweite Erzgang, auf der Westseite des Rhyoliths, wurde nicht durchteuft, weil das Bohrloch auf alte Grubenbauten traf, die anscheinend in den historischen Karten der Mine nicht verzeichnet waren. Die Bohrenden konnten das Bohrloch nicht bis zur anderen Seite der Minenbauten durchbringen.

MH-05 war das letzte Bohrloch des geplanten, 5 Bohrlöcher umfassenden Programms. Alle 5 Bohrlöcher durchteuften die zwei Erzgänge (oder in zwei Fällen Grubenbauten) an den Stellen, wo sie laut historischer Literatur über die Mine Rosebud liegen. Diese Bohrlöcher bestätigen, dass Lage und Erzgangtypen den Angaben in den Berichten entsprechen. Man geht davon aus, dass die ausstehenden Analyseergebnisse ähnliche Gehalte zeigen wie die, die zuvor in den Berichten angegeben wurden, sagte Brad Peek, M.Sc., CPG, und qualifizierte Person für das Projekt Mohave.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57547/Kingsman033021Final-DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1 -Diabas mit eingesprengten Sulfiden und starker Eisenoxidierung und Alteration aus Bohrloch MH-05.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57547/Kingsman033021Final-DE_PRCOM.002.png

Abbildung 2 - Diorit und Diabas mit starker Oxidierung entlang Intrusivkontakten und lokalen hydrothermalen Erzgängen und Brüchen aus Bohrloch MH-05.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57547/Kingsman033021Final-DE_PRCOM.003.jpeg

Abbildung 3 - Strip log von Bohrloch MH-05

Der obere Teil des Bohrlochs, von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 391,6 Fuß, bestand fast ausschließlich aus Quarz-Diorit-Gneiss mit ein paar dünnen Zonen aus Pegmatit- und Diabas-Intrusivgestein. Das Bohrloch passierte dann den 3-Fuß-(1-Meter)-Erzgang, der teilweise aus gehärteter Diabas-Brekzie mit Quarz, Kalzit und teilweise oxidierten Sulfiden besteht. Ein Abschnitt des Erzgangs enthielt schätzungsweise 5-10% Arsenopyrit. Der Rest des Bohrlochs passierte alterierten Rhyolith mit Eisenoxid-Schnüren.

"Wir freuen uns sehr über dieses Bohrprogramm der Phase I. Bei jedem Bohrloch haben wir eine Erfolgsrate von 100 Prozent, sodass wir großes Vertrauen in dieses Projekt und die Zuverlässigkeit der historischen Informationen haben. Insgesamt lassen die Ergebnisse auf jede Menge hydrothermale Aktivität in dem Gebiet schließen und es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass es ein viel größeres System gibt. Trotz der Herausforderungen einer weltweiten Pandemie und der daraus resultierenden Instabilität der Wirtschaft, ist unser Team unerschrocken und hat im letzten Jahr hart am Abschluss verschiedener Programme gearbeitet, die uns zusammen an diesen Punkt gebracht haben. Wir könnten auf die aktuelle Position von Kingman nicht stolzer sein, sagte Sandy MacDougall, Chairman und Director.

Die Proben werden an das Labor Skyline Assayers & Laboratories of Tucson, Arizona, geschickt und dort im Eilverfahren einer Gold- und Silberanalyse unterzogen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das von Kingman betriebene Projekt Mohave geprüft und genehmigt.

Über Kingman

Kingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.

Das Projekt Mohave (das Projekt) liegt in den Music Mountains in Mohave County (Arizona) und besteht aus 71 Erzgangschürfrechten (Lode Claims), die auch die ehemals produzierende Mine Rosebud (Rosebud) umfassen. In den 1880ern wurden in dem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920ern und 1930ern abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Schächte und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

