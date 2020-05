IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman beauftragt Burgex Mining Consultants mit Durchführung von Untertage-Goldexplorationsprogrammen bei historischer Mine Rosebud

IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.



: Kingman beauftragt Burgex Mining Consultants mit Durchführung von Untertage-Goldexplorationsprogrammen bei historischer Mine Rosebud

Vancouver (British Columbia), 8. Mai 2020. - Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS, FWB: 47A1) (Kingman oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss von zwei Phasen der Untertageexplorationen beim Projekt Mohave in Mohave County (Arizona) bekannt zu geben, wobei die Ergebnisse noch ausstehend sind.

Burgex Inc. ist ein Bergbau-Beratungsdienstleistungsunternehmen, das auf Mineralexplorationen, das Abstecken von Bergbauschürfrechten, Landmanndienstleistungen, Bergbauberatung sowie den Zugang zu und die Dokumentation von stillgelegten Minenstandorten im Westen der USA und anderen Teilen der Welt spezialisiert ist. Das Unternehmen ist voll versichert und seine Unternehmensgründer und sein Team sind Mitglieder mehrerer Berufsverbände im Bereich von Landmannsdiensten, Bergbauberatungsdiensten und Mineralexplorationen.

Die Unternehmensgründer von Burgex Inc. sind seit 2007 in der Bergbauberatungs- und -dienstleistungsbranche tätig und haben sich in erster Linie auf Mineralexplorationen, die Bergbauberatung, das Abstecken von Bergbauschürfrechten sowie die sichere Erkundung stillgelegter Minenanlagen konzentriert. Das Unternehmen hat Hunderttausende Hektar an Mineralkonzessionsgebieten mit einer Vielzahl an Mineralrohstoffen mit Ressourcen und Reserven im Wert von mehreren Milliarden Dollar identifiziert, gesichert und konsultiert. Auf diesem Weg hat Burgex neue Entwicklungen und Techniken bei Marktanalysestudien, Kaufprüfungen, dem Abstecken von Schürfrechten, Minenbewertungen und stillgelegten Minenexplorationsdiensten eingeführt.

Burgex hat Erfahrung bei der Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die von individuellen Schürfern und börsennotierten Junior-Bergbauunternehmen bis hin zu großen Bergbauunternehmen, großen Investmentgruppen und Regierungen reichen.

Die Teammitglieder von Burgex, über die im Forbes Magazine, auf dem Discovery Channel und in vielen anderen Medien berichtet wurde, sind führend im Bereich des sicheren Zugangs zu schwierigen, vertikalen, stillgelegten Minenanlagen und arbeiten weiterhin mit strategischen Partnern in den USA und auf internationaler Ebene an bahnbrechenden neuen Mineralexplorationsmethoden.

Über Kingman

Kingman Minerals Ltd. befasst sich zurzeit mit der Edelmetallexploration und hat das Ziel, bestehende Mineralliegenschaften in bergbaufreundlichen Gebieten von Nordamerika zu erwerben und auszubauen.

