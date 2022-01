IRW-News: KetamineOne Capital Limited : Ketamine One wird exklusiver Anbieter von Ketaminbehandlungen für Victoria Wellness

IRW-PRESS: KetamineOne Capital Limited : Ketamine One wird exklusiver Anbieter von Ketaminbehandlungen für Victoria Wellness

Im Rahmen der bereits angekündigten Partnerschaft mit iHealthOX wird das Unternehmen für Kunden von Victoria Wellness in Ontario Erstuntersuchungen und Beratungen durchführen, Behandlungspläne entwickeln und intravenöse oder orale Ketamintherapien verabreichen

Vancouver, British Columbia, 17. Januar 2022 - KetamineOne Capital Limited (Ketamine One oder Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (Frankfurt: MY0), ein Unternehmen, das sich auf die Konsolidierung medizinischer Kliniken und die Entwicklung zu einem führenden nordamerikanischen Anbieter von Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Einjahresvertrag mit dem Victoria Wellness Mental Health Residential and Addition Treatment Centre (VW oder Zentrum) abgeschlossen hat, mit dem Ketamine One zum exklusiven Anbieter von Ketaminbehandlungen des Zentrums wird. Das Zentrum in 5316 Rice Lake Scenic Drive, Gores Landing, Ontario, ist eine stationäre Rehabilitationseinrichtung und psychiatrische Klinik, die sich auf die Behandlung von Angstzuständen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) konzentriert und sowohl ehemaligen Soldaten als auch der Allgemeinheit personalisierte Therapieprogramme mit einer Verbindung zur Natur anbietet.

Das Unternehmen und das Zentrum haben ein erstklassiges, auf bewährten Praktiken basierendes, sechswöchiges stationäres Ketaminprogramm gestartet, die Ketamin Integrated Therapy Experience (KITE). Die ersten drei Wochen des KITE-Programms sind so strukturiert, dass sie Klienten die einmalige Gelegenheit bieten, von einer schnell wirkenden, evidenzbasierten und medizinisch überwachten Ketaminverabreichung zu profitieren, um langanhaltende, einer Behandlung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten nicht zugängliche psychische Erkrankungen wie Depressionen und PTBS zu bekämpfen. Die Verabreichung von Ketamin wird durch eine spezielle, integrierte ketaminunterstützte Psychotherapie (KAP) ergänzt. Im Rahmen des KITE-Programms erleben Klienten des Zentrums auch eine umfassende, erstklassige sechswöchige stationäre Genesungserfahrung, die das Beste aus datengestützten Genesungstherapien und ganzheitlichen Heilungstraditionen bietet.

VW möchte durch die Aufnahme von KAP in sein Dienstleistungsangebot eine führende Rolle in der Branche für psychische Gesundheit übernehmen. Das Zentrum hat bereits ehemalige Soldaten, die sich für das KITE-Programm interessieren, und Behandlungen werden voraussichtlich in Kürze beginnen. Im Rahmen der bereits angekündigten Partnerschaft mit Ketamine One werden die Kunden von iHealthOX triagiert und einer psychologischen Beurteilung unterzogen. Diejenigen, die als für eine Behandlung geeignet eingestuft werden, erhalten Ketamin intravenös in einem externen Schmerzzentrum.

Diese exklusive Vereinbarung mit VW ist eine sinnvolle Möglichkeit, um noch mehr ehemaligen Soldaten sowie anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit zu helfen, die täglich mit Angstzuständen, Depressionen und PTBS zu kämpfen haben. Ketamine One freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem VW-Team im nächsten Jahr und darüber hinaus, so Steven Inglefield, Chief Operating Officer von Ketamine One. Der Ausbau unseres Kliniknetzes, sowohl direkt als auch indirekt wie im Rahmen dieser Vereinbarung, ist ein zentraler Bestandteil der Wettbewerbsstrategie des Unternehmens. Wir arbeiten hart daran, unsere Aktivitäten auszuweiten, und das bedeutet letztendlich, dass wir hart daran arbeiten, um mehr Menschen zu helfen, ergänzte Inglefield.

Wir danken Ketamine One für die Beharrlichkeit, mit der sich das Unternehmen für die psychische Gesundheit einsetzt, um allen Menschen in Kanada die Möglichkeit zu geben, ihre psychischen Probleme dank der Vorteile von Ketamin anzugehen. Ich freue mich sehr darauf, mit Ketamine One eine Partnerschaft einzugehen, um in Kanada eine führende Rolle im Bereich der psychischen Gesundheit zu übernehmen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, ehemaligen Soldaten, Militärs und Ersthelfern, die an PTBS, Depressionen und anderen psychischen Problemen leiden, eine stationäre Behandlung mit Ketamin anzubieten. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass eine Besserung möglich ist, und unser KITE-Programm hilft Ihnen dabei, Ihre Flügel wieder auszubreiten, so Joe Ann Kortman, Executive Director von VW.

Darüber hinaus freut sich Ketamine One, mitteilen zu können, dass die Datenerfassung der ersten Teilnehmer an der bereits angekündigten einarmigen Open-Label-Studie mit PTBS-Patienten, die das firmeneigene Physiotherapieprogramm in den IRP-Health-Kliniken des Unternehmens absolvieren, am 4. Januar 2022 begonnen hat. Und schließlich freut sich das Unternehmen, bekannt geben zu können, dass die Umfirmierung von IRP Health nun abgeschlossen ist. Interessierte können die neue Marke unter www.irphealth.ca erleben.

KetamineOne Capital Limited (ehemals Myconic Capital Corp.) ist ein in der Konsolidierung ärztlicher Kliniken tätiges Unternehmen, das zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Behandlung psychischer Erkrankungen wird. Es erstellt kritische Infrastruktur zur Entwicklung und Bereitstellung bahnbrechender Behandlungen für psychische Erkrankungen. Derzeit unterhält Ketamine One ein Netzwerk von Kliniken in Nordamerika und plant, den stark fragmentierten Industriesektor weiter zu konsolidieren. KGK Science Inc. ist ein Auftragsforschungsinstitut, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, und das Unternehmen dank seiner Geschichte und weitreichenden Erfahrung im Bereich Pharmazeutika, Cannabis und neuer psychedelischer Medikamente zu einem Führer in erstklassiger Forschung macht. Als kollektives Unternehmen verpflichtet sich Ketamine One, die steigende Nachfrage nach sicheren und zugänglichen Behandlungen für psychische Erkrankungen zu decken.

