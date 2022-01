IRW-News: KetamineOne Capital Limited : Ketamine One wird ab dem 12. Januar 2022 auf dem OTCQB-Marktplatz gehandelt

IRW-PRESS: KetamineOne Capital Limited : Ketamine One wird ab dem 12. Januar 2022 auf dem OTCQB-Marktplatz gehandelt

Das Uplisting der Stammaktien des Unternehmens an den OTCQB erfolgt zeitgleich mit dem Erhalt der DTC-Zulassung, sodass US-Investoren leichter Aktionäre von Ketamine One werden können

Vancouver, British Columbia, 12. Januar 2022 - Ketamine One Capital Limited (Ketamine One oder Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTCQB: KONEF) (Frankfurt: MY0), ein Unternehmen, das auf die Zusammenlegung von medizinisch-klinischen Versorgungseinrichtungen spezialisiert ist und sich in Nordamerika als Marktführer für psychische Gesundheitsbehandlungen etablieren will, freut sich, bekannt geben zu können, dass seine Stammaktien von der OTC Markets Group Inc. (OTC Markets) erfolgreich vom OTC Pink Sheet Open Market auf den OTCQB Venture Market (der OTCQB) hochgestuft wurden (das Uplisting). Die Stammaktien des Unternehmens werden ab der Markteröffnung am 12. Januar 2022 am OTCQB unter dem Symbol KONEF gehandelt. Das Uplisting ergänzt die bereits erhaltene DTC-Zulassung des Unternehmens. Die Stammaktien von Ketamine One werden an der NEO Exchange weiterhin unter dem Symbol MEDI und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol MY0 gehandelt.

Der von OTC Markets betriebene OTCQB bietet einen transparenten Handel mit Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase, die einen Test für den Mindestangebotspreis erfüllt haben, aktuelle Finanzberichte vorweisen können und ein jährliches Überprüfungs- und Managementzertifizierungsverfahren durchlaufen haben. Der OTCQB ist von der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) der Vereinigten Staaten (US) als ein etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der öffentliche Informationen zur Analyse und Bewertung von Wertpapieren bereitstellt. Die OTCQB-Qualitätsstandards bieten eine solide Grundlage für Transparenz sowie die Technologie und die Regulierung, um die Handelserfahrung für Anleger zu verbessern.

Ketamine One verfügt über ein verifiziertes Profil und ist von OTC Markets gemäß 12g3-2(b) zertifiziert. Investoren und andere interessierte Parteien in den USA können für Ketamine One unter www.otcmarkets.com Echtzeitkurse abrufen sowie auf aktuelle Nachrichten und andere Informationen zugreifen. Aktionäre haben nun über den OTC Disclosure and News Service auch besseren Zugang zu Informationen sowie zu transparenten Preisen durch vollständige Echtzeitangaben zur Level-2-Orderbuchtiefe.

Wir freuen uns, dass die Stammaktien von Ketamine One von OTC Markets in den OTCQB-Markt aufgenommen wurden. Die Notierung unserer Aktien am OTCQB ist wichtig, da sie es amerikanischen Anlegern erleichtert, Informationen über unsere Wertpapiere zu erhalten und unsere Aktien zu kaufen. In Verbindung mit der DTC-Zulassung ermöglicht das Uplisting allen US-Bürgern, die an der Revolution im Bereich der psychischen Gesundheit interessiert sind, Aktionäre zu werden und an unserem Wachstum teilzuhaben, so Adam Deffett, interimistischer Chief Executive Officer von Ketamine One. Mit der Notierung unserer Stammaktien an der NEO Exchange, der Frankfurter Börse und dem OTCQB ist es für Investoren auf den wichtigsten Kapitalmärkten der Welt einfacher als je zuvor, Inhaber von Ketamine-One-Wertpapieren zu werden, ergänzte Deffett.

ÜBER KETAMINE ONE

KetamineOne Capital Limited (ehemals Myconic Capital Corp.) ist ein in der Konsolidierung ärztlicher Kliniken tätiges Unternehmen, das zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Behandlung psychischer Erkrankungen wird. Es erstellt kritische Infrastruktur zur Entwicklung und Bereitstellung bahnbrechender Behandlungen für psychische Erkrankungen. Derzeit unterhält Ketamine One ein Netzwerk von Kliniken in Nordamerika und plant, den stark fragmentierten Industriesektor weiter zu konsolidieren. KGK Science Inc. ist ein Auftragsforschungsinstitut, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, und das Unternehmen dank seiner Geschichte und weitreichenden Erfahrung im Bereich Pharmazeutika, Cannabis und neuer psychedelischer Medikamente zu einem Führer in erstklassiger Forschung macht. Als kollektives Unternehmen verpflichtet sich Ketamine One, die steigende Nachfrage nach sicheren und zugänglichen Behandlungen für psychische Erkrankungen zu decken.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Dies kann wiederum dazu führen, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen, das Interesse der Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

