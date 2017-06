IRW-News: Kerr Mines Inc: Kerr Mines verstärkt technisches Team mit der Ernennung eines Director of Exploration and Geology

Weitere Suchergebnisse zu "Kerr Mines":

IRW-PRESS: Kerr Mines Inc: Kerr Mines verstärkt technisches Team mit der Ernennung eines Director of Exploration and Geology

Kerr Mines verstärkt technisches Team mit der Ernennung eines Director of Exploration and Geology

TORONTO, 30. Mai 2017 - Kerr Mines Inc.



(Kerr oder das Unternehmen) (TSX: KER, OTC Pink: KERMF, FWB: 7AZ1) freut sich, die Ernennung von Brad Atkinson zum Director of Exploration and Geology bekannt zu geben. Mit dieser Ernennung erreicht das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in der Strategie des Unternehmens: die Erweiterung der technischen Kompetenz des Unternehmens, die dazu dienen soll, zu einer Produktionsentscheidung für das Projekt Copperstone Mine zu gelangen.

Brad ist eine Bereicherung für das technische Team von Kerr und wird insbesondere in Hinblick auf die Vorbereitungen auf ein umfassendes Explorations- und geologisches Modellierungsprogramm in unserem Hauptgoldprojekt Copperstone eine wichtige technische Führungsrolle übernehmen, sagte Martin Kostuik, President von Kerr Mines. Dank Brads Erfahrung in der Entwicklung und technischen Unterstützung von Explorationsprogrammen im Südwesten der USA und rund um den Globus wird das Projekt Copperstone die besten Chancen auf eine erfolgreiche Ressourcenerschließung haben.

Herr Atkinson hat einen Abschluss in Geowissenschaft und einen Abschluss in Geochemie von Virginia Tech. Durch seine Tätigkeit als Geologe bei Phelps Dodge Morenci und als Projektgeologe bei Newmont Gold verfügt er über die ausgewiesene Kompetenz zur Entwicklung und Umsetzung eines erstklassigen Programms im Projekt Copperstone. Darüber hinaus hat Herr Atkinson auch einen MBA-Abschluss von der University of Denver und war zuletzt bei Caterpillar Financial Services beschäftigt. Diese Erfahrung vermittelte ihm einzigartige Einblicke in die besten Geschäftspraktiken bei Kapitalzuweisungsentscheidungen.

Über Kerr Mines Inc.

Kerr Mines ist ein nordamerikanisches Golderschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich derzeit mit dem Ausbau der vollständig genehmigten ehemaligen Produktionsstätte Copperstone beschäftigt. Copperstone ist ein Projekt mit hochgradigen Goldvorkommen, das sich entlang des Mineralgürtels Walker Lane im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Arizona erstreckt. Das Projekt birgt auf einer Grundfläche von 12.000 Acres enormes Explorationspotenzial. Ziel des Unternehmens ist es, Copperstones Potenzial durch die Definition und Erweiterung der bestehenden Ressourcen zu maximieren und die Kennzahlen des Bergbaubetriebs derart zu stärken, dass eine Produktionsentscheidung herbeigeführt werden kann.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch die derzeitigen Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts für den Produktionsbeginn und die entsprechende Produktionsrate ab Produktionsbeginn zählen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen und sind mit einer Reihe von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken zählen unter anderem auch die Stärke der kanadischen Wirtschaft; der Goldpreis; Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; die Aussagekraft von Mineralressourcenschätzungen im Vergleich zu den tatsächlichen Mineralressourcen; das Vorhandensein von Faktoren, die zur wirtschaftlichen Machbarkeit einer Minerallagerstätte beitragen würden; sowie Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit untertägigen Bergbaubetrieben. Risiken und Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Kerr Mines sind im Detail in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens - wie etwa dem Jahresbericht und der MD&A - beschrieben, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht werden und unter www.sedar.com eingesehen werden können. Die Leser sind dringend angehalten, diese Unterlagen zu konsultieren. Kerr Mines ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder die Gründe dafür zu aktualisieren, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von solchen Aussagen unterscheiden könnten.

Die TSX und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierbehörde oder einer anderen Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Weitere Informationen erhalten Sie über Fiona Grant Leydier, Investor Relations (fgrantleydier@national.ca, 416.848.9851)

Oder in Europa über Kai Hoffmann, Geschäftsführer bei Soar Financial Partners (hoffmann@soarfinancial.com, +49 179 509 2801).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39966 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39966&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4924052042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.