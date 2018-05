IRW-News: Katipult Technology Corp.: Katipult gibt Emission einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von 3.000.000 Dollar bekannt

IRW-PRESS: Katipult Technology Corp.



Vancouver, British Columbia - 4. Mai 2018- Katipult Technology Corp. (TSXV: FUND) (Katipult oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die Börse) - die Durchführung einer Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen ohne Brokerbeteiligung mit einem Nennbetrag von bis zu 3.000.000 CAD (die Schuldverschreibungen) beabsichtigt. Im Einklang mit den für die Schuldverschreibungen geltenden Auflagen sind die Schuldverschreibungen vorbehaltlich Anpassungen mit einem Zinssatz in Höhe von 8,5 % belegt (die Zinsen) und pro Quartal (mit Zinseszinseffekt) fällig, bis sie getilgt bzw. umgewandelt wurden.

Ab bzw. nach dem Ausgabedatum der Schuldverschreibungen kann der ausstehende Nennbetrag der Schuldverschreibungen (der Nennbetrag) nach Ermessen des Inhabers in Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) zum Umwandlungspreis von 0,51 Dollar pro Stammaktie (Umwandlungspreis des Nennbetrags) umgewandelt werden. Nach Ermessen des Inhabers der Schuldverschreibung können die aufgelaufenen Zinsen auf die Schuldverschreibungen - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht - zur Gänze oder teilweise in Stammaktien umgewandelt werden, wobei der Umwandlungspreis dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht (Umwandlungspreis der Zinsen).

Sofern bestimmte Meilensteine vom Unternehmen erreicht werden, hat das Unternehmen die Möglichkeit, den gesamten ausstehenden Nennbetrag zum Umwandlungspreis des Nennbetrags in Stammaktien umzuwandeln sowie sämtliche aufgelaufenen Zinsen der Schuldverschreibungen zum Umwandlungspreis der Zinsen in Stammaktien umzuwandeln (erzwungene Umwandlung). Das Unternehmen ist außerdem berechtigt, jederzeit den Nennbetrag in bar bzw. die aufgelaufenen Zinsen in Form von Stammaktien zurückzuzahlen.

Für den Fall, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von fünf (5) Jahren ab dem Ausgabedatum nicht umgewandelt oder getilgt werden, kann der Inhaber der Schuldverschreibung die Schuldverschreibung kündigen, indem er das Unternehmen unter Einhaltung einer Frist von zwölf (12) Monaten schriftlich davon in Kenntnis setzt (Kündigungsdatum). Sollte innerhalb der zwölf (12) Monate nach dem Kündigungsdatum keine erzwungene Umwandlung erfolgen (Rücktrittsfrist), wird der gesamte Nennbetrag fällig und ist vom Unternehmen in bar zurückzuzahlen. Die ab der Rücktrittsfrist aufgelaufenen Zinsen der Schuldverschreibungen werden in Stammaktien umgewandelt, wobei der Umwandlungspreis der Zinsen, ab dem Rückzahlungsdatum des Nennbetrags gerechnet, herangezogen wird.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Umsetzung seiner Verkaufs- und Marketingstrategie sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Für den Abschluss der Privatplatzierung müssen sämtliche erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörde und der Börsenaufsicht eingeholt sowie die abschließende Dokumentation durchgeführt werden. Sämtliche in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sowie anderen allfälligen Einschränkungen nach ausländischem Wertpapierrecht ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

In Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung werden keine Finder's Fees und/oder Provisionen bezahlt.

