IRW-News: Karora Resources Inc.: Karora meldet für das erste Quartal eine Goldproduktion von 27.489 Unzen und Verkäufe von 26.286 Unzen Gold

IRW-PRESS: Karora Resources Inc.: Karora meldet für das erste Quartal eine Goldproduktion von 27.489 Unzen und Verkäufe von 26.286 Unzen Gold

TORONTO, 20. April 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, für das erste Quartal 2022 eine konsolidierte Goldproduktion von 27.489 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt zu geben. Der Goldabsatz für das Quartal betrug 26.286 Unzen. KaroraŽs konsolidierter ungeprüfter Bargeldbestand belief sich zum 31. März 2022 auf 78 Millionen $, da das Unternehmen Kapital in seinen Wachstumsplan investierte.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich bin sehr stolz auf unsere Goldproduktion im ersten Quartal, die trotz schwieriger Bedingungen unserem Minenplan für 2022 entsprochen hat.

Wie bei vielen unserer Mitbewerber im Bergbau wurde das erste Quartal 2022 durch die geringere Verfügbarkeit von Arbeitskräften und höhere Kosten im Zusammenhang mit den staatlich vorgeschriebenen COVID-19-Protokollen beeinträchtigt. Mit der Öffnung der westaustralischen Staatsgrenze am 3. März kam es in diesem Bundesstaat zu einer erhöhten Anzahl von COVID-19-Fällen, die in allen Sektoren zu erhöhten Fehlzeiten der Arbeiter führten.

Unsere Prognosespanne für das Gesamtjahr 2022 für die Goldproduktion von 110.000 bis 135.000 Unzen und AISC1 von 950 bis 1.050 US$ pro verkaufter Unze bleibt unverändert. Wie bereits angedeutet, erwarten wir, dass die vorübergehenden Kosten- und Arbeitsauswirkungen der COVID-19-Mandate auf den Betrieb im Laufe des Jahres abnehmen werden, was dazu führt, dass die Gesamtjahresproduktion auf die zweite Jahreshälfte mit den damit verbundenen niedrigeren Kosten gewichtet wird. Es ist wichtig anzumerken, dass wir für das Jahr 2022 eine Prognose für die zahlbare Nickelproduktion von 450 bis 550 Tonnen eingeführt haben. In unserer AISC-Prognose1 für die Nebenproduktgutschriften gingen wir von einem konservativen Nickelpreis von 16.000 US$ pro Tonne aus (siehe neue Pressemitteilung von Karora vom 14. Februar 2022), der deutlich unter dem aktuellen Spotpreis von über 33.000 US$ pro Tonne liegt.

1. Non-IFRS: Die Definition und Überleitung dieser Kennzahlen sind im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen in der Pressemitteilung von Karora vom 14. März 2022 und in den MD&A von Karora vom 14. März 2022 enthalten.

Unser ungeprüfter Bargeldbestand vom 31. März 2022 in Höhe von 78 Millionen $ war um etwa 13 Millionen $ niedriger als unser Bargeldbestand vom 31. Dezember 2021, was auf die erhöhten Kapitalausgaben im Zusammenhang mit unserem Wachstumsplan zur Steigerung der Goldproduktion auf voraussichtlich 185.000 bis 205.000 Unzen bis 2024 zurückzuführen ist. Die wichtigsten Investitionsausgaben im Rahmen des Wachstumsplans für 2022 stehen im Zusammenhang mit dem Vorantreiben der Arbeiten am zweiten Abbau bei Beta Hunt und der Erweiterung der Mühle Higginsville von 1,6 Mtpa auf 2,5 Mtpa bis 2024.

Insgesamt entsprach unsere Leistung im ersten Quartal 2022 unseren Erwartungen, da wir den durch COVID-19 verursachten Druck auf die Produktionskosten in der ersten Jahreshälfte 2022 vorweggenommen und dies entsprechend in unserer Prognose für 2022 berücksichtigt hatten. Ich danke unserem operativen Team in Westaustralien für seine anhaltend starke Leistung in schwierigen Zeiten."

Über Karora Resources

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis zum Jahr 2024 auf eine Zielspanne von 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Tag, die bis 2024 auf 2,5 Mio. Tonnen pro Tag erweitert werden soll und von Karoras unterirdischen Minen Beta Hunt und Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherben, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Zeitplans für den Abschluss technischer Studien, der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognosen, des Abschlusses der Mühlenerweiterung bei HGO und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville und der Goldmine Spargos sowie des Zeitplans für die Produktion in der Goldmine Spargos.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan -----

Direktor, Investor Relations---

T: (416) 363-0649-----

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65374

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65374&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA48575L2066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.