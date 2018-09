IRW-News: Kaneh Bosm BioTechnology Inc. : Kaneh Bosm beauftragt führendes Infrastruktur- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in Lesotho

IRW-PRESS: Kaneh Bosm BioTechnology Inc.



: Kaneh Bosm beauftragt führendes Infrastruktur- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in Lesotho

VANCOUVER, British Columbia, 12. September 2018 -- Kaneh Bosm BioTechnology Inc. (CSE: KBB)(FWB: 8K51)(OTC: KNHBF)(Kaneh Bosm oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Volare - ein auf Infrastruktur- und Grundstückserschließungen spezialisierter Marktführer im Beratungssektor mit Sitz in Lesotho - unter Vertrag genommen wurde. Volare wird das Unternehmen vor Ort in Fragen der Grundstückserschließung sowie beim Ankauf von Konzessionsflächen für die Aufzucht, Lagerung und Herstellung von Cannabis unterstützen. Volare hat eine Reihe bedeutender Konzessionsgebiete ermittelt, die sich für die Widmung als landwirtschaftliche Anbau- und Produktionsflächen eignen. Die lokalisierten Konzessionsflächen verfügen über die erforderlichen Versorgungseinrichtungen und befinden sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Logistikzentren.

CanAfrica, ein Unternehmen von Kaneh Bosm, verfügt über Lizenzen für Aufzucht, Produktion, Vertrieb, Transport, Forschung sowie den Import und Export von Cannabis im Königreich Lesotho (siehe Kaneh Bosm-Pressemeldung vom 20. Juni 2018). Lesotho begann als erstes afrikanisches Land im Jahr 2017 mit der Ausgabe von Lizenzen für die Errichtung von Betriebsstätten für medizinisches Cannabis. Lesotho ist wegen seiner fruchtbaren Böden, seines idealen Klimas, seiner gut ausgebildeten landwirtschaftlichen Fachkräfte, seiner geringen Lohnkosten und seinem Zugang zu wichtigen Infrastruktureinrichtungen ein idealer Rechtsstaat für die Aufzucht von Cannabis. Lesotho hat außerdem zahlreiche internationale Handelsabkommen unterzeichnet. Diese Handelsabkommen ermöglichen den reibungslosen Export von Cannabisprodukten aus Lesotho in verschiedene internationale Rechtsstaaten. Lesotho dürfte sich zu einem Sprungbrett in weitere afrikanische Märkte mit einem deutlich größeren Nachfragepotenzial entwickeln.

Eugene Beukman, Chief Executive Officer von Kaneh Bosm, meint: Kaneh Bosm folgt mit seinen Erschließungsaktivitäten in Afrika dem Beispiel anderer Branchengrößen wie Canopy Growth Corporation, Supreme Cannabis Company Inc. und Aphria Inc. In diesem Jahr hat Canopy die Firma Daddy Cann Lesotho PTY Ltd. für 28,8 Millionen Dollar übernommen. Daddy Cann und Kaneh Bosms Unternehmen CanAfrica haben vom Königreich Lesotho die gleichen Lizenzen für medizinisches Cannabis erhalten. Im März 2018 investierte Supreme Cannabis 10 Millionen Dollar in den Erwerb einer 10 %-Beteiligung an der in Lesotho ansässigen Firma MediGrow Holdings PTY Ltd. Kaneh Bosm möchte außerdem anmerken, dass Aphria Inc. vor kurzem ein Joint Venture mit der Firma Verve Dynamics in Lesotho eingegangen ist. Das Unternehmen sieht sich in der günstigen Lage, Erträge aus seinem afrikanischen Vorzeigeprojekt zu generieren und gleichzeitig den Unternehmenswert zu maximieren.

Des Weiteren freut sich Kaneh Bosm mitteilen zu können, dass Vertreter des Unternehmens dem Königreich Lesotho einen Besuch abgestattet haben, um die Erschließungsaktivitäten einzuleiten und die Beziehungen auf regionaler Ebene zu fördern. Das Unternehmen plant den weiteren Ausbau seiner bestehenden Produktions- und Vertriebstätigkeit in Afrika. Vor kurzem hat das Unternehmen die südafrikanische Firma Aricannabis BioTech Corp übernommen (siehe Kaneh Bosm-Pressemeldung vom 26. August 2018). Aricannabis wurde von NuCare Health exklusiv mit der Belieferung von mehr als 2.800 eigenständigen Apotheken und Betriebsapotheken in ganz Südafrika mit Cannabisprodukten beauftragt. In Südafrika leben 55 Millionen Menschen. Über den Medicines Control Counsel wurde bereits angekündigt, dass die Abgabe von medizinischem Cannabis an südafrikanische Patienten geplant ist.

Das Unternehmen freut sich darauf, in den kommenden Monaten über die weiteren Fortschritte seiner Maßnahmen in Lesotho zu berichten.

