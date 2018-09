IRW-News: Kaneh Bosm BioTechnology Inc. : International Cannabis begrüßt Legalisierung von Cannabis in Südafrika

IRW-PRESS: Kaneh Bosm BioTechnology Inc.



: International Cannabis begrüßt Legalisierung von Cannabis in Südafrika

Vancouver, British Columbia, 20. September 2018 - ICC International Cannabis Corp. (CSE: KBB)(FWB: 8K51)(OTC: KNHBF) )(ICC oder das Unternehmen) begrüßt die jüngste Entscheidung Südafrikas hinsichtlich der Legalisierung des Cannabiskonsums. Am 18. September beschloss das südafrikanische Verfassungsgericht einstimmig, den Konsum von Cannabis durch Erwachsene und den Anbau von Cannabis für den Privatkonsum zu legalisieren. Es wird erwartet, dass das südafrikanische Parlament die Gesetze, welche Cannabis kriminalisieren, im Anschluss an die Entscheidung des Verfassungsgerichts in den kommenden Monaten ändern wird.

ICC verfügt über Vereinbarungen hinsichtlich der Belieferung von über 2.800 eigenständigen Apotheken und Betriebsapotheken in ganz Südafrika mit Cannabisprodukten (siehe ICC-Pressemeldung vom 16. August 2018). Das südafrikanische Vertriebsnetz von ICC wird durch die Lizenzen des Unternehmens für Aufzucht, Produktion, Vertrieb, Transport, Forschung sowie den Import und Export von Cannabis im Königreich Lesotho ergänzt. Das Unternehmen gab vor Kurzem bekannt, dass die Firma Volare, ein auf Infrastruktur und Erschließungen spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Lesotho, unter Vertrag genommen wurde. Volare wird die Erschließungsanstrengungen des Unternehmens vor Ort unterstützen (siehe ICC-Pressemeldung vom 12. September 2018). 2017 erteilte Lesotho als erstes afrikanisches Land Lizenzen für medizinische Cannabisbetriebstätigkeiten.

Das Königreich Lesotho ist eine Enklave in Südafrika und wird als Aufzucht- und Produktionszentrum für die 2.800 südafrikanischen Apotheken dienen, die ICC beliefern wird. Südafrika und Lesotho sind beide Mitglieder der South African Customs Union (SACU), die auf den Erhalt des freien Warenaustausches zwischen den Mitgliedsstaaten abzielt. Lesotho hat auch zahlreiche internationale Handelsabkommen unterzeichnet, die den ungehinderten Export von Cannabisprodukten in verschiedene Länder weltweit ermöglichen.

Eugene Beukman, Chief Executive Officer und Director von ICC, sagte: ICC begrüßt die progressive Entscheidung Südafrikas, den Cannabiskonsum durch Erwachsene und den Privatanbau zu legalisieren. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um durch seine Vertriebsinfrastruktur in Südafrika und seine Aufzucht- und Exportlizenzen in Lesotho von dieser Entwicklung bei den Cannabisrichtlinien Südafrikas zu profitieren.

Lesotho wird erwartungsgemäß als Etappenziel für den Zugang zu größeren afrikanischen Märkten dienen, darunter das Nachbarland Südafrika mit einer Bevölkerung von mehr als 55 Millionen Menschen. Lesotho eignet sich dank seiner fruchtbaren Böden, des idealen Klimas, der qualifizierten landwirtschaftlichen Arbeitskräfte, der niedrigen Arbeitskosten und des Zugangs zu entscheidender Infrastruktur sehr gut für den Cannabisanbau.

