IRW-News: KORE Mining Ltd.: KORE Mining reicht endgültigen Prospekt und geänderte technische Berichte über die Goldprojekte Imperial und Long Valley ein

IRW-PRESS: KORE Mining Ltd.: KORE Mining reicht endgültigen Prospekt und geänderte technische Berichte über die Goldprojekte Imperial und Long Valley ein

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Schlussfolgerungen und wirtschaftliche Aussichten der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen von Imperial und Long Valley bleiben unverändert

Vancouver, BC 11. Juni 2021 - KORE Mining Ltd. (TSXV: KORE | OTCQX: KOREF) ("KORE" oder das "Unternehmen" ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 8 Mio.



C$ durch ein Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. und einschließlich PI Financial Corp. und Cormark Securities Inc. (die "Konsortialbanken", wie am 11. Mai 2021bekannt gegeben wurde (die "Finanzierung"), hat das Unternehmen den endgültigen Kurzprospekt bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec eingereicht und seine unabhängigen geänderten technischen Berichte sowohl für das Goldprojekt Imperial ("Imperial") als auch für das Goldprojekt Long Valley ("Long Valley") eingereicht. Das Unternehmen geht nun davon aus, dass es die Finanzierung am 18. Juni 2021 oder zu einem anderen, vom Unternehmen und den Konsortialbanken vereinbarten Datum abschließen wird.

Die TSX Venture Exchange hat die Finanzierung und die Notierung der Stammaktien, die in Zusammenhang mit der Finanzierung ausgegeben und emittiert werden sollen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen genehmigt.

Infolge der Überprüfung durch die Mitarbeiter der British Columbia Securities Commission in Zusammenhang mit der Finanzierung wurden bestimmte formale und andere erforderliche Überarbeitungen am technischen Bericht für Imperial, der ursprünglich am 6. April 2020 gemeldet wurde, und am technischen Bericht für Long Valley, der ursprünglich am 27. Oktober 2020 gemeldet wurde, vorgenommen. Es gibt keine Änderungen an den Mineralressourcenschätzungen und die Überarbeitungen haben keine Auswirkungen auf den Minenplan oder die vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen des Projekts. Das Unternehmen hat den geänderten technischen Bericht für Imperial und den geänderten technischen Bericht für Long Valley auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht und sie sind auch unter www.koremining.com verfügbar.

KORE hat auch bestimmte Änderungen an der Offenlegung auf der Website des Unternehmens vorgenommen, einschließlich in den Medienpräsentationen / Interviews und in der Investorenpräsentation des Unternehmens. Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nur auf die aktuelle Version der Materialien der Gesellschaft auf ihrer Website www.koremining.com verlassen sollten und dass sie sich nicht auf Medienpräsentationen/Interviews verlassen sollten, die ansonsten öffentlich zugänglich sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.

Über KORE Mining

KORE ist zu 100 % Eigentümer der Goldprojekte Imperial und Long Valley in Kalifornien. Für beide Projekte liegen positive vorläufige wirtschaftliche Bewertungen vor. KORE wird von dem strategischen Investor Eric Sprott unterstützt, der 26% der Basisaktien von KORE besitzt. Das Management und das Board von KORE sind mit den Aktionären verbunden, die weitere 38% der Basisaktien besitzen. KORE treibt sein Imperial-Gold-Projekt aktiv voran und führt aggressive Explorationsarbeiten in seinem gesamten Portfolio von Aktiva durch.

Weitere Informationen zu Imperial und KORE finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.koremining.com oder kontaktieren Sie uns unter info@koremining.com oder telefonisch unter (888) 407-5450.

Im Auftrag von KORE Mining Ltd

"Scott Trebilcock"

Vorstandssprecher

(888) 407-5450

Investor Relations

Arlen Hansen, KIN Communication

1-888-684-6730

kore@kincommunications.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die technischen Informationen bezüglich der Goldprojekte District und Imperial und Long Valley, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden von Marc Leduc, P.Eng., dem COO von KORE und der qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, die für die technischen Angelegenheiten dieser Pressemitteilung verantwortlich ist, überprüft und genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipieren", "erwartet", "beabsichtigt", "deutet an" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen in Bezug auf: den erfolgreichen Abschluss und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierung, den Erhalt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Finanzierung sowie die Mineralressourcenschätzungen und den Status des Minenplans und der vorläufigen wirtschaftlichen Projektbewertung für Imperial und Long Valley. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben getätigt und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Ausrichtung unseres Unternehmens wider. Das Management ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Solche Faktoren beinhalten unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit den Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den Projekten des Unternehmens und Faktoren, die sich darauf beziehen, ob die Gewinnung von Mineralien wirtschaftlich rentabel sein wird oder nicht; Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und den Gefahren und Risiken, die normalerweise bei der Exploration, Erschließung und Produktion von Mineralien auftreten, wie z.B. ungewöhnliche und unerwartete geologische Formationen, Steinschlag, seismische Aktivitäten, Überschwemmungen und andere Bedingungen, die bei der Gewinnung und dem Abbau von Materialien auftreten; Ungewissheiten in Bezug auf behördliche Angelegenheiten, einschließlich des Erhalts von Genehmigungen und der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die die Exploration, Erschließung, Produktion, Steuern, Arbeitsnormen, Gesundheit am Arbeitsplatz, Abfallentsorgung, giftige Substanzen, Landnutzung, Umweltschutz, Standortsicherheit und andere Angelegenheiten regeln, sowie die Möglichkeit, dass bestehende Gesetze und Vorschriften von den zuständigen Behörden geändert oder strenger umgesetzt werden; Ungewissheiten in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen, wobei die Schätzungen aufgrund der tatsächlichen Produktionserfahrungen revidiert werden müssen (entweder nach oben oder nach unten); Risiken in Bezug auf schwankende Metallpreise und die Fähigkeit, die Projekte des Unternehmens im Falle sinkender Metallpreise gewinnbringend zu betreiben und die Notwendigkeit, die Machbarkeit eines bestimmten Projekts neu zu bewerten; dass die geschätzten Ressourcen abgebaut werden oder dass sie zu den geschätzten Raten abgebaut werden; Risiken im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an den Liegenschaften des Unternehmens, einschließlich des Risikos, dass die Eigentumsrechte des Unternehmens von Dritten angefochten oder angezweifelt werden; die Fähigkeit des Unternehmens, rechtzeitig und zu angemessenen Kosten auf die erforderlichen Ressourcen, einschließlich Bergbauausrüstung und Personal, zuzugreifen; der Wettbewerb innerhalb der Bergbauindustrie bei der Entdeckung und dem Erwerb von Liegenschaften durch andere Bergbauunternehmen, von denen viele über größere finanzielle, technische und andere Ressourcen verfügen als das Unternehmen, unter anderem beim Erwerb von Mineralien-Claims, Pachtverträgen und anderen Mineralienbeteiligungen sowie bei der Anwerbung und Bindung von qualifizierten Mitarbeitern und anderem Personal; Zugang zu geeigneter Infrastruktur, wie z.B. Straßen, Energie- und Wasserversorgung in der Nähe der Liegenschaften des Unternehmens; und Risiken, die mit dem Entwicklungsstadium des Unternehmens zusammenhängen, einschließlich Risiken in Bezug auf begrenzte finanzielle Ressourcen, begrenzte Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzierungen und potenzielle Verwässerung bestehender Aktionäre; Abhängigkeit von seinem Management und Schlüsselpersonal; Unfähigkeit, adäquate oder beliebige Versicherungen abzuschließen; Gefährdung durch Rechtsstreitigkeiten oder ähnliche Ansprüche; derzeit unrentabler Betrieb; Risiken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens und seines Managements, das Wachstum zu managen; und potenzielle Interessenkonflikte.

Zusätzlich zu der obigen Zusammenfassung sind weitere Risiken und Ungewissheiten im Abschnitt "Risikofaktoren" des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr beschrieben, das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar ist.

Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung in jedem der technischen Berichte ist vorläufiger Natur, sie beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen auf sie anzuwenden, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren, und es gibt keine Gewissheit, dass eine solche vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert werden wird. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58951

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58951&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA50067K1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.