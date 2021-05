IRW-News: Juva Life Inc.: Juva Life verkauft einen Standort und bietet einen Blick auf die Kultivierungs- und Liefertätigkeiten in Stockton

IRW-PRESS: Juva Life Inc.



: Juva Life verkauft einen Standort und bietet einen Blick auf die Kultivierungs- und Liefertätigkeiten in Stockton

- Terminhinweis: 25. Mai für die kommende Live-Online-Informationsveranstaltung

VANCOUVER, BC, -- (4. Mai 2021) - Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FRANKFURT: 4VV) (Juva Life, Juva oder die Gesellschaft), ein Life-Science Unternehmen, ansässig in Kalifornien, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Cannabisprodukten konzentriert, gibt den Verkauf einer nicht ausgelasteten Sachanlage für den Nettobetrag von 1,1 Mio. USD bekannt und bietet einen Einblick in den gewerblichen Anbau von Cannabis und die Auslieferungstätigkeiten in ihrem Standort in Stockton, Kalifornien.

Wie in einer Pressemitteilung vom 25. November 2020 erwähnt, hat Juva ihre beiden Standorte in Stockton, Kalifornien, als San Juan und Navy Drive gekennzeichnet. Der 30.000 Quadratfuß große San-Juan-Standort macht rasante Fortschritte. Das Unternehmen hat daraufhin entschieden, dass der nahe gelegene 11.500 Quadratfuß große Navy-Drive-Standort nicht unbedingt notwendig ist und hat beschlossen einen Käufer zu finden. VG Enterprises, LLC, die indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Juva, der die Anlage seit 2018 gehörte und die mehrere wichtige Berechtigungen für bestimmte geplante Cannabis-basierte Kultivierung beantragt und erhalten hatte, war in der Lage mit einem Käufer vor Ort einen Kaufvertrag erfolgreich abzuschließen, der den Standort und die Genehmigungen umfasst. Die Vereinbarung regelt die Bedingungen des Verkaufs zum vereinbarten Nettokaufpreis von 1,1 Mio. USD, dessen Erlös Juva für Geschäftsentwicklungszwecke verwenden wird. Details der Vereinbarung finden Sie unter www.sedar.com.

In diesem Zusammenhang ist zu berichten, dass der hochaktive Standort in Stockton mit dem Innenausbau der Anlage und den laufenden Kultivierungstätigkeiten zügig vorankommt. Wie bereits erwähnt, um die beiden ersten Ernten zu beschleunigen, haben sich Thomas Leschak, VP of Horticulture, und sein Team dafür entschieden, den Zeitplan zu verkürzen, indem sie vollständig vermehrte Cannabis-Klone verwenden, die von einer dritten Partei zur Verfügung gestellt werden. Die Ergebnisse waren herausragend und das Juva-Team ist zuversichtlich, dass die erste Ernte am oder vor dem 13. Mai 2021 eingefahren werden kann. Das Hortikultur-Team blickt bereits in die Zukunft und hat Sorten aus unserem umfangreichen Genetik-Inventar für die Einführung in unsere laufende gewerbliche Produktion ausgewählt.

Unsere Aktivitäten in Stockton sind auf einem guten Weg. Uns wurde klar, dass die beiden Anlagen zu nah beieinander lagen und der Navy Drive war einfach zu klein, so dass der Verkauf durchaus sinnvoll war. Der Preis stimmte und wir haben uns gefreut, dass wir so schnell einen interessierten Käufer gefunden haben. Unser verbleibender Standort in Stockton ist nun unser wichtigstes Asset in diesem außerordentlichen Gebiet, teilt Firmengründer und CEO, Doug Chloupek, mit.

Wir haben unglaubliche Fortschritte in unserem San-Juan-Standort gemacht und ich wollte allen einen Blick hinter die Kulissen gewähren, um zu zeigen, wie es bei uns vorangeht. Dafür haben wir ein Fotoshooting arrangiert, um unsere Fortschritte mit unseren Aktionären zu teilen, bemerkt Chloupek. Ich lade alle ein, einen Blick auf die Fotos auf der Anbau-Seite unserer Website zu werfen und die Seite als Bookmark speichern, da wir planen in Zukunft weitere Bilder hinzuzufügen. Klicken Sie hier, um die Fotos zu sehen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58178/JUVA_Apr_21_StocktonUpdateVGSale_DE_PRcom.001.jpeg

Blüten Raum #1 - Juva Life, Stockton, Kalifornien

Apropos Lesezeichen. Merken Sie sich bitte dieses Datum vor: Dienstag, den 25. Mai 2021, für eine Live-Präsentation mit anschließender Fragerunde, die ich an diesem Tag anbieten werden. Doug meinte weiter: In unserer nächsten Pressemitteilung und auf unserer Website werden weitere Information zu Zeiten und Zugangsmöglichkeiten bekannt gegeben. Ich freue mich aufrichtig auf Ihre Teilnahme, da wir hoffen, aussagekräftige Einblicke in unsere Pläne zur Wertschöpfung, unsere gewerblichen Aktivitäten, unsere Forschungsanstrengungen und unsere laufenden strategischen Pläne geben zu können.

Wenn Sie mehr über die Geschichte von Juva erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.juvalife.com. Eine Bildergalerie finden Sie auch unter https://juvalife.com/stockton/.

FÜR DAS BOARD,

-Doug Chloupek-

Doug Chloupek, CEO & Gründer

Juva Life Inc.

inquiries@juvalife.com

Über Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV)

Juva Life arbeitet daran, den Cannabismarkt mit einem investitionswürdigen Geschäftsmodell der nächsten Generation des Sektors in Einklang zu bringen. Ausgehend von hauseigener Forschung, Anbau, Herstellung, Einzelhandel und Lieferservice setzt Juva hochmoderne Instrumente in der Forschung, Entwicklung und Datenwissenschaft ein, um neue molekulare Profile für wichtige ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu identifizieren. Unser anfänglicher Schwerpunkt liegt auf Cannabis, wo wir unsere Plattform für Verbraucher- und Pharmaanwendungen einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://juvalife.com/.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Juva Life Investor Relations

Tel: +1 833-333-5882 (JUVA)

E-Mail: inquiries@juvalife.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit es sich nicht um historische Fakten handelt, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und sonstige Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die den vorgenannten zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Aussichten oder deren Verneinung bzw. andere ähnliche Ausdrücke bezüglich Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, identifiziert werden. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen zu den Zielen und Geschäftsplänen des Unternehmens; zur Fähigkeit, aus den jüngsten Ernennungen des Unternehmens Vorteile zu ziehen; zur Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten; zur Absicht, das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu erweitern; zu den Wettbewerbsbedingungen der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie zu den für das Unternehmen geltenden Gesetzen und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die angesichts seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen gemacht wurden, sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als unrichtig erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, gehören unter anderem die Fortsetzung der Tätigkeit von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern beim Unternehmen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu sichern.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern, sowie alle anderen Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis) für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr unter der Überschrift Risiken und Unsicherheiten beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus gelten alle zukunftsgerichteten Informationen nur zu dem Zeitpunkt, zu dem solche Aussagen getroffen werden. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Faktoren, und es ist der Unternehmensleitung möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen eines jeden dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um Informationen oder Ereignisse, die nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden, eintreten, oder dem Eintreten unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen., es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58178

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58178&tr=1

