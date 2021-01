IRW-News: Juva Life Inc.: Juva Life vereinheitlicht und beschleunigt die Marken-Marketingpläne

IRW-PRESS: Juva Life Inc.



: Juva Life vereinheitlicht und beschleunigt die Marken-Marketingpläne

VANCOUVER, BC, -- (14. Januar 2021) - Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTC: JUVAF) (FRANKFURT: 4VV) (Juva Life, Juva oder die Gesellschaft), ein führendes, vielseitiges Life-Science Unternehmen, ansässig in Kalifornien, das sich auf die Vermarktung von Cannabisprodukten und fortschrittlichen Formulierungen konzentriert, kündigt eine kommende strategische Markenidentitätskampagne an, die darauf ausgerichtet ist, das Messaging unter ihren verschiedenen Produkten und Abteilungen zu vereinheitlichen.

Juva Life arbeitet daran ihre Kommunikationsstrategie zu vereinheitlichen und ihre Markenstellung voranzutreiben, um ihren Kernauftrag über vielfache Plattformen und Medien konsequenter zu vertreten. Die Gesellschaft nimmt einen beschleunigten Wachstumsplan in Angriff und dafür ist die Notwendigkeit einer verantwortlichen Sensibilisierung der Öffentlichkeit von höchster Wichtigkeit für den langfristigen Erfolg der Gesellschaft.

Unternehmensgründer und CEO, Doug Chloupek erklärt: Unsere Bemühungen im Bereich von Life-Sciences sind entscheidend für den strategischen Erfolg von Juva. Während unsere Bemühungen bis jetzt die Grundlagen für ein solides regionales Cannabis-Unternehmen geschaffen haben, verfolgen wir aktiv Möglichkeiten, die darauf abzielen eine Produktpalette zu liefern, die einen wesentlichen ungedeckten medizinischen Bedarf anspricht. Die Marketingauftritte, die erforderlich sind, um den Bekanntheitsgrad unserer Tätigkeiten voranzutreiben, umfassen erhebliche Voraussicht und Planung, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Aspekte unserer Produktentwicklungsstrategie durch konsequentes Messaging kommuniziert werden. Wir sind bestrebt, eine solide Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg zu schaffen, indem wir einen umfassenden strategischen Marketingplan umsetzen.

Mit der Einstellung von Vertragsanbietern die über das notwendige kreative Fachwissen, kostengünstige Methodik und die Fähigkeit verfügen langfristige Perspektiven in einem schnelllebigen, evolutionären Umfeld zu bieten, hat die Gesellschaft einen skalierbaren Ansatz für das Marketing implementiert.

Juva ist daher ungemein erfreut mit einem wachsenden Team zu arbeiten, zu dem auch die Idea Cooperative gehört, eine zweckbestimmte Full-Service-Kreativagentur in Sonoma County, Kalifornien, die eine führende Rolle bei der verbraucherorientierten Markenpositionierung und der Produktgestaltung übernommen hat. Ihre Talente konzentrieren sich auf die Webpräsenz, soziale Medien, Newsletter und andere verwandte handelsübliche Kommunikationsstrategien. Weiterhin hat Juva das äußerst erfahrene Full-Service-Design-Team von August Studio aus Oakland, Kalifornien engagiert, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Marke in ihren herkömmlichen Einrichtungen zu integrieren.

In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft Dienstleister aus den Bereichen Investment-Kommunikation, Finanzanalyse und integriertes Digitalmarketing engagiert, um das öffentliche Bewusstsein in Bezug auf die Tätigkeiten, strategische Planung und Investmentmöglichkeiten von Juva zu steigern. Im Rahmen von Juvas Offenlegungsverpflichtung als öffentlicher Emittent laufen die Verträge für Investor Relations-Serviceanbieter sechs (6) Monate und umfassen Konditionen von $450.000 für Advanced Media Solutions Ltd., $350.000 für Promethean Marketing Inc. und $150.000 für Digitonic.

Gemeinsam prägen diese Kreativ-, Kommunikations- und Marketingagenturen die zukünftige Markenidentität und die öffentliche Wahrnehmung von Juva Life.

FÜR DAS BOARD,

-Doug Chloupek-

Doug Chloupek, CEO & Gründer

Juva Life Inc.

inquiries@juvalife.com

Über Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTC: JUVAF) (FWB: 4VV)

Juva Life arbeitet daran, den Cannabismarkt mit einem investitionswürdigen Geschäftsmodell der nächsten Generation des Sektors in Einklang zu bringen. Ausgehend von hauseigener Forschung, Anbau, Herstellung, Einzelhandel und Lieferservice setzt Juva hochmoderne Instrumente in der Forschung, Entwicklung und Datenwissenschaft ein, um neue molekulare Profile für wichtige ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu identifizieren. Unser anfänglicher Schwerpunkt liegt auf Cannabis, wo wir unsere Plattform für Verbraucher- und Pharmaanwendungen einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://juvalife.com/.

