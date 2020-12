IRW-News: Juva Life Inc.: Juva Life stellt Betriebsupdate für Redwood City bereit

IRW-PRESS: Juva Life Inc.



: Juva Life stellt Betriebsupdate für Redwood City bereit

Cannabis-Lieferdienste bringen Juva in günstige Position für Markentreue und Wachstum nach Pandemie

Vancouver (British Columbia), 16. Dezember 2020. Juva Life Inc. (CSE: JUVA, OTC: JUVAF, Frankfurt: 4VV) (Juva Life, Juva oder das Unternehmen), ein erstklassiges, facettenreiches Biowissenschaftsunternehmen mit Sitz in Kalifornien, dessen Hauptaugenmerk auf die Kommerzialisierung von Cannabisprodukten und moderne Formulierungen gerichtet ist, freut sich, hinsichtlich der Pressemitteilung vom 25. November eine Zusammenfassung der bisherigen Aktivitäten bei seinen Betrieben in Redwood City bereitzustellen.

Im Verhältnis zur deutlich größeren Grundfläche der Einrichtungen in Hayward und Stockton, die rasch durch die Genehmigungs- und Bauphase gebracht werden, war der Betrieb in Redwood City zunächst auf regionale Lieferdienste und eine rasche regionale Expansion ausgerichtet. Mit einem wachsenden Personal von über 14 Teammitgliedern und einer erweiterten Fahrzeugflotte, die zurzeit 50 Prozent Hybrid-Elektrofahrzeuge beinhaltet, ist der Dienst seit Ende Januar 2020 im Gange.

Angesichts einer funktionalen Fähigkeit, die Halbinsel von San Francisco durch seine zentrale Lage auf halbem Weg zwischen San Francisco und San José einfach zu beliefern, kann vom Standort aus eine im Allgemeinen jüngere Bevölkerungsgruppe in der Region des Silicon Valley beliefert werden. Zurzeit wird daran gearbeitet, das Liefergebiet auf die angrenzenden Ballungszentren mit hoher Bevölkerungsdichte zu erweitern, um die gesamte zugängliche Bevölkerung auf geschätzte 1,67 Millionen potenzielle Kunden zu erhöhen.

Durch ein sich ständig weiterentwickelndes Angebot mit nahezu 400 Bestandseinheiten, einschließlich zahlreicher preisgekrönter und verkaufsstarker Produkte, steigert das Vertriebsteam von Juva kontinuierlich die Konversionsraten und baut einen treuen Kundenstamm auf. Weitere Informationen über die Produktdienste von Lezyne finden Sie unter: www.shopjuva.com/redwood-city/.

In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen kürzlich die Option auf die Pacht eines gut sichtbaren Einzelhandelsstandortes an einer erstklassigen Ecke in der Innenstadt von Redwood City erhalten, und zwar im Rahmen einer Ausschreibung für eine von bis zu sechs Einzelhandelslizenzen, die von der Stadtverwaltung von Redwood City in einem leistungsbezogenen Prozess vergeben werden sollen. In Zusammenhang mit dem bestehenden Lieferdienst-Betriebszentrum für die Bestandsunterstützung könnte der zusätzliche Einzelhandelsladen als regionaler Markenmultiplikator und zentralisierter Fokus für verbesserte Programme zur Steigerung des Kundenbewusstseins fungieren.

Doug Chloupek, CEO und Founder von Juva, sagte: COVID-19 hat einige überraschende Möglichkeiten und interessante Herausforderungen geschaffen, die unser Team zu unserem Vorteil nutzen konnte. Als brandneuer Lieferservice, der eine umfassende Auswahl an beliebten Artikeln anbietet, mussten wir rasch Überzeugung aufbauen, die auf Qualität, Reaktionsfähigkeit, Leistung und Vertrauen basiert. Bis heute haben wir unserem wachsenden Kundenstamm erfolgreich bewiesen, dass sie mit Juva ganz einfach jene Produkte bestellen können, die sie möchten, wann sie sie möchten und wo sie sie möchten. Da die Nachrichten über die Einführung des Impfstoffs Hoffnung für die Zukunft machen, sind wir davon überzeugt, dass wir außerordentlich gut positioniert sind, um unsere Handelsaktivitäten zu nutzen, um die Marketingdynamik rasch voranzutreiben und unsere Positionierung im Sektor zu verbessern, sobald die Beschränkungen schrittweise aufgehoben werden. Wir haben in diesen herausfordernden Zeiten hart daran gearbeitet, die Botschaft zu verbreiten, und unsere Bemühungen werden definitiv als Sprungbrett für weiteres Wachstum fungieren und umfassend dazu beitragen, nachhaltige Werte für unser gesamtes Unternehmen zu schaffen.

Wenn Sie mehr über die Geschichte von Juva erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.juvalife.com.

Doug Chloupek, CEO & Gründer

Juva Life Inc.

inquiries@juvalife.com

Über Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTC: JUVAF) (FWB: 4VV)

Juva Life arbeitet daran, den Cannabismarkt mit einem investitionswürdigen Geschäftsmodell der nächsten Generation des Sektors in Einklang zu bringen. Ausgehend von hauseigener Forschung, Anbau, Herstellung, Einzelhandel und Lieferservice setzt Juva hochmoderne Instrumente in der Forschung, Entwicklung und Datenwissenschaft ein, um neue molekulare Profile für wichtige ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu identifizieren. Unser anfänglicher Schwerpunkt liegt auf Cannabis, wo wir unsere Plattform für Verbraucher- und Pharmaanwendungen einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://juvalife.com/.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

