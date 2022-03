IRW-News: Juva Life Inc.: Juva Life startet Journal-App und bietet eine Begleitung der persönlichen Gesundheit und Wellness von Cannabis-Patienten

IRW-PRESS: Juva Life Inc.: Juva Life startet Journal-App und bietet eine Begleitung der persönlichen Gesundheit und Wellness von Cannabis-Patienten

Das kalifornische Life-Science-Forschungsunternehmen und vertikal integrierte Anbauunternehmen bietet eine App, mit der Konsumenten die Wirkung von Cannabis auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden verfolgen können

VANCOUVER, British Columbia, 2. März 2022 -- Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FRANKFURT: 4VV) (Juva Life, Juva oder Unternehmen), ein Life-Science-Unternehmen mit pharmazeutischer Forschung und Entwicklung sowie verbrauchernahen Aktivitäten in der Herstellung und im Vertrieb von Cannabis, gab heute die Einführung der Journal-App des Unternehmens bekannt, die Cannabiskonsumenten und -patienten dabei helfen soll, ihren Konsum zu erfassen und Einblicke zu gewinnen, wie sich Cannabisprodukte auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden auswirken.

Wir sind stolz darauf, Konsumenten als eines der ersten und einzigen Unternehmen eine Lösung für die tägliche Begleitung anzubieten, die ihnen einen genaueren Blick darauf ermöglicht, wie sich ihr Cannabiskonsum auf ihre persönliche Gesundheit und ihr Wohlbefinden auswirkt, sagte Doug Chloupek, CEO und Gründer von Juva. Eines der Hauptziele von Juva ist es, das Wissen unserer Branche über die medizinische Wirkung von Cannabis aus wissenschaftlicher Sicht zu erweitern. Die Journal-App bietet unseren Kunden eine Lösung für die persönliche Erfassung und liefert Juva Informationen, die die über unser Forschungsregister gesammelten Daten sinnvoll ergänzen.

Mit der Journal-App können Cannabiskonsumenten und alle, die Cannabidiol-Produkte (CBD-Produkte) auf Hanfbasis nutzen, ihre Symptome, ihre Nutzung der Produkte und ihre Ergebnisse nachverfolgen. Verbraucher können eine Vielzahl von gesundheitlichen Beschwerden erfassen und dabei die von ihnen konsumierten Produkte zusammen mit ihrer Wirkung auf spezifische Symptome und etwaigen Nebenwirkungen dokumentieren.

Daten sind in allen Branchen das A und O. Sowohl über die Journal-App als auch über unser vom WIRB zugelassenes Register stellen wir eine der größten Sammlungen von realen Daten über die medizinischen Wirkungen des Cannabiskonsums, einschließlich des Konsumverhaltens und der wahrgenommenen Wirksamkeit, zusammen. Wir sind natürlich weiterhin dem Schutz der Privatsphäre unserer Nutzer verpflichtet. Die von uns gesammelten Daten werden aus regulatorischer und wissenschaftlicher Sicht von Nutzen sein und für Juvas Portfolio an geistigem Eigentum einen erheblichen Mehrwert darstellen, fügte Chloupek hinzu. Alle Benutzerdaten, die mit der Journal-App und dem vom WIRB zugelassenen Register verbunden sind, sind durch die strengsten Patienten-Datenschutzgesetze der Welt geschützt, so dass Teilnehmer sicher sein können, dass ihre Eintragungen zu 100 % vertraulich bleiben. Alle eingegebenen Daten werden zum Schutz der Patienten anonymisiert.

Wer die Journal-App herunterladen möchte, kann dies hier tun: https://shopjuva.com/journalapp/

Das Unternehmen führt auch eine vom WIRB genehmigte mehrjährige Studie über sein Cannabis-Forschungsregister durch. Nach deren Abschluss wird Juva über einen der größten Datensätze seiner Art verfügen und in der Lage sein, die Daten für seine eigenen Programme für nutrazeutische Wellness, Arzneimittelentwicklung und Klinik zu nutzen. Diese realen Beobachtungsdaten, die von Ärzten und Klinikern überwacht werden, werden verschiedenen Aufsichtsbehörden vorgelegt, um den potenziellen therapeutischen Nutzen von Cannabis- und Hanfpräparaten zu belegen.

Juva Life verfügt auch über eine Abteilung für pharmazeutische Forschung und Life Sciences, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Wirkungsweise der anekdotischen entzündungshemmenden Wirkung von Cannabis zu ergründen. Das Unternehmen hat kürzlich die Nicht-Cannabinoid-Verbindungen JUVA-019 und JUVA-041 identifiziert, für die es Patentanmeldungen eingereicht und präklinische Forschungen durchgeführt hat, die zeigen, dass die Verbindung als eigenständige Substanz entzündungshemmende Wirkung entfaltet, indem sie bestimmte Biomarker im Körper moduliert. JUVA-019 und JUVA-041, die das Unternehmen als Wirkstoffkandidaten für weitere präklinische Untersuchungen nominiert hat, durchlaufen derzeit phänotypische Modelle für chronische Alterskrankheiten.

FÜR DAS BOARD,

-Doug Chloupek-

Doug Chloupek, CEO und Gründer

Juva Life Inc.

inquiries@juvalife.com

Über Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV)

Juva Life bedient sich modernster wissenschaftlicher Methoden, um sowohl im Cannabiskonsumsegment als auch in der Medizin, die keine Cannabinoide verwendet, sichere und wirksame Wellness- und Pharmaprodukte zu kreieren, weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Das Unternehmen setzt seine Roadmap 2018 erfolgreich um und beginnt zunächst mit der Standardisierung von Anbau, Extraktion und Formulierung, um den Verbrauchern reproduzierbare Vorteile zu bieten. Juva baut auf diesen chemischen Fähigkeiten der Naturproduktverarbeitung auf und schließt jetzt die pharmakologische Forschung ein. Das Unternehmen wird die Einnahmen aus seinem Einzelhandelsgeschäft dafür verwenden, die Vermarktung und klinische Entwicklung von Juva-019 und Juva-041 sowie von anderen potenziell wertvollen Bioaktivstoffen ohne Cannabinoidbezug, die für wichtige Konsum- und Pharmaprodukte benötigt werden, zu forcieren. Juva arbeitet daran, den Cannabismarkt auf das Niveau des modernen Investment-Grade-Geschäftsmodells dieser Branche zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://juvalife.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Juva Life Investor Relations

Tel: +1 833-333-5882 (JUVA)

E-Mail: inquiries@juvalife.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit es sich nicht um historische Fakten handelt, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und sonstige Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die den vorgenannten zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Aussichten oder deren Verneinung bzw. andere ähnliche Ausdrücke bezüglich Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, identifiziert werden. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen zu den Zielen und Geschäftsplänen des Unternehmens; der Entwicklung von Produkten, der Vermarktungsstrategie und zukünftigen Kooperationen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern, sowie alle anderen Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis) für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr unter der Überschrift Risiken und Unsicherheiten beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus gelten alle zukunftsgerichteten Informationen nur zu dem Zeitpunkt, zu dem solche Aussagen getroffen werden. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Faktoren, und es ist der Unternehmensleitung möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen eines jeden dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um Informationen oder Ereignisse, die nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden, eintreten, oder dem Eintreten unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen., es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

