IRW-News: Jericho Energy Ventures Inc.: Hydrogen Technologies, Tochtergesellschaft von Jericho Energy Ventures, reicht vorläufige Patente für den CleanH2steam DCC-Wasserstoffkessel der zweiten Generation ein

Newtown, Pennsylvania und Vancouver, British Columbia, den 4. August 2021 - Jericho Energy Ventures (TSXV: JEV) (Frankfurt: JLM0) (OTC: JROOF) (Jericho oder JEV oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Hydrogen Technologies (HT) beim US Patent and Trademark Office (US-Patentamt) eine Reihe neuer vorläufiger Patente im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung seines Wasserstoffkessels der zweiten Generation eingereicht hat.

Am 26. Mai 2021 gab JEV die Markteinführung des neuesten Designs des CleanH2steam Dynamic Combustion Chamber (DCC) Kessels der Generation 2.0 der Serie 3000 von HT bekannt. Der DCC Kessel der zweiten Generation verfügt über ein verbessertes und optimiertes Kraftstoffsystem mit hochpräzisen Massendurchflussmessern, verbesserter Prozessüberwachung und Fernsteuerungsoptionen. Außerdem wurden Verbesserungen am Design der Zündvorrichtung vorgenommen, die nun eine optimale Verbrennung mit höheren thermischen Wirkungsgraden ermöglichen.

Das verbesserte technische Design wurde auch von einer aktiven Beschaffungsstrategie begleitet, die zu Änderungen in der Metallurgie führte, um die derzeit hohen Kosten und langen Vorlaufzeiten für rostfreien Stahl in den globalen Lieferketten zu reduzieren.

Ohne einen robusten, effizienten, emissionsfreien Heizkessel gibt es keinen Weg zu den Netto-Null-Zielen. Derzeit werden allein 37 Prozent der fossilen Brennstoffe, die von der US-Industrie verbrannt werden, zur Dampfproduktion verwendet. Der HT DCC ist der einzige emissionsfreie, geschlossene Wasserstoffkessel, der sauberen Prozessdampf erzeugt, ohne Luftschadstoffe oder Emissionen zu erzeugen. Das DCC-System soll bestehende Kessel ersetzen, die Kohle, Erdgas, Diesel oder Heizöl verbrennen, die schätzungsweise mehr als 20 Prozent aller weltweit ausgestoßenen Treibhausgase pro Jahr ausmachen.

Unser Team von Hydrogen Technologies hat mit dem DCC Kessel bedeutende Fortschritte erzielt und dabei die finanziellen sowie strategischen Fähigkeiten von Jericho genutzt, um Innovationen voranzutreiben, sagte Brian Williamson, CEO von Jericho. Der DCC, der ohne Schornstein für die Energieabgabe von Wärme und Gasen konzipiert wurde, ist der einzige Kessel auf Wasserstoffbasis mit NULL Treibhausgasemissionen. Unsere bahnbrechende Technologie ermöglicht eine bedeutende Reduzierung der Treibhausgasemissionen für Großverbraucher von Wärme und Dampf. Mit der Einreichung unserer jüngsten Patentanmeldung bereiten wir eine umfassendere Marketingkampagne vor, die sich an Anwender mit großen thermischen Lasten weltweit richtet.

Über Jericho Energy Ventures

Jericho Energy Ventures (JEV) konzentriert sich darauf, die Wende zur Energiegewinnung mit niedrigem CO2-Ausstoß mit Investitionen in Wasserstofftechnologien, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und neue Energiesysteme voranzutreiben. Die 100%ige Tochtergesellschaft von JEV, Hydrogen Technologies, liefert eine patentierte emissionsfreie Kesseltechnologie für die gewerbliche und industrielle Wärme- sowie Dampfindustrie mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 30 Milliarden USD und hat zudem in die Elektrokatalysator- und kostengünstige Elektrolyseur-Plattform von H2U investiert. JEV besitzt und betreibt auch produzierende Öl- und Gasaktiva im Zentrum der USA, vorwiegend in Oklahoma.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich Jerichos Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Jericho liegen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "voraussieht" oder "nicht voraussieht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder kann Aussagen enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", oder "wird ergriffen", "wird fortgesetzt", "wird auftreten" oder "wird erreicht". Obwohl Jericho davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde gelegt wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in diesen Informationen und Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen und Risiken im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie, die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen und der aktuellen und zukünftigen Rohstoffpreise, einschließlich der anhaltend niedrigen Ölpreise, der erheblichen und anhaltenden Volatilität der Aktienmärkte, der Währungs- und Zinssätze, der staatlichen Regulierung der Öl- und Gasindustrie, einschließlich der Umweltregulierung; geologische, technische und Bohrprobleme; unvorhergesehene Betriebsereignisse; Wettbewerb um und/oder Unfähigkeit, Bohranlagen und andere Dienstleistungen zu erhalten; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von Aufsichtsbehörden zu erhalten; Haftungen, die mit der Öl- und Gasexploration, -erschließung und -produktion verbunden sind; und die anderen Faktoren, die in unseren öffentlichen Einreichungen unter www.sedar.com. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Jericho verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

