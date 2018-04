IRW-News: Jaxon Mining Inc. : Jaxon veröffentlicht Aktionärsbrief

IRW-PRESS: Jaxon Mining Inc.



Jaxon Mining Inc. (TSXV: JAX, FSE: OU31, OTC: JXMNF) freut sich, den folgenden Aktionärsbrief zu veröffentlichen:

Liebe Aktionäre,

ehe im nächsten Monat Jaxons Feldsaison 2018 beginnt, möchte ich kurz mit Ihnen auf die vergangenen 12 Monate zurückblicken und die Weichen für die Dinge, die da noch kommen werden, stellen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass unser Fokus auf hochgradigen, großflächigen Projekten in bekannten Bergbau-Gerichtsbarkeiten die richtige Erfolgsstrategie ist, und wir arbeiten weiterhin daran, unser Ziel, eins der führenden Explorationsunternehmen Westkanadas zu werden, zu erreichen.

In letzter Zeit hat Jaxon neue und wertvolle Mitglieder in seinem Management und dem Team der technischen Berater willkommen geheißen, darunter Carl Swensson, der jetzige Vice President of Exploration. Unsere Explorationteams haben unter der Führung des Projektmanagers Bruce Ballantyne sogar unter teils herausfordernden Feldbedingungen eine einwandfreie Leistung erbracht und wir danken ihnen sehr für ihr Engagement für das Unternehmen.

Neues zu Hazelton

Wir haben unser Land-Portfolio deutlich vergrößert, insbesondere im Hazelton-Bezirk, wo unsere Feldsaison im 2.281 Meter umfassenden Explorationsbohrprogramm im November 2017 gipfelte. Dieses Programm führte zu einigen Erfolgen, darunter die positive Diagnose eines vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Systems, das reich an Edel- und Basismetallen ist, sowie die Identifizierung angrenzender aussichtsreicher Areale für unser laufendes Bohrprogramm.

Die Landerweiterung auf dem Projektgebiet Hazelton von ursprünglich 2.300 Hektar auf mehr als 40.000 Hektar basierte auf dem Verständnis, dass die Bonanza-Silber- und Zinkwerte, die auf dem Ziel Max entdeckt wurden, möglicherweise Teil eines viel größeren und langlebigen Systems sind. Diese Interpretation wurde zum Ende der Feldsaison 2017 durch die Entdeckung einer sehr großen goldreichen Turmalin-Brekzienzone bestätigt, die möglicherweise genetisch mit einem Intrusiv/Porphyr-Kupfer/Goldsystem (Red Spring Zone) verwandt ist. Diese Entdeckung 17 Kilometer südwestlich des ursprünglichen Interessensgebiets Hazelton wird während der Explorationssaison 2018 oberste Priorität haben.

Zusammenlegung im Goldenen Dreieck

Jaxon hat die historischen Projekte Wishbone und Foremore zu einem zweiten großflächigen Landpaket (von mehr als 20.000 Hektar) zusammengelegt, das nun den Namen More Creek trägt und in einem der weltweit besten Bergbau-Rechtsgebiete liegt, in British Columbias berühmtem Goldenen Dreieck. Das Unternehmen hat unabhängige Experten damit beauftragt, historische Arbeitsausgaben von 10 Mio. $ (durchgeführt von Cominco Mining und anderen Unternehmen in den Jahren 1990 - 2008) zu konsolidieren und moderne Methoden und Interpretationsverfahren für eine erste integrierte Modellierung dieser Daten anzuwenden. Diese Arbeit identifizierte sechs verschiedene Gebiete mit sehr aussichtsreichen Zielzonen, unter anderem zwei goldreiche mineralisierte VMS-Systeme mit einer kombinierten Streichlänge von 8,5 km. Der detaillierte Bericht wird in den nächsten Wochen erwartet.

Ausblick

Das Unternehmen hat beim BC Ministry of Mines sowohl für das Projekt Hazelton als auch für More Creek eine Notice of Work (Antrag auf Genehmigung) eingereicht und kann den Beginn der Feldsaison 2018 kaum abwarten. Die Feldteams sollen Mitte Mai auf Hazelton und Mitte Juni auf More Creek ankommen. Die Planungen für das Sommer-Explorationsprogramm auf Jaxons Prospektionsgebieten Max und Red Spring sind im fortgeschrittenen Stadium und für die erste Phase des Explorationsprogramms auf Red Spring wurde ein alpinerfahrenes Team für geologische Kartierung und Probennahmen ausgewählt.

Bei unserer Kommunikation möchten wir so transparent wie möglich sein. Unsere Website wird regelmäßig durch Fotos und Videos vom Feld aktualisiert. Wir würden uns über Ihren regelmäßigen Besuch unserer Website sowie auch eine direkte Kontaktaufnahme Ihrerseits sehr freuen. Wir danken Ihnen für Ihre laufende Unterstützung und freuen uns darauf, Sie schon bald über unsere weiteren Entwicklungen informieren zu können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

JAXON MINING INC.

Jason Cubitt ______

Jason Cubitt, President.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Derrick Strickland, P.Geo., einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person überprüft und genehmigt.

Über Jaxon

Jaxon ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Grund- und Edelmetallen, das seine Aktivitäten auf die Region Westkanada konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit mit dem Ausbau des Projekts Hazelton im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia und dem Projekt More Creek (das durch Zusammenlegung der Konzessionen Wishbone und Foremore entstanden ist) in British Columbias Golden Triangle beschäftigt.

Nähere Informationen zu Jaxon Mining Inc. erhalten Sie telefonisch über Mark Carruthers unter 604-608-0400 bzw. 1-877-608-0007 (gebührenfrei).

JAXON MINING INC.

Suite 502-595 Howe Street

Vancouver, BC V6C 2T5

Tel: (604) 608-0400

Fax: (604) 602-9330

Gebührenfreie Tel.: (877) 608-0007

Website: http://www.jaxonmining.com

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem auch die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens zählen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch jene Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

