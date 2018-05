IRW-News: Jaxon Mining Inc. : Jaxon nimmt Phase-I-Exploration im Zielgebiet Red Springs bei Hazelton auf

IRW-PRESS: Jaxon Mining Inc.



: Jaxon nimmt Phase-I-Exploration im Zielgebiet Red Springs bei Hazelton auf

Jaxon Mining Inc. (TSXV: JAX, FWB: OU31, OTC: JXMNF) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Phase-I-Explorationsprogramm für die Feldsaison 2018 Anfang Juni beginnen wird. Während die detaillierte Neuauswertung und Analyse der geophysikalischen Daten des letztjährigen Herbstprogramms im Zielgebiet Max fortgesetzt wird, wird sich Jaxon zunächst auf das neu entdeckte Zielgebiet Red Springs innerhalb desselben Geländes des Projekts Hazelton, 50 Kilometer nördlich von Smithers in der Region Skeena Arch in British Columbia, konzentrieren.

Mit dem sechswöchigen Phase-I-Programm im Zielgbiet Red Springs verfolgt das Unternehmen drei Ziele:

- Definition der Ausmaße, Verteilung und Geometrie der Brekzienvorkommen mit hochgradiger Goldmineralisierung an der Oberfläche

- Ermittlung der genetischen und räumlichen Beziehungen zwischen der großen porphyrischen Alterationszone und den mineralisierten Brekzien

- Festlegung der vorrangigen Bohrziele für ein für den Sommer 2018 geplantes Bohrprogramm

Die Prospektionen am Ende der Feldsaison 2017 identifizierten eine Reihe von hochgradigen goldhaltigen Brekzien, die mit argillischer und serizitischer Alteration in räumlichem Zusammenhang stehen (siehe Pressemeldung vom 20. Februar 2018). Obwohl die Schneebedeckung die Möglichkeit zur Durchführung umfangreicher Feldarbeiten einschränkte, wurden insgesamt 49 Oberflächenproben aus den Turmalinbrekzien-Ausbissen auf der Westseite der Alterationszone Red Springs entnommen. Davon enthielten 26 Proben Gold sowie 8 Proben eine Goldmineralisierung im Bereich von 10 bis 33 g/t Au. Hervorzuheben ist, dass die Probe, die 33 g/t Au lieferte, eine Mischprobe war, die aus 12 In-situ-Stichproben auf einer Fläche von 8 Quadratmetern bestand.

Das identifizierte Gebiet mit den Brekzienvorkommen und Alterationen erstreckt sich über rund 36 Quadratkilometer und Jaxon verfolgt bei der Exploration eine Vorgehensweise, bei der die Turmalinbrekzien mit hochgradiger Goldmineralisierung eine Manifestation eines bedeutenden Porphyrsystems in der Tiefe darstellen.

Zwei geologische Teams mit Alpinerfahrung werden in der ersten Juniwoche entsandt, um die Geologie und die Alteration in dem 36 Quadratkilometer großen Gebiet zu beproben und zu kartieren. Diese ersten Erkundungsarbeiten werden zu detaillierten Schlitzprobenahmen führen.

Simcoe GeoScience wurde angesichts seiner Erfahrung in der Region Golden Triangle mit einer detaillierten Magnetometer- und Time-Domain-IP-/Widerstands-Bodenmessung auf insgesamt 16 Streckenkilometern und bis in eine Tiefe von mindestens 400 Metern beauftragt. Damit wird das 6,4 Quadratkilometer große vorrangige Zielgebiet abgedeckt. Dieses Programm wurde entwickelt, um die Tiefe der Turmalin-Brekzienkörper zu bewerten und die zugehörigen Intrusionszentren mit ausgebildeten porphyrischen Systemen zu beschreiben. Diese Methode wurde erfolgreich eingesetzt, um gold-kupfer-haltige, turmalinreiche Mineralisierungssysteme in Peru und der Mongolei zu erkunden. Jaxon wird die Expertise und die Interpretationsprodukte von Simcoe GeoScience in Vorbereitung auf eine Bohrkampagne im Herbst nutzen.

Ein Lageplan der Claims bei Hazelton mit besonderem Fokus auf Red Springs erhalten Sie auf der Website des Unternehmens (www.jaxonmining.com) unter https://jaxonmining.com/site/assets/files/1344/2018-05-15-nrm-jax-dh8acv.jpg.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Carl Swensson, F.AusIMM, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Jaxon

Jaxon ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Grund- und Edelmetallen, das seine Aktivitäten auf die Region Westkanada konzentriert. Das Unternehmen ist derzeit mit dem Ausbau des Projekts Hazelton im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia und dem Projekt More Creek (das durch Zusammenlegung der Konzessionen Wishbone und Foremore entstanden ist) in British Columbias Golden Triangle beschäftigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

JAXON MINING INC.

Jason Cubitt ______

Jason Cubitt, President.

Nähere Informationen zu Jaxon Mining Inc. erhalten Sie telefonisch über Mark Carruthers unter 604-608-0400 bzw. 1-877-608-0007 (gebührenfrei).

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem auch die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens zählen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch jene Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

