IRW-News: Jadar Resources Ltd.: Jadar Resources Limited: Änderung des Firmennamens und ASX-Symbols

Jadar Resources Limited (ASX:JDR) (umbenannt in EV Resources Limited) (das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass die Umfirmierung des Unternehmens von Jadar Resources in EV Resources Limited nach Genehmigung durch die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 24. November 2021 nun bei der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) erfolgt ist.

Die folgenden Änderungen werden auch von der ASX übernommen:

- Änderung des Namens in EV Resources Limited; und

- Änderung des Handelssymbols an der ASX in EVR (von JDR).

