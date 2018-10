IRW-News: Jadar Lithium Ltd.: Jadar Lithium: Geplante Akquisition eines Lithiumexplorationsprojekts in Österreich neben dem erfolgreichen Wolfsberg-Projekt

IRW-PRESS: Jadar Lithium Ltd.



: Jadar Lithium: Geplante Akquisition eines Lithiumexplorationsprojekts in Österreich neben dem erfolgreichen Wolfsberg-Projekt

Geplante Akquisition eines Lithiumexplorationsprojekts in Österreich neben dem erfolgreichen Wolfsberg-Projekt

Wichtigste Fakten

- Jadar hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 80 % an Lithiumexplorationslizenzen in Österreich unterzeichnet.

- Zwei Explorationsgebiete mit 99 Lizenzen, sogenannten Freischürfen, in Österreich, einem bergbaufreundlichen Rechtsraum in der EU.

- Die Lizenzen umgeben die Lithiumlagerstätte Wolfsberg von European Lithium Limited.

- Attraktive Explorationsaktiva, die die bestehenden europäischen Projekte ergänzen.

- Strategische Lage für europäische Hersteller, die Lithium verwenden.

- Der Kaufpreis umfasst 90,0 Millionen Aktien und 25 Millionen Optionen.

- Das Unternehmen wird mit Herrn Steven Dellidis einen neuen erfahrenen Director ernennen, wobei Herr Martin bei Abschluss der Akquisition zurücktreten wird.

- Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der laufenden Due-Diligence-Prüfung.

Jadar Lithium Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge es sich unter Vorbehalt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen zum Erwerb einer Beteiligung von effektiv 80 % der österreichischen Lithium-Explorationslizenzen von Exchange Minerals Limited verpflichtet hat (Akquisition). Außerdem wurde dem Unternehmen das Vorkaufsrecht für den verbleibenden 20-%-Anteil eingeräumt.

Das Unternehmen hält die österreichischen Lithiumexplorationslizenzen für eine Reihe von attraktiven Explorationsaktiva, die die bestehende Lithiumexplorationstätigkeit des Unternehmens in Europa ergänzen werden.

Non-Executive Chairman Herr Luka Martino äußerte sich folgendermaßen zur Akquisition der österreichischen Lithium-Explorationslizenzen: Die geplante Akquisition steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Beteiligung am europäischen Lithiummarkt auszubauen, und erweitert damit seinen strategischen Fokus auf weitere europäische Rechtsgebiete, die dem Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich auf die Exploration und Erschließung von Lithiummineralen zu konzentrieren.

PROJEKTÜBERSICHT

Standort

Die österreichischen Lithium-Explorationslizenzen befinden sich in Kärnten, etwa 270 km südlich von Wien (Österreich) und 20 km östlich von Wolfsberg, einer Industriestadt mit etablierter Infrastruktur wie etwa einer Anbindung an das europäische Autobahn- und Eisenbahnnetz. Das Gebiet ist bereits Standort etablierter Bergbauaktivitäten. Der Hauptwirtschaftszweig in der Region ist die Forstwirtschaft, wobei in der Nähe eine Zellstoff- und Papierfabrik in Betrieb ist.

Das österreichische Lithiumprojekt Explorationslizenzen beinhaltet zwei Explorationsbereiche mit insgesamt 99 Explorationslizenzen, die eine Grundfläche von insgesamt 46,5 km2 umfassen und bis zum 31. Dezember 2020 gültig sind. Die Explorationslizenzen des österreichischen Lithiumprojekts befinden sich in strategischer Lage für europäische Hersteller, die Lithium verwenden.

Das österreichische Lithium birgt Potenzial für die Auffindung von Lithium und anderen in Pegmatit gelagerten Mineralen. In den Projektgebieten fanden in jüngster Zeit keine geologischen Explorationen für diese Minerale durch börsennotierte Unternehmen oder Produktionsaktivitäten statt.

Das Unternehmen hält die österreichischen Lithium-Explorationslizenzen für eine Reihe von attraktiven Explorationsaktiva, die die bestehende Tätigkeit des Unternehmens ergänzen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44751/Jadar_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lageplan des österreichischen Projekts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44751/Jadar_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: die zu erwerbenden Explorationslizenzen (rot); Explorationslizenzen im Besitz von European Lithium Limited (grün).

Die österreichischen Lithium-Explorationslizenzen umgeben das Lithium-Tiefbauprojekt Wolfsberg von European Lithium Limited (ASX: EUR), das am 3. Juli 2017 eine JORC-konforme Gesamtressource von 10,98 Millionen Tonnen mit 1,00 % Li2O meldete. 37 der Explorationsgenehmigungen (mit einer Gesamtfläche von 7,62 km2) überschneiden sich mit denen von European Lithium Limited (siehe Abbildung 2 oben). Die möglichen Ausdehnungen der Lithiumlagerstätte von European Lithium Ltds in nordwestlicher und südöstlicher Richtung sind derzeit nicht bekannt.

Eine Explorationslizenz, ein sogenannter Freischurf, ist kreisförmig und hat einen Radius von 425 Metern (Fläche von 0,567 km2). Es werden mehrere Explorationslizenzen in einem überschneidenden Muster an Kreisen beantragt, um sicherzustellen, dass das gesamte geplante Explorationsgebiet vollständig erfasst ist. Eine Überschneidung (sog. Overpegging) mit bestehenden Explorationslizenzen ist möglich. Sollte der erste Inhaber nicht in der Lage sein, im Rahmen der genehmigten Arbeitsprogramme Ergebnisse vorzulegen, kann der nachfolgende Inhaber dies tun.

Geologie des Projekts

- Der österreichische Alpengürtel besteht aus drei geologischen Hauptzonen, die Überschiebungsdecken, die übereinander lagern, und das kristalline Grundgebirge bilden, Abbildung 3.

- Die älteste dieser Einheiten ist die helvetische Überschiebungsdecke, die aus abgelöstem kristallinen Grundgestein sowie metamorphen und magmatischen Gesteinen besteht, die während der variszischen Orogenese (vor 390 bis 310 Mio. Jahren) umgeformt wurden. Diese Gesteine finden sich als dünne Splitter entlang eines Korridors, der von Salzburg nach Wien verläuft, in unmittelbarer Nähe zu den Verwerfungen an der Stirnfläche der Alpen, die das Molassebecken begrenzen.

- Die penninische Überschiebungsdecke wurde über die helvetische Decke geschoben und besteht aus opiolithischen Abfolgen und tiefen marinen Sedimenten, die zu Phyllit, Schiefer und Amphiboliten umgewandelt wurden.

- Die austoalpine Überschiebungsdecke liegt aus struktureller Sicht über den anderen beiden Decken und bedeckt den Großteil Österreichs. Sie besteht aus Schiefer, Gneis, Granit, Kalkstein und anderen vulkanischen Sedimentgesteinen.

Es gibt eine Reihe von Fenstern in der oberen Überschiebungsdecke, in denen die darunter liegenden penninischen und helvetischen Gesteinsschichten zutage treten. Dazu gehören das Engandiner und das Tauernfenster. Das Tauernfenster erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1.200 km2 von Innsbruck in östlicher Richtung bis in das Gebiet Rotgülden. Das österreichische Lithiumprojekt befindet sich am östlichen Ende des Tauernfensters.

Die österreichischen Lithium-Explorationslizenzen befinden sich ebenso wie das Projekt Wolfsberg in der Koralpe, einem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Gebirgszug mit 25 Kilometer Länge, der einen Teil des alpinen kristallinen Grundgebirges bildet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44751/Jadar_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Geologische Karte der österreichischen Region (von Neubauer und Hock, 1999).

Die Lithiumlagerstätte Wolfsberg ist ein recht hochgradiges Vorkommen, das aus mehreren parallel verlaufenden spodumenhaltigen Pegmatigerzgängen besteht, die sich konkordant im alpinen kristallinen Komplex gebildet haben. Die Pegmatite stellen vermutlich eine Anatexis-Schmelzphase der metamorphen Formationen dar und stehen eher nicht mit Granitkörpern in Zusammenhang. Die Pegmatitgänge verlaufen parallel zum Nebengestein und weisen sehr scharfe Kontaktzonen auf. Die Mächtigkeit der Erzgänge reicht von wenigen Zentimetern bis zu mehreren Metern. Der Pegmatit besteht vornehmlich aus einem Quarz-Feldspat-Spodumen-Mineralverband mit geringeren Anteilen an mit Pegmatit verbundenen Mineralen wie Cassiterit, Scheelit, Apatit und Turmalin. Die Korngröße des Spodumens reicht von wenigen Millimetern bis zu 15 Zentimetern. Die grobkörnigen Pegmatite sind in eklogitische Amphibolite und die feinkörnigen in Glimmerschiefer eingebettet. Die Kontaktzone zwischen dem Muttergestein und den Pegmatiten ist meist scharf und weist geringe oder keine Anzeichen von Metasomatismus auf. Metamorphe Umwandlungen nach der Ablagerung können auftreten und zu einer Veränderung der Gestalt der Kristallausbildung und einer Verkleinerung der Kristallkörner führen. Diese Prozesse haben in der Regel keinen Einfluss auf die Lithiumgehalte.

Die mit der Lagerstätte in Zusammenhang stehenden Pegmatoide bestehen aus Turmalin und enthalten kein Spodumen. Die Pegmatoide sind grobe kristalline Feldspat-Quarz-Turmalingesteine ohne Spodumen. Die Pegmatoide in der Koralpe gehören Interpretationen zufolge zu den tieferen stratigraphischen Abfolgen unterhalb der spodumenhaltigen Pegmatite. Die Identifizierung von Pegmatoiden und deren Beziehung zu anderen stratigraphischen Milieus rund um die Lithiumlagerstätte Wolfsberg kann als Hilfsmittel für die Exploration dienen.

Die Lithologie des Muttergesteins scheint einen guten Indikator darzustellen. Der eklogitische Amphibolit in der Lagerstätte Wolfsberg befindet sich in der obersten stratigraphischen Abfolge und ist zugleich das Muttergestein der hochgradigen lithiumhaltigen Pegmatiterzgänge. Der eklogitische Amphibolit wird zur Definition der stratigraphischen Position und der Beziehung zu anderen Einheiten verwendet. Da die Ausdehnung des eklogitischen Amphibolits in ost-südöstlicher Richtung noch nicht ermittelt wurde, ist eine Kartierung des Gebiets, das nicht von vorherigen Kartierungsprogrammen (siehe Karte unten) erfasst wurde, angezeigt. Außerdem wurden während des letzten Kartierungsprogramms einige Proben mit lithiumhaltigen Pegmatiten weit östlich der Lagerstätte (rund 1 Kilometer) gefunden. Diese Informationen legen eine wahrscheinliche Ausdehnung der Pegmatitgänge nach Osten nahe. Auf der anderen Seite bestätigten die vorherigen Kartierungen des Gebiets im West-Nordwesten das Vorkommen von in Glimmerschiefer gelagerten Pegmatiten an der Oberfläche, was darauf hinweist, dass die Lagerstätte auch in diese Richtung weiterhin offen ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44751/Jadar_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Geologische Karte mit den möglichen Ausdehnungen der Lithiumlagerstätte von European Lithium Limited (Quelle: Unternehmenspräsentation von European Lithium Limited, November 2017. Das Original wurde bearbeitet).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44751/Jadar_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Explorationslizenzen im Besitz von European Lithium Limited (blau), die neuen österreichischen Lithium-Explorationslizenzen (orangefarben), Umriss des Amphibolits (grün).

Die österreichischen Lithium-Explorationslizenzen weisen größeres Potenzial für die Auffindung von Spodumen als von anderen lithiumhaltigen Mineralen auf. Die meisten Spodumenvorkommen stehen jedoch mit stark zerklüfteten Graniten mit einem geringen K-Rb-Verhältnis (<50) in Zusammenhang. Es kann direkte Hinweise oder keine Hinweise auf Granit geben, was bedeutet, dass die Vorkommen entweder in räumlicher Nähe zu oder in großer Entfernung von den Granitkörpern liegen können. Im letzteren Fall wurden die Pegmatitflüssigkeiten entlang der regionalen Verwerfungssysteme transportiert. Es ist noch nicht definiert, wie sich die Lagerstätte Wolfsberg gebildet hat, und es gibt zwei Gruppen von Autoren, die unterschiedliche Modelle vorschlagen. Die erste Gruppe vertritt die Ansicht, dass die Lagerstätte mit Graniten in Zusammenhang steht, die etwa 20 km westlich der Lagerstätte Wolfsberg in der Nähe der Stadt Wolfsberg zutage treten. Die andere Autorengruppe meint, dass die Lithiumlagerstätten sich durch die Anatexis der Glimmerschiefer und Paragneise gebildet haben. Beide Modelle sollten bei der Gebietsauswahl berücksichtigt werden.

AKQUISITIONSBEDINGUNGEN

Die Gesellschaft hat die verbindliche Vereinbarung mit Exchange Minerals Limited, die die Lizenzen im Namen der Gesellschaft hält, und anderen privaten, nicht verbundenen Investoren abgeschlossen.

Die wesentlichen Bedingungen der Transaktion beinhalten folgendes:

- Als Gegenleistung für eine Beteiligung von 80 % an einer Zweckgesellschaft (SPV), welche die österreichischen Lithiumexplorationslizenzen aufnimmt, wird das Unternehmen folgende Wertpapiere begeben:

o 90.909.091 voll eingezahlte Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,022 AU$ pro Aktie (2 Millionen AU$);

o 25.000.000 nicht börsennotierte Optionen von JDR mit einem Ausübungspreis von 0,03 AU$ pro Option und einer Laufzeit bis 31. Juli 2020.

- Jadar wird das Vorkaufsrecht für die verbleibenden 20 % der Anteile eingeräumt.

- Jadar verpflichtet sich, bis zu 250.000 AU$ in die Exploration der österreichischen Lithium-Explorationslizenzen zu investieren. Nach der Investition der 250.000 AU$ werden die Mittel anteilsmäßig von den Parteien bereitgestellt.

- Die Vereinbarung steht unter einer Reihe von aufschiebenden Bedingungen, einschließlich:

o Abschluss der Due-Diligence-Prüfung für die österreichischen Lithium-Explorationslizenzen durch Jadar;

o Einholung aller nach dem Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) oder den Zulassungsbestimmungen der ASX (ASX Listing Rules) in Verbindung mit der Akquisition erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre oder Aufsichtsbehörden durch Jadar;

o Rücktritt von Herrn Martin Pawlitchek und Ernennung von Herrn Steve Dellidis in das Board of Directors von Jadar; und

o Einholung aller anderen Einwilligungen Dritter durch die Parteien, damit die Parteien die Akquisition rechtmäßig abschließen können.

VORLÄUFIGER ZEITPLAN

Der vorläufige Zeitplan für die Akquisition wird nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, die voraussichtlich in den nächsten 75 Tagen abgeschlossen wird, bereitgestellt.

VORLÄUFIGE KAPITALSTRUKTUR

Die vorläufigen Auswirkungen der Akquisition auf die Kapitalstruktur des Unternehmens verhalten sich wie folgt:

Beschreibung Aktien Optionen

aktuell begebenes Aktienkapital 389.530.53675.250.000(i

)

gemäß der Akquisition zu 90.909.091 25.000.000(i

begebende i)

Wertpapiere

Summe nach Abschluss 480.439.627100.250.000

(i) beinhaltet 5 Millionen Optionen, die an Herrn Müller begeben werden (0,03 AU$ Ausübungspreis, Laufzeit bis 31. Juli 2020), vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der nächsten Aktionärsversammlung des Unternehmens. Siehe Jadar-Meldung vom 24. Juli 2018. (ii) Optionen mit einem Ausübungspreis von 0,03 AU$ pro Option mit Laufzeit bis spätestens 31. Juli 2020.

GEPLANTE ÄNDERUNGEN IM BOARD

Bei Abschluss der Akquisition wird Herr Martin Pawlitchek als Director des Unternehmens zurücktreten und Herr Steven Dellidis wird als nicht geschäftsführendes Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens ernannt.

Herr Dellidis ist seit über 20 Jahren im Bereich Projektmanagement und strategische Investitionen tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung einer Reihe von börsennotierten Unternehmen und hat bei den Erstakquisitionen von wichtigen Vermögenswerten zur Stärkung von Unternehmensprofilen mitgewirkt. Herr Dellidis verfügt über ein breites Erfahrungsspektrum, das vom Anfang bis zum Ende des Projektmanagements reicht. Er ist eine praxisnahe Person, die sich um die frühe Überwachung des Projektmanagements bemüht.

Herr Dellidis führt derzeit eine Vielzahl von Unternehmen in einer Reihe von Branchen, vom Maschinenbau bis zum Erdbau, und hat ein Verständnis für Baustellen und den Bau von Lagern abseits vom Standort, die gemäß Umweltstudien Auswirkungen auf Arbeits- und Einrichtungsbereiche haben. Seine Fähigkeiten werden die Talente und die Vielfalt des Board of Directors stärken.

NÄCHSTE SCHRITTE

Das Unternehmen hat mit der Due-Diligence-Prüfung hinsichtlich des Explorationspotenzials der beiden Explorationskonzessionen in Österreich begonnen und wird in den nächsten 75 Tagen mit der Unterstützung von erfahrenen österreichischen Rechts- und Geologieberatern ein detaillierteres rechtliches und geologisches Due-Diligence-Programm durchführen.

BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN UND HAUPTVERSAMMLUNG

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass Jadar alle für den Abschluss erforderlichen Genehmigungen von Dritten, Aufsichtsbehörden und den Aktionären sowie die ASX-Verzichtserklärungen einholt.

ENDE

Anfragen richten Sie bitte an:

Luke Martino

Non-Executive Chairman

Tel: +61 8 6489 0600

E: luke@jadarlithium.com.au

311-313 Hay Street Subiaco,

Western Australia 6008

T:+61 (0) 8 6489 0600

F: +61 (0) 8 9388 3701

www.jadarlithium.com.au

-

Stellungnahme des Sachverständigen

Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wurden von Dr. Thomas Unterweissacher, EurGeol, MAusIMM, zusammengestellt. Dr. Unterweissacher ist lizenzierter Professional Geoscientist (Geowissenschaftler) und ist bei der European Federation of Geologists in Hochfilzen (Österreich) und dem Australasian Institute of Mining and Metallurgy registriert. Die European Federation of Geologists und das Australasian Institute of Mining and Metallurgy sind beide eine Recognized Professional Organization (RPO) (anerkannter Berufsverband) gemäß dem Joint Ore Reserve Committee-(JORC) -Code. Eine RPO ist eine akkreditierte Organisation, der der Sachverständige (Competent Person, CP) angehören muss, um Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven über die ASX melden zu dürfen. Dr. Unterweissacher hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum CP gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (JORC Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 - JORC-Code 2012) befähigen. Dr. Unterweissacher stimmt zu, dass die vorgelegten Informationen in der hier präsentierten Form und in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Meldung veröffentlicht werden. Dr. Unterweissacher ist ein Berater des Unternehmens und hält Aktien von Jadar Lithium Limited.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44751

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44751&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000JDR2

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.