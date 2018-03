IRW-News: Isodiol International Inc.: Isodiol International Inc. meldet den aktuellen Stand der Akquisition der Biosynthesis Pharma Group

IRW-PRESS: Isodiol International Inc.



: Isodiol International Inc. meldet den aktuellen Stand der Akquisition der Biosynthesis Pharma Group

12. März 2018 - Vancouver, BC - Isodiol International Inc. (CSE: ISOL) (OTC: ISOLF) (FSE: LB6A.F) (das Unternehmen oder Isodiol), ein weltweit agierender Entwickler innovativer Arzneimittel und Wellness-Produkte mit bioaktivem CBD, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Due-Diligence-Prüfungen, die in dem verbindlichen Vertrag zur Übernahme der Biosynthesis Pharma Group (BSPG) festgelegt sind, erfolgreich abgeschlossen hat. Nach erfolgter Durchführung dieses Prozesses erwartet das Unternehmen, dass die Akquisition in den kommenden Wochen abgeschlossen wird.

Mit seinen eigentumsrechtlich geschützten Extraktionsverfahren produziert BSPG im Industriemaßstab ein hochreines, bioaktives CBD-Isolat mit einem Reinheitsgrad von 99,5 %+, das weltweit in pharmazeutischen Anwendungen für Mensch und Tier bei einer Reihe von sowohl schwerwiegenden wie auch nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen zum Einsatz kommt. BSPG verfügt gegenwärtig über die Kapazität, mehr als 1,5 metrische Tonnen Hanf-Biomasse täglich zu verarbeiten und CBD, Terpene und andere Cannabinoide, insbesondere CBG, zu extrahieren.

Die Geschäftsleitung und die juristischen Teams von Isodiol haben bei der Prüfung und Validierung aller Betriebs- und Finanzinformationen der BSPG-Gesellschaften außergewöhnliche Arbeit geleistet, erklärte Marcos Agramont, der CEO von Isodiol International Inc. Mit dieser Akquisition, die kurz vor dem Abschluss steht, werden wir die Herstellung des reinsten, bioaktivsten CBD-Isolats der Welt kontrollieren und über ein CBD-Produkt in echter pharmazeutischer Qualität verfügen, für das unterstützende klinische Daten von Institutionen mit weltweitem Renommee vorliegen. Das BSPG-Team hat beim Aufbau seiner globalen Geschäftstätigkeit unglaubliche Arbeit geleistet. Mit dieser Verschmelzung sind wir nunmehr gut aufgestellt, um dem Geschäft mit CBD und anderen Cannabinoiden rund um den Globus eine neue Richtung zu geben.

Im Zuge des Transaktionsabschlusses wird das Unternehmen mit der Veröffentlichung der verschiedenen Ergebnisse der klinischen Prüfungen beginnen, die mit dem CBD-Isolat von BSPG durchgeführt wurden. Die Veröffentlichung dieser Daten wird parallel zur Implementierung der Vermarktungsstrategien für die verschiedenen Märkte stattfinden, für die diese klinischen Daten relevant sind. In diesen Ländern werden momentan Teams zusammengestellt, wobei der Fokus auf Schulungskursen für praktische Ärzte und der Einrichtung der Logistik liegt.

Der Schulungsprozess muss auf der Ebene der staatlichen Aufsichtsbehörden und der praktizierenden Ärzte beginnen, wobei sich Isodiol mit verschiedenen Initiativen für diesen Prozess einsetzt, erklärte Marcos Agramont. Durch unsere Partnerschaft mit Livecare bilden wir derzeit ein Team aus weltweit anerkannten Ärzten, Forschern und Branchenfachleuten für die Zusammenarbeit in der Forschung, die über das Livecare-Interface auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll.

Der Preis für die Übernahme, der in der Pressemitteilung vom 17. Dezember 2017 gemeldet wurde, hat sich nicht geändert.

Über Isodiol International Inc.

Isodiol International Inc. ist der Marktführer für phytochemische Verbindungen in pharmazeutischer Qualität und der Branchenführer in der Fertigung und Entwicklung von CBD-Produkten im Konsumentensegment.

Isodiol kann eine Reihe von Erstentwicklungen in der Cannabisbranche vorweisen, unter anderem die Vermarktung von bioaktivem Cannabinoid mit einem Reinheitsgrad von 99 %+ in pharmazeutischer Qualität, Mikroverkapselungen und Nanotechnologie für konsumierbaren und topische Hautpflegeprodukte höchster Qualität.

Die Wachstumsstrategie von Isodiol umfasst die Entwicklung von rezeptfreien Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten, den Ausbau des phytozeutischen Portfolios und die Fortsetzung der offensiven internationalen Expansion nach Lateinamerika, Asien und Europa.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens, zu den vom Unternehmen angebotenen Produkten sowie seine Vertriebs- und Marketingstrategien beziehen. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seien Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird auch kein Bezug zur Gewinnsituation auf Basis der gemeldeten Umsätze hergestellt. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

