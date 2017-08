IRW-News: Isodiol International Inc.: Isodiol International Inc. gibt Emission einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von 25.000.000 $ bekannt

IRW-PRESS: Isodiol International Inc.



: Isodiol International Inc. gibt Emission einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von 25.000.000 $ bekannt

Isodiol International Inc. gibt Emission einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von 25.000.000 $ bekannt

22. August 2017 - Vancouver, BC - Isodiol International Inc. (CSE: ISOL) (OTC: ISOLF) (Frankfurt: LB6A.F) (das Unternehmen oder Isodiol) - ein international tätiges Pionierunternehmen, das auf die Entwicklung von pharmazeutischen Produkten und Konsumprodukten auf Cannabisbasis spezialisiert ist, gibt bekannt, dass mit Alumina Partners die Emission einer Wandelschuldverschreibung in Höhe von 25.000.000 CAD unterzeichnet wurde.

Marcos Agramont, CEO von Isodiol, erklärt: Unser Hauptaugenmerk bleibt auf die Steigerung der Einnahmen durch die Entwicklung der Marke Isodiol an den heimischen und internationalen Märkten gerichtet. Mit Hilfe dieser Finanztransaktion können wir unsere internationale Expansion fortsetzen und weitere strategische Übernahmen planen. Durch Innovationen und die Entwicklung von geistigem Eigentum heben wir uns von unseren Mitbewerbern ab. Dieser Bereich wird auch weiterhin Priorität haben.

Wir freuen uns, Isodiol bei der Umsetzung seiner Pläne zu unterstützen und damit einen lang gehegten Traum der Branche zu verwirklichen, der darin besteht, reguliertes Cannabis als Standardprodukt am Markt zu positionieren, fügt Adi Nahmani, Mitglied der Geschäftsführung von Alumina Partners, hinzu. Wie schon am Wachstum zu erkennen ist, engagiert sich das fachkundige Team von Isodiol mit großem Einsatz in vielen Bereichen, um den idealistischen Traum von morgen zu einer wirtschaftlichen Realität von heute werden zu lassen.

Gemäß den Bedingungen der Platzierung ist für die Schuldverschreibung kein Minimum-Drawdown erforderlich. Die Laufzeit beträgt 24 Monate mit einer Jahresverzinsung von 8 % ohne Beschaffungsprovisionen oder Zusatzkosten. Alumina Partners verpflichtet sich zur Zeichnung von bis zu 25.000.000 CAD. Die Umwandlung erfolgt in Form einer Stammaktie (die Aktie) und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (der Warrant), mit Abschlägen zwischen 15 % und 25 % auf den Handelskurs der Aktien. Der Ausübungspreis der Warrants beinhaltet einen 50 %-Aufschlag auf den Preis, zu dem die Aktien an der Börse gehandelt werden.

Über Isodiol International Inc.

Isodiol International, Inc. ist Marktführer im Bereich von Wirkstoffkomplexen auf Cannabisbasis in pharmazeutischer und nutrazeutischer Qualität sowie Branchenführer bei der Herstellung und Entwicklung von Konsumprodukten auf Cannabisbasis.

Isodiols Geschäftszweig für Nutrazeutika nimmt bei vielen Erstprodukten auf Hanfbasis, wie z.B. kristallinem Isolat mit einem Reinheitsgrad von 99 %, sowie bei der Mikroverkapselung und der Nanotechnologie zur Herstellung hochwertiger Konsum- und Hautpflegeprodukte eine Vorreiterrolle ein. Zur Wachstumsstrategie von Isodiol zählt auch die Entwicklung von rezeptfreien und pharmazeutischen Medikamenten, die Gründung von Joint Ventures und Übernahmen zur Erweiterung seines Netzwerks von Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen und der intensive Ausbau der internationalen Geschäftsbeziehungen in Lateinamerika, Asien und Europa.

FÜR DAS BOARD:

Marcos Agramont CEO & Director-

Pressedienst des Unternehmens: ir@isodiol.com www.isodiol.com

Folgen Sie uns auf Face Book: https://www.facebook.com/isodiol/ Twitter: @isodiol

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens, zu den vom Unternehmen angebotenen Produkten sowie seine Vertriebs- und Marketingstrategien beziehen. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seien Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird auch kein Bezug zur Gewinnsituation auf Basis der gemeldeten Umsätze hergestellt. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40674 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40674&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA46500L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.