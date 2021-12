IRW-News: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy begleicht einen Teil der Zinszahlung in Aktien und erhält die Genehmigung der Aktionäre und der TSXV für die Option von Consolidated Uranium zum Erwerb des Grundstücks Mountain Lake

IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy begleicht einen Teil der Zinszahlung in Aktien und erhält die Genehmigung der Aktionäre und der TSXV für die Option von Consolidated Uranium zum Erwerb des Grundstücks Mountain Lake

Vancouver, BC, 29. Dezember 2021 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) hat zugestimmt, einen Teil der Zinszahlung zu begleichen, die Queen's Road Capital Investment Ltd. ("QRC") (TSXV: QRC) zum 31. Dezember 2021 zu begleichen. Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 18. August 2020 zwischen QRC und dem Unternehmen (die "Schuldverschreibung") schuldet das Unternehmen QRC zum 31. Dezember 2021 Zinsen in Höhe von 255.000 US$, von denen 75.000 US$ durch die Ausgabe von 23.076 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") zu einem angenommenen Preis von 3,25 US$ beglichen werden.

Gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibung ist der Teil der an QRC zu zahlenden Zinsen, der 2,5 % pro Jahr entspricht, in Aktien zu einem Preis pro Aktie zu zahlen, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs pro Aktie an der TSX Venture Exchange ("TSXV") für die zwanzig aufeinanderfolgenden Handelstage entspricht, die drei Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum dieser Zinsen enden. Der Anteil der an QRC zu zahlenden Zinsen in Höhe von 6,0 % pro Jahr ist in bar zu zahlen. Die Ausgabe der Aktien an QRC erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV.

Urangrundstück Mountain Lake

IsoEnergy gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen die Genehmigung der Aktionäre und der TSXV für sein Abkommen mit Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) ("CUR") (ehemals International Consolidated Uranium und NxGold Ltd.) erhalten hat, um CUR die Option zu gewähren, eine 100%ige Beteiligung an IsoEnergys Urangrundstück Mountain Lake in Nunavut, Kanada, zu erwerben ("Optionsvereinbarung"). Weitere Einzelheiten zum Optionsabkommen entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Juli 2020.

Historische Mineralressourcen

Das Grundstück Mountain Lake enthält eine historische, abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 8,2 Millionen Pfund U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 0,23 % U3O8, die in 1,6 Millionen Tonnen Mineralisierung enthalten sind. Diese Schätzung wurde im technischen Bericht mit dem Titel Mountain Lake Property, Nunavut", der für Triex erstellt wurde und vom 15. Februar 2005 datiert, veröffentlicht. Bei dieser Ressource handelt es sich um eine historische Schätzung, und eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. Aus diesem Grund wird die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource behandelt. Das Unternehmen ist jedoch der Ansicht, dass die historische Schätzung relevant und zuverlässig ist, da sie von einer qualifizierten Person (gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) mit beträchtlicher Projekterfahrung und unter Anwendung branchenüblicher Methoden erstellt wurde. Um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu aktualisieren oder zu verifizieren, geht das Unternehmen davon aus, dass es die von Triex und Pitchstone in den Jahren 2006-2008 gesammelten Bohrdaten einbeziehen muss. Die historische Ressource verwendet die Kategorie "abgeleitete Mineralressource", die in Abschnitt 1.2 des National Instrument 43-101 beschrieben ist. Dem Unternehmen liegen keine neueren Schätzungen vor.

Die historische Schätzung wurde mit der Polygonmethode erstellt, wobei nur Abschnitte mit mehr als 0,1 % U3O8 und einer vertikalen Mächtigkeit von mindestens 1,0 m berücksichtigt wurden. Die Polygonseiten wurden durch das Ziehen von Linien bestimmt, die senkrecht zu den benachbarten Bohrlöchern verlaufen und jeweils die Hälfte des Abstands zu diesen aufweisen. Das geschätzte Uran wurde dann durch Multiplikation der Polygonflächen mit ihrer Mächtigkeit, einem spezifischen Gewicht von 2,5 und dem Gehalt des Bohrlochabschnitts ermittelt. Die Mineralressource wurde als abgeleitet eingestuft.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andy Carmichael, P.Geo., IsoEnergys Vice President, Exploration, erstellt, der eine "qualifizierte Person" (gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist. Herr Carmichael hat die offengelegten Daten überprüft. Bei allen hier angegebenen Radioaktivitätsmessungen handelt es sich um Gesamt-Gammawerte, die mit einem RS-125 Handspektrometer gemessen wurden. Da die mineralisierten Bohrlöcher in der Zone Hurricane sehr steil (-70 bis -90 Grad) in eine Mineralisierungszone ausgerichtet sind, die als horizontal interpretiert wird, wird erwartet, dass die tatsächliche Mächtigkeit der Abschnitte größer oder gleich 90% der Kernlängen ist. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf andere Grundstücke als jene, an denen das Unternehmen eine Beteiligung hält. Die Mineralisierung auf diesen anderen Grundstücken ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens. Alle chemischen Analysen werden für das Unternehmen von SRC Geoanalytical Laboratories in Saskatoon, SK, durchgeführt. Weitere Informationen über das Projekt Larocque East des Unternehmens, einschließlich der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren, finden Sie im technischen Bericht vom 15. Mai 2019 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.

Über IsoEnergy

IsoEnergy ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an aussichtsreichen Projekten im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor kurzem die hochgradige Uranmineralisierung der Zone Hurricane auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Uranexploration, -erschließung und -betrieb zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde gegründet und wird vom Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. unterstützt.

Tim Gabruch

CEO IsoEnergy Ltd.

+1306 621 6284

info@isoenergy.ca

www.isoenergy.ca

Investor Relations

Kin Communication

+1 604 684 6730

iso@kincommunications.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

