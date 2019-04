IRW-News: Ionic Brands Corp.: Ionic Brands Corp. verkündet exklusive Vertriebsvereinbarung mit Origin House-Continuum in Kalifornien

IRW-PRESS: Ionic Brands Corp.: Ionic Brands Corp. verkündet exklusive Vertriebsvereinbarung mit Origin House-Continuum in Kalifornien

Vancouver, British Columbia, Kanada / 12. April 2019, Ionic Brands Corp. (ehemals Zara Resources Inc.) (WKN: A2PGSZ, CSE: IONC) (Ionic Brands oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass der Lizenzpartner des Unternehmens eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Continuum (Continuum) abgeschlossen hat. Continuum gehört zur kalifornischen Niederlassung von Origin House (Origin House) und wird zukünftig IonicŽs Markenprodukte vertreiben.

Die Markenprodukte von Ionic werden über die Vertriebsplatform von Origin House in Kalifornien angeboten. Origin House ist einer der größten Markenhändler und -vertriebe in Nordamerika.

Eine der Stärken von Continuum besteht aus seinem Portfolio von über 30 Cannabis-Marken, mit welchen die Firma mehr als 500 Apotheken beliefert. Der Vertrieb der Produkte ist ein kritischer Teil der kalifornischen Cannabis-Supply Chain, wo der legale Markt für Cannabisprodukte laut Arcview Market Research/BDS Analytics auf bis zu 7,7 Milliarden USD im Jahr 2020 geschätzt wird. Die Vereinbarung gewährt Ionic zudem potentiellen Zugang zu weiteren 10 US-Bundesstaaten wie bspw. Michigan, Massachusetts, Ohio, Pennsylvania, Illinois, Arizona und Florida.

Mit sofortiger Gültigkeit ist Continuum der exklusive Vertriebspartner für alle Ionic Brands Produkte in Kalifornien. Die Direktorin für Key Supply Relations von Origin House, Jessica Lilga, sagte dazu: Der Markt für den Vertrieb von Cannabisprodukten in Kalifornien ist stark umkämpft. ContinuumŽs Vorteil liegt in der Tatsache dass wir exzellente Produkte von den besten Unternehmen vertreiben dürfen und wir freuen uns darauf, unseren Kunden ab sofort auch IonicŽs Produkte anbieten zu können. Das Ionic Team entspricht mit seiner Erfahrung und Expertise unseren hohen Anforderungen und wir sind froh, auch diese Marke in Kalifornien und möglicherweise weiteren Bundesstaaten mit aufzubauen und gemeinsam mit dem Unternehmen weiter zu wachsen.

Der Chairman und CEO von Ionic Brands, John Gorst, kommentierte die Vereinbarung damit, dass Ionic Brands damit den besten Vertriebspartner in Kalifornien unter Vertrag genommen habe, und dass allein auf Grund der Größe von Origin House die Bekanntheit der Marke, sowie die Nachfrage nach den Ionic Produkten und damit die Umsatzzahlen enorm ansteigen dürften. Unsere exklusive Vertriebsvereinbarung mit dem Origin House Vertriebsunternehmen Continuum passt perfekt zu unserer Strategie ein über mehrere Bundesstaaten ausgeweitetes und auf den Konsumenten ausgerichtetes Kannabiskonzentrat-Markenportfolio im Premium- und Luxussegment aufzubauen. Wir freuen uns darauf, bei der Vermarktung unseres Cannabis-Markenportfolios im Premiumbereich gemeinsam mit Continuum zu wachsen.

Über Origin House

CannaRoyalty Corp., operativ tätig unter dem Namen Origin House, wurde kürzlich von Cresco Labs Inc. übernommen. Diese Transaktion war damit die größte Übernahme einer Aktiengesellschaft auf dem US-amerikanischen Cannabismarkt. Origin House hat seine Wurzeln in Kalifornien, dem weltweit größten regulierten Markt für Cannabisprodukte, wo das Unternehmen die überwiegende Mehrheit der lizensierten Apotheken mit über 130 Cannabisprodukten von über 50 Marken beliefert. Die von Origin House betriebene Vermarktungsplatform wird von 5 lizensierten Niederlassungen in ganz Kalifornien gemanaged und bietet seinen Markenpartner neben dem Vertrieb auch noch Dienstleistungen bei der Herstellung, dem Anbau und der Vermarktung an.

Über Ionic Brands Corp.

Ionic Brands Corp. ist ein im US-Bundesstaat Washington ansässiges Cannabisunternehmen, welches von einem Team erfolgreicher Unternehmensgründer geleitet wird. Ionic Brands fokussiert sich in erster Linie darauf, ein landesweites und auf den Konsumenten ausgerichtetes Portfolio an Marken im Bereich der Cannabiskonzentrate aufzubauen, das vor allem auf den Premium- und Luxusmarkt abzielt. Die Hauptmarke des Portfolios, Ionic, ist im Bundesstaat Washington die wichtigste Marke für Inhalationsgeräte und konnte sich durch ein aggressives Wachstum auch in den anderen Bundesstaaten an der Westküste der Vereinigten Staaten etablieren. Die Produkte sind aktuell in den Staaten Washington, Oregon und Kalifornien verfügbar. Ionic Brands beabsichtigt, strategisch vor allem im Hochpreissegment des amerikanischen Cannabismarktes zum Marktführer aufzusteigen.

