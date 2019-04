IRW-News: Ionic Brands Corp.: Ionic Brands Corp. steigt in den hochattraktiven Markt für Cannabis-Edibles und Flüssignahrung ein und unterschreibt eine Kaufvereinbarung für die Übernahme von Zoots Premium Cannabis-Infused Edibles

IRW-PRESS: Ionic Brands Corp.: Ionic Brands Corp. steigt in den hochattraktiven Markt für Cannabis-Edibles und Flüssignahrung ein und unterschreibt eine Kaufvereinbarung für die Übernahme von Zoots Premium Cannabis-Infused Edibles

- Ionic Brands übernimmt Zoots Premium Cannabis-Infused Edibles

- Flüssignahrung und Edibles (essbare Produkte) sind der am schnellsten wachsende Bereich in der Cannabisindustrie

- Ionic Brands wird die Produkte von Zoots auch ausserhalb Washingtons und Colorado in Oregon, Kalifornien und demnächst auch Nevada vertreiben

Vancouver, British Columbia, Kanada / 23. April 2019, Ionic Brands Corp. (ehemals Zara Resources Inc.) (WKN: A2PGSZ, CSE: IONC) (Ionic Brands oder das Unternehmen) verkündet den Einstieg in den hochattraktiven Markt für essbare Produkte und Flüssignahrung durch die schriftliche Vereinbarung zur Übernahme von Natural Extractions, Inc., einem Unternehmen das unter dem Namen Zoots Premium Cannabis Infused Edibles operiert und in Washington State beheimatet ist.

In Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen übernimmt Ionic Brands das Unternehmen Zoots für einen Kaufpreis in Höhe von 855.000 USD (US-Dollar), sowie die Herausgabe von bis zu 10,7 Millionen Stammaktien im Anschluss an die Vertragsunterschrift. Zusätzlich gibt Ionic Brands bis zu 5,35 Millionen Aktienoptionen an die Aktionäre von Zoots heraus. Die Optionen lauten auf einen Ausübungspreis in Höhe von 1,33 CAD (kanadische Dollar) und besitzen eine Gültigkeit von drei Jahren.

Die Übernahme sorgt dafür, dass Ionic Brands in Zukunft auch essbare Produkte und Flüssignahrung zu seinem Produktportfolio zählen kann, welches aktuell bereits auf den Endverbraucher ausgerichtete Cannabiskonzentrate umfasst. Die Produkte von Zoots erweitern die Ionic Brands Produktpalette und sollen dafür sorgen, dass der Marktanteil des Unternehmens im Cannabiseinzel- und großhandel weiter ansteigt. Zoots ist ein hochmodernes Familienunternehmen mit Sitz in Washington State, und eines der größeren Unternehmen auf dem Markt für essbare und flüssige Cannabisnahrungsmittel. Die Produkte von Zoots umfassen Drops, Gummibärchen, Energy Shots und Lutschbonbons, die allesamt einheitlich und verläßlich dosiert sind. Für 2019 erwartet man bei Zoots einen Gesamtumsatz in Höhe von ca. 7,5 Millionen USD und ein EBITDA von ca. 900.000 USD. Zoots verfügt über konsumentenfreundliche Herstellungsformeln, die von Ionic Brands aufrechterhalten werden.

Die Produkte von Zoots Premium Cannabis Infused Edibles sind bei lizensierten Marihuana-Vetriebshändlern in Illinois, Washington, Colorado und Massachusetts erhältlich. Gegründet wurde das Unternehmen von den Brüdern Dan, Michael und Patrick Devlin. Die Zoots Produkte beinhalten Cannabisöle, welche von ZootŽs eigener Cypress ExtractionTM Technologie herausgepresst und mit weiteren erstklassigen Zutaten gemischt werden, um den Kunden ein sicheres, zuverlässiges und angenehmes Erlebnis zu bereiten. Zoots legt großen Wert auf Produktsicherheit, Qualität und Einheitlichkeit und bietet Produkte in Portionsgrößen zu so geringen Dosen wie 5 mg THC an, welche den Kunden erlauben auf einfache Weise die korrekte Dosierung und Serviergröße und Effekte zu steuern. Sowohl Ionic als auch Zoots sind beides bewährte Familienunternehmen und Spitzenunternehmen in der Cannabisindustrie, sagte der Zoots Co-Founder Patrick Devlin zur Vereinbarung. Die Devlin-Familie geht fest davon aus, dass der Umsatz von Zoots dank der Zusammenlegung unserer bewährten Produktformeln mit der Marketing-Expertise von Ionic Brands weiter ansteigen wird.

Das Marijuana Business Factbook von 2017, Exclusive Financial Data for Cannabusinesses & Major Investors berichtete, dass flüssige und essbare Produkte zu den am schnellsten wachsenden Geschäftsbereichen der Cannabisindustrie zählen, und sowohl im Genußbereich als auch bei medizinischer Anwendung stark nachgefragt werden.

Der Chairman und CEO von Ionic Brands, John Gorst, sagte dazu, dass die von Zoots hergestellten und leckeren essbaren Produkte bei den Konsumenten besonders populär seien und damit eine perfekte Ergänzung zu unserem beliebten Vaporizer Stift. Die Übernahme von Zoots erlaubt uns, unsere Produktpalette auf den Bereich der Edibles zu erweitern und vergrößert gleichzeitig unser aktuelles Vertriebsnetzwerk. Eine echte Win-Win-Situation für unsere Anteilseigner.

Über Ionic Brands Corp.

Ionic Brands Corp. ist ein im US-Bundesstaat Washington ansässiges Cannabisunternehmen, welches von einem Team erfolgreicher Unternehmensgründer geleitet wird. Ionic Brands fokussiert sich in erster Linie darauf, ein landesweites und auf den Konsumenten ausgerichtetes Portfolio an Marken im Bereich der Cannabiskonzentrate aufzubauen, das vor allem auf den Premium- und Luxusmarkt abzielt. Die Hauptmarke des Portfolios, Ionic, ist im Bundesstaat Washington die wichtigste Marke für Inhalationsgeräte und konnte sich durch ein aggressives Wachstum auch in den anderen Bundesstaaten an der Westküste der Vereinigten Staaten etablieren. Die Produkte sind aktuell in den Staaten Washington, Oregon und Kalifornien verfügbar. Ionic Brands beabsichtigt, strategisch vor allem im Hochpreissegment des amerikanischen Cannabismarktes zum Marktführer aufzusteigen.

Im Namen des Vorstands

John Gorst

Chairman & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

John Gorst

Chairman & CEO

info@ionicbrands.com

www.ionicbrands.com

+1 253 2487920 (Option 4)

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemitteilung:

Alle Angaben, mit Ausnahme der Angaben zu historischen Tatsachen, die in dieser Mitteilung gemacht werden, sind Angaben zu zukünftigen Ereignissen und unterliegen damit einer Vielzahl von Risiken und Ungewißheiten. Es kann daher keinerlei Garantie geben, dass diese Angaben korrekt sein werden und die eigentlichen Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können wesentlich von den hier gemachten Annahmen abweichen. Es bestehen eine Vielzahl von Risiken: der Preis für Cannabis und ähnliche Produkte sowie die Nachfrage der Konsumenten muß stabil bleiben, das Unternehmen muß weiterhin Zugang zu Finanzmitteln haben um weitere Einzelhandelsstandorte aufbauen zu können, die Firma muß wichtige Angestellte und Manager halten können, Änderungen in Gesetzen der einzelnen Bundesstaaten und Gemeinden, sowie nationale Gesetzgebungen dürfen sich nicht negativ auswirken. Weitere wichtige Faktoren die dafür sorgen können, dass die eigentlichen Ergebnisse des Unternehmens mit den erbrachten Angaben nicht übereinstimmen könnten, werden in den Dokumenten aufgelistet, die das Unternehmen bei der Canadian Securities Exchange, der British Columbia Securities Commission, der Ontario Securities Commission und der Alberta Securities Commission eingereicht hat und die das Unternehmen von Zeit zu Zeit aktualisiert.

