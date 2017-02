IRW-News: International Lithium Corp. : International Lithium Corp. und Pioneer Resources beginnen mit Bohrungen beim Lithium-Pegmatit-Projekt Mavis (Ontario, Kanada)

Weitere Suchergebnisse zu "International Lithium":

International Lithium Corp. und Pioneer Resources beginnen mit Bohrungen beim Lithium-Pegmatit-Projekt Mavis (Ontario, Kanada)

Vancouver (British Columbia), 7. Februar 2017. International Lithium Corp. (TSX Venture: ILC.V) (ILC oder das Unternehmen) hat gemeinsam mit seinem strategischen Partner, Pioneer Resources Limited (ASX: PIO) (Pioneer), mit Bohrungen beim Lithium-Pegmatit-Projekt Mavis (das Projekt), östlich von Dryden (Ontario, Kanada) gelegen, begonnen.

Wichtige Höhepunkte: - Winterbohrprogramm auf 1.200-1.500 m beginnt unter idealen Standortbedingungen - Hochgradiges Spodumengebiet Pegmatite 18 weist günstige strukturelle Beschaffenheit auf, die auf Potenzial für größere Pegmatite hinweist - Magnetometeruntersuchung und lithogeochemisches Probennahmeprogramm identifizieren Pegmatitumfeld und neue Zielgebiete - Ergebnisse identifizieren äußerst anomales Lithiumgesteinsprobengebiet, was zur Entdeckung eines neuen Pegmatits führt, der im Rahmen dieses Programms Testbohrungen unterzogen wird

Wir freuen uns, dass das Bohrprogramm bei Mavis begonnen hat. Die gebündelten Kräfte des Teams von ILC und seines Joint-Venture-Partners Pioneer Resources Limited bei der Weiterentwicklung dieses Programms werden durch die Vorzüge des Projektes unterstützt, sagte Kirill Klip, Chairman, President und CEO von International Lithium Corp. Strategische Partnerschaften sind der Eckpfeiler unseres Geschäftsmodells. Sie bieten International Lithium Zugang zu beträchtlichem Kapital und zur erforderlichen Technologie für die Weiterentwicklung und Erschließung unserer Projekte.

Bohrprogramm bei Mavis Der Großteil der im Jahr 2016 durchgeführten Explorationsarbeiten erfolgte als Vorbereitung auf dieses Bohrprogramm. In den Zielgebieten des Projektes wurde eine Magnetometer-Bodenuntersuchung mit kontinuierlicher Erfassung (die Mag-Untersuchung) auf 330 Kilometern durchgeführt. Die Mag-Untersuchung führte zu einer äußerst detaillierten magnetischen Karte, auf der die geologischen Kontakte, Merkmale und Strukturen beschrieben werden und die ein wertvolles Instrument zur Unterstützung des Bohrziel-Anpeilungsprozesses darstellt.

Um die Ziele noch detaillierter zu beschreiben, wurden im Rahmen zweier lithogeochemischer Bodenprobennahmeprogramme an ausgewählten Standorten des Projektes insgesamt 372 Gesteinsproben von mafischem, vulkanischem Muttergestein entnommen. Die Ergebnisse der Gesteinsproben lieferten Gebiete mit äußerst anomalen Werten von Lithium und damit in Zusammenhang stehenden Elementen. Bedeutsame Spurenelemente wurden als Vectoring-Tool zur Entdeckung versteckter oder verborgener Pegmatite verwendet. Die anomalen lithogeochemischen Ergebnisse, die im Rahmen der Mag-Untersuchung erzielt wurden, haben dem Unternehmen ein besseres Verständnis der Beschaffenheit der Pegmatite bei Mavis ermöglicht, insbesondere der vorrangigen Horizonte und Strukturen, die sie beherbergen.

Eines der wichtigsten Zielgebiete, die im Rahmen dieses Programms bebohrt werden, beherbergt den hochgradigen spodumenhaltigen Pegmatite 18, den nordöstlichsten beobachteten Pegmatit, der bis dato kaum mittels Bohrungen erprobt wurde. Frühere Felderkundungen bei Pegmatite 18 bestätigten die erkennbare Streichenlänge, die an der Oberfläche über 200 Meter beträgt, und lieferten Schürfproben mit Gehalten von bis zu 3,14 Prozent Lithiumoxid* und eine gemischte Schlitzprobe mit 1,22 Prozent Lithiumoxid* auf 5,3 Metern (dokumentiert im Arbeitsbewertungsbericht 2009 für Ontario (2009 Ontario Work Assessment Report) sowie im technischen Bericht (Technical Report) des Unternehmens gemäß NI 43-101 vom 5. Februar 2010).

Pegmatite 18 ist im Vergleich zu anderen Pegmatiten, die bei Mavis beobachtet wurden, einzigartig. Pegmatite 18 ist senkrecht zur Schieferung ausgerichtet, was auf ein Umfeld hinweist, das ein günstiges, umfassendes Drucksystem darstellen und einen deutlich größeren Pegmatitkörper beherbergen könnte. Abgesehen davon wurden in unmittelbarer Nähe und parallel zu Pegmatite 18 mindestens vier dicht gestapelte Pegmatite kartiert, was das Modell für einen vorrangigen Flüssigkeitspfad und die Verbindung zu einer Verdrängung unterstützt.

* Anmerkung: Schürfproben sind per definitionem selektiv und werden entnommen, um das Vorkommen oder Nichtvorkommen einer Mineralisierung zu ermitteln. Sie sollten daher nicht als vertrauenswürdig erachtet werden und stellen wahrscheinlich keine Durchschnittsgehalte des Konzessionsgebiets dar. Gemeldete Mächtigkeiten von Schlitzproben stellen möglicherweise nicht die wahren Mächtigkeiten des Pegmatits dar.

Ein zweites Zielgebiet, das Bohrungen unterzogen werden wird, befindet sich in der Nähe eines 78-Meter-Pegmatitabschnitts, der im Jahr 2011 bebohrt wurde und 1,86 Prozent Lithiumoxid auf 26,25 Metern sowie 1,22 Prozent Lithiumoxid auf 28,45 Metern ergab (Bohrloch MF11-12, das in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Januar 2012 gemeldet wurde). Anschließende Bohrungen im Jahr 2012 bestätigten den Pegmatitabschnitt, waren jedoch unzureichend, um die Ausrichtung und die wahre Mächtigkeit zu ermitteln. Beim aktuellen Bohrprogramm wird ein ausgerichteter Kern verwendet werden, um die Beschaffenheit dieses Pegmatits zu ermitteln und die potenzielle Erweiterung Testbohrungen zu unterziehen.

Ein drittes Zielgebiet, das bebohrt werden wird, liegt östlich von Pegmatite 6 und wurde im Rahmen des Feldprogramms in diesem Jahr erschlossen. Lithogeochemische Proben ergaben ein Gebiet mit äußerst anomalen Lithiumpegmatit-Spurenelementen, während die Mag-Untersuchung eine damit übereinstimmende Struktur mit denselben Fairservice-Pegmatiten weiter westlich identifizierte. Im Rahmen anschließender Bodenerkundungen in diesem Zielgebiet wurde ein Pegmatit unbestimmter Größe entdeckt, der von einem sumpfigen Gebiet umgeben ist.

Zusätzliche Zielgebiete wurden von der Analyse des diesjährigen Feldprogramms abgeleitet, das in den weiteren Explorationsphasen nachverfolgt werden wird.

Dieses Bohrprogramm ist ein Neustart jenes Bohrprogramms, das im Dezember aufgrund widriger Bedingungen durch für diese Jahreszeit ungewöhnliches Wetter und starke Niederschläge verschoben wurde (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Dezember 2016). Die Standortbedingungen sind zurzeit ideal, zumal der gefrorene Boden die Bohrbewegungen vereinfacht und zu einer geringeren Belastung für die Umwelt führt.

John Harrop, P.Geo., FGS, ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß NI 43-101, die die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt hat.

Lithium-Pegmatit-Projekt Mavis Das Lithiumprojekt Mavis liegt 19 Kilometer östlich der Stadt Dryden (Ontario). Das Projekt befindet sich in einer günstigen Lage in unmittelbarer Nähe des Trans-Canada-Highways und der Eisenbahn, wo Hauptverkehrsadern größere Städte wie Thunder Bay (Ontario) im Südosten oder Winnipeg (Manitoba) im Westen miteinander verbinden. Das aktuelle Bohrprogramm wird zur Gänze von Pioneer im Rahmen seiner Earn-in-Option finanziert (Details der Bedingungen des Mavis-Optionsabkommens entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Juni 2016).

Über International Lithium Corp. International Lithium Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das über ein herausragendes Projektportfolio verfügt, dessen Management einen hohen Anteil an Aktien besitzt, das mit einer soliden Finanzierung ausgestattet ist und mit Ganfeng Lithium Co. Ltd. - einem führenden chinesischen Hersteller von Lithiumprodukten - einen strategischen Partner und Schlüsselinvestor an der Seite hat.

Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt im Lithium-Kali-Soleprojekt Mariana, einem gemeinsam mit Ganfeng Lithium Co. Ltd. betriebenen Joint Venture. Das Projekt befindet sich im bekannten südamerikanischen Lithiumgürtel, in dem der Großteil der weltweiten Lithiumressourcen und -reserven lagert und wo ein Großteil der Lithiumproduktion stattfindet. Das Projekt Mariana umfasst ein ganzes mineralreiches Verdunstungsbecken mit einer Grundfläche von 160 Quadratkilometern, das zu den ertragreichsten Salaren oder Salzseen in der Region zählt.

Das Lithiumsole-Projekt des Unternehmens wird von drei Seltenmetall-Pegmatit-Konzessionsgebieten in Kanada - den Projekten Mavis, Raleigh und Forgan - und einem Projekt in Irland (Avalonia) ergänzt, das einen ausgedehnten, 50 km langen Pegmatitgürtel umfasst. Das Projekt Avalonia unterliegt einer Optionsvereinbarung mit dem strategischen Partner Ganfeng Lithium, während die Projekte Mavis und Raleigh gemeinsam mit dem strategischen Partner Pioneer Resources Limited (ASX:PIO) betrieben werden. Die Projekte Mavis, Raleigh und Forgan bilden zusammen die Grundlage für die neugeschaffene Upper Canada Lithium Pool-Initiative des Unternehmens, deren Hauptziel es ist, zahlreiche Projektgebiete mit nachweislich hohen Lithiumkonzentrationen in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Infrastruktur zu erwerben.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach High-Tech-Akkus für den Einsatz in der Fahrzeugantriebstechnik und in mobilen Elektronikgeräten spielt Lithium in der auf Umwelttechnologien basierenden, nachhaltigen Wirtschaft von morgen eine entscheidende Rolle. Ziel von ILC ist es, sich durch den Aufbau solider Erschließungspartnerschaften und den Erwerb hochwertiger Basisprojekte im frühen Explorationsstadium als DER Rohstoffexplorer für Investoren in Umwelttechnik zu positionieren und einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Für das Board of Directors:

Kirill Klip Chairman, President und CEO, International Lithium Corp.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Aussagen in dieser Pressemitteilung - mit Ausnahme von historischen Tatsachen -, die sich mit von der Unternehmensleitung erwarteten Ereignissen oder Entwicklungen befassen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Historische Schätzungen gelten nicht als verbindlich. Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 21E des US-Wertpapiergesetzes (US Securities Exchange Act) von 1934 in der geltenden Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen und unterliegen sämtlichen Risiken und Ungewissheiten, welche die Geschäftstätigkeit des Unternehmens mit sich bringt. Dazu zählen auch Risiken in Zusammenhang mit der Ressourcenexploration und -erschließung. Demzufolge können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38820 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38820&tr=1

