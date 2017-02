IRW-News: International Lithium Corp. : International Lithium Corp. ernennt CFO und erweitert Management-Team

Weitere Suchergebnisse zu "International Lithium":

IRW-PRESS: International Lithium Corp.



: International Lithium Corp. ernennt CFO und erweitert Management-Team

International Lithium Corp. ernennt CFO und erweitert Management-Team

Vancouver (British Columbia), 22. Februar 2017. International Lithium Corp. (TSX VENTURE: ILC.V) (ILC oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Patricia Fong zum Chief Financial Officer sowie zusätzliche Erweiterungen des Management-Teams des Unternehmens bekannt zu geben.

Patricia Fong, CPA, CMA, bringt bei der Arbeit mit börsennotierten Unternehmen in der Ressourcenbranche eine Erfahrung von über 20 Jahren mit ein. Sie war elf Jahre lang als Controller für die Lundin Group of Companies tätig und fungiert seit 2009 als Chief Financial Officer und Corporate Secretary mehrerer börsennotierter Unternehmen. Frau Fong spricht außerdem fließend Mandarin und Kantonesisch, was von unschätzbarem Wert für das Unternehmen sein wird.

Frau Fong ersetzt Maurice Brooks, der zu Beginn dieses Jahres interimistisch die Funktion des Chief Financial Officer übernommen hat (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. Januar 2017). Herr Brooks, der kürzlich in das Board of Directors von ILC aufgenommen wurde (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Februar 2016), wird dem Unternehmen als Sonderberater erhalten bleiben und für das strategische Risikomanagement sowie das interne Audit verantwortlich sein.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Nancy La Couvée nunmehr Teil des Management-Teams ist und sämtliche Aspekte der Unternehmensentwicklung unterstützen wird, einschließlich der Corporate Compliance, der Verwaltung und der Kommunikation mit den Aktionären. Frau La Couvée kann als Corporate Secretary einer Reihe börsennotierter und privater international ausgerichteter Unternehmen eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen.

Das Unternehmen heißt auch Afzaal Pirzada, M.Sc., P.Geo., als Berater des Unternehmens willkommen. Herr Pirzada ist ein professioneller Geowissenschaftler (Professional Geoscientist) mit einer Erfahrung von über 30 Jahren in der Mineralexplorations- und -abbaubranche und einem spezifischen Know-how im Bereich von Rohstoffen wie Lithium, Seltenerdmetallen, Grafit, Platingruppenelementen und Uran, die in den heutigen Hightech-Energiebranchen benötigt werden. Zuvor fungierte er als President, CEO und Director von Rock Tech Lithium. Er ist außerdem als professioneller Geowissenschaftler bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia registriert. Herr Pirzada ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101. Er wird ILC als Chief Technical Consultant verstärken und im Bedarfsfall als qualifizierte Person des Unternehmens fungieren.

Ich heiße unsere neuen Teammitglieder herzlich willkommen und bin davon überzeugt, dass ihre umfassende Berufserfahrung dazu beitragen wird, die Geschäftsstrategie von ILC weiterzuentwickeln und einen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, ohne dabei die höchsten Standards der Verantwortung des Unternehmens zu vernachlässigen. Kirill Klip, Chairman, President und CEO von International Lithium Corp.

John Harrop ist als Vice President Exploration zurückgetreten. Das Unternehmen möchte Herrn Harrop für seine jahrelangen Dienste und seine technischen Führungsqualitäten danken, die zur Erstellung des aktuellen Projekte-Portfolios des Unternehmens beigetragen haben.

Über International Lithium Corp.

International Lithium Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das über ein herausragendes Projektportfolio verfügt, dessen Management einen hohen Anteil an Aktien besitzt, das mit einer soliden Finanzierung ausgestattet ist und mit Ganfeng Lithium Co. Ltd. - einem führenden chinesischen Hersteller von Lithiumprodukten - einen strategischen Partner und Schlüsselinvestor an der Seite hat.

Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt im Lithium-Kali-Soleprojekt Mariana, einem gemeinsam mit Ganfeng Lithium Co. Ltd. betriebenen Joint Venture. Das Projekt befindet sich im bekannten südamerikanischen Lithiumgürtel, in dem der Großteil der weltweiten Lithiumressourcen und -reserven lagert und wo ein Großteil der Lithiumproduktion stattfindet. Das Projekt Mariana umfasst ein ganzes mineralreiches Verdunstungsbecken mit einer Grundfläche von 160 Quadratkilometern, das zu den ertragreichsten Salaren oder Salzseen in der Region zählt.

Das Lithiumsole-Projekt des Unternehmens wird von drei Seltenmetall-Pegmatit-Konzessionsgebieten in Kanada - den Projekten Mavis, Raleigh und Forgan - und einem Projekt in Irland (Avalonia) ergänzt, das einen ausgedehnten, 50 km langen Pegmatitgürtel umfasst. Das Projekt Avalonia unterliegt einer Optionsvereinbarung mit dem strategischen Partner Ganfeng Lithium, während die Projekte Mavis und Raleigh gemeinsam mit dem strategischen Partner Pioneer Resources Limited (ASX:PIO) betrieben werden. Die Projekte Mavis, Raleigh und Forgan bilden zusammen die Grundlage für die neugeschaffene Upper Canada Lithium Pool-Initiative des Unternehmens, deren Hauptziel es ist, zahlreiche Projektgebiete mit nachweislich hohen Lithiumkonzentrationen in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Infrastruktur zu erwerben.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach High-Tech-Akkus für den Einsatz in der Fahrzeugantriebstechnik und in mobilen Elektronikgeräten spielt Lithium in der auf Umwelttechnologien basierenden, nachhaltigen Wirtschaft von morgen eine entscheidende Rolle. Indem sich ILC als solider strategischer Partner positioniert und qualitativ hochwertige Aktiva für die Lieferkette der Energiewende erwirbt, möchte es für Investoren in grüne Technologien der Partner der Wahl sein und seinen Aktionärswert weiter steigern.

Für das Board of Directors:

Kirill Klip Chairman, President und CEO, International Lithium Corp.

Weitere Informationen über diese Pressemitteilung erhalten Sie unter +1.604.687.7551.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Aussagen in dieser Pressemitteilung - mit Ausnahme von historischen Tatsachen -, die sich mit von der Unternehmensleitung erwarteten Ereignissen oder Entwicklungen befassen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Historische Schätzungen gelten nicht als verbindlich. Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 21E des US-Wertpapiergesetzes (US Securities Exchange Act) von 1934 in der geltenden Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen und unterliegen sämtlichen Risiken und Ungewissheiten, welche die Geschäftstätigkeit des Unternehmens mit sich bringt. Dazu zählen auch Risiken in Zusammenhang mit der Ressourcenexploration und -erschließung. Demzufolge können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Abgesehen von Aussagen bezüglich historischer Tatsachen enthält diese Pressemitteilung auch bestimmte zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oftmals durch Begriffe wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen, werden, könnte und ähnliche Termini oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen unterschiedlichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, jedoch nicht auf jene beschränkt, die in den Abschnitten mit dem Titel Forward-Looking Statements in den vorläufigen und jährlichen Lageberichten (Managements Discussion and Analysis) erörtert werden, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Unser Management ist der Auffassung, dass diese Annahmen vernünftig sind. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderer Faktoren jedoch Realität werden oder sollten sich Annahmen, die diesen zugrunde liegen, als inkorrekt erweisen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen beschrieben wurden. Die hierin angegebenen zukunftsgerichteten Informationen und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit in diesem vorsorglichen Hinweis ausdrücklich qualifiziert. Sofern keine entsprechende gesetzliche Verpflichtung besteht, wird das Unternehmen keine zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen und Meinungen des Managements ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38989 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38989&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4598201065

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.