IRW-News: Integrated Cannabis Company, Inc.: Integrated Cannabis Company, Inc. stellt Unternehmensupdate zur Verfügung

Höhepunkte:

- Produkte von Ganja Gold nun in 275 Ausgabestellen in ganz Kalifornien erhältlich;

- Proprietäre Fertigungstechnologie für Joints (Pre-Rolls) für Produktionsbetrieb bereit;

- Möglichkeiten zur Markenlizenzierung in Kalifornien, Nevada und Michigan werden geprüft;

- Einführung von Ganja Gold in Nevada forciert;

- Herr Suhas Patel, LLM, JD, wurde in das Board of Directors berufen und zum Unternehmensjuristen ernannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 7. November 2019: Integrated Cannabis Company, Inc. (CSE: ICAN, OTCQB: ICNAF) (Integrated Cannabis oder das Unternehmen) freut sich, über aktuelle Entwicklungen aus dem Unternehmen zu informieren.

Marktdurchdringung in Kalifornien

Ganja Gold, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Integrated Cannabis, freut sich, zu berichten, dass ihre Produkte nun in 275 Ausgabestellen in ganz Kalifornien erhältlich sind. Dies ebnet dem Unternehmen den Weg, das Wachstum im kalifornischen Markt durch die Produkte von Ganja Gold weiter zu forcieren und gleichzeitig einen umfangreichen und soliden Vertriebskanal für neue Produkte zu schaffen, die sich derzeit in Entwicklung befinden.

Fertigungstechnologie für Joints (Pre-Rolls)

Im September nahm das Unternehmen die Lieferung eines maßgeschneiderten, speziell gefertigten, proprietären Fertigungssystem für Joints entgegen. Das System wurde in Zusammenarbeit mit einem führenden Entwickler von pharmazeutischen Geräten im Silicon Valley entwickelt. Dieses automatisierte System ist in der Lage 600 Joints pro Stunde zu produzieren und benötigt nur 2 Mitarbeiter zum Betrieb. Es wurde vor Ort getestet und wird ab Mitte November in der Produktion eingesetzt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass das System zu Kosteneinsparungen von über 70 % pro Joint und von über 65 % bei den Personalkosten führen wird.

Lizenzierung

Das Unternehmen hat Anfragen von Parteien erhalten, die eine Lizenz für die Marke Ganja Gold für andere Rechtsgebiete, darunter Michigan, Massachusetts und Kanada, erwerben möchten. Das Unternehmen prüft derzeit die Pipeline von Möglichkeiten zur Lizenzierung der Marke an Unternehmen mit etablierten Vertriebsnetzen, die es Integrated Cannabis ermöglichen werden, Marktanteile in verschiedenen Rechtsgebieten in den USA zu gewinnen und den größtmöglichen Wert für die Aktionäre aus der Marke zu schlagen. Darüber hinaus prüft das Unternehmen Lizenzierungsmöglichkeiten für Nevada und Kalifornien.

Einführung von Ganja Gold in Nevada

Integrated Cannabis forciert die Einführung von Ganja Gold in Nevada. Die Festlegung der Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und die Personalschulungen haben begonnen und liegen, wie prognostiziert, im Zeitplan für eine Einführung im Dezember 2019. Die Produkte von Ganja Gold werden in der Produktionsanlage des Unternehmens in Las Vegas hergestellt werden. Weitere Einzelheiten über die Einführung werden im Dezember bereitgestellt.

Ernennung von Herrn Suhas Patel, LLM, JD, in das Board of Directors und als Unternehmensjurist

Integrated Cannabis freut sich, die Berufung von Herrn Suhas Patel in sein Board of Directors bekannt zu geben. Herr Patel wurde auf der Jahreshauptversammlung am Freitag, den 1. November 2019 in das Board des Unternehmens gewählt. Herr Patel wird überdies auch die Funktion des Unternehmensjuristen übernehmen.

Herr Patel ist ein in Kalifornien zugelassener Anwalt mit Expertise in Wirtschaftsrecht, Schlichtung sowie Immobilien- und Steuerrecht. Er ist ein zertifizierter Mediator und hat einen Master of Laws in Steuerrecht (L.L.M.) von der Golden Gate University, wo er auch seinen J.D.-Abschluss erlangte. Herr Patel erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der University of California, Davis und verfügt über Erfahrung im privaten und öffentlichen Sektor. Er arbeitet mit Einzelpersonen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen und ist in den folgenden Bereichen tätig: Unternehmensstrukturierung, Verträge, Steuerplanung, Arbeitnehmerentgelt, Finanzplanung und Steuerstreitigkeiten (auf Bundesstaats- und Bundesebene). Im öffentlichen Sektor war Herr Patel für das Tax Appeals Assistance Program des California Board of Equalization, Abteilung Mehrwert- und Gebrauchssteuer tätig. Er führte Recherchen durch und bewertete und dokumentierte Beweise für die Einreichung bei staatlichen Prüfern.

Über Integrated Cannabis Company

Integrated Cannabis Company, Inc. ist ein führender Hersteller von Cannabis-Markenprodukten mit Sitz in Kalifornien und Nevada, den größten und wettbewerbsorientiertesten Cannabismärkten der Welt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Cannabis sicher und zugänglich zu machen. Dies beginnt bei der Herstellung von hochwertigen Produkten, die ein gleichbleibendes Anwendererlebnis garantieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.icaninc.com.

FÜR DAS BOARD:

Eugene Beukman

Director

Für weitere Informationen über Integrated Cannabis wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

E-Mail: investors@icaninc.com

Integrated Cannabis Company, Inc.

Suite 810, 789 West Pender Street Vancouver,

British Columbia, Canada V6H 1H2

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Canadian Securities Exchange hat den Wert der geplanten Transaktion nicht bestätigt und den Inhalt dieser Pressemeldung weder anerkannt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

