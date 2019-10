IRW-News: Integrated Cannabis Company, Inc.: Ganja Gold, Tochter von Integrated Cannabis, kündigt Einführung der ersten mit CBD angereicherten Prerolls in Kalifornien an

IRW-PRESS: Integrated Cannabis Company, Inc.



: Ganja Gold, Tochter von Integrated Cannabis, kündigt Einführung der ersten mit CBD angereicherten Prerolls in Kalifornien an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 8. Oktober 2019. Integrated Cannabis Company, Inc. (CSE: ICAN, OTCQB: ICNAF) (Integrated Cannabis oder das Unternehmen), ein Multi-State-Markenunternehmen, das sowohl in Kalifornien als auch in Nevada vertreten ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Ganja Gold die ersten mit Cannabidiol (CBD) angereicherten Prerolls (vorgerollte Joints) in Kalifornien eingeführt hat. Die neuartigen Prerolls sind für jene Verbraucher gedacht, die sich die beruhigende Wirkung und den Nutzen von CBD wünschen, und sind Teil der legendären Tarantula-Familie von Prerolls.

Die Markteinführung im Oktober beinhaltet mehrere Warenartikel mit hoher CBD-Konzentration, darunter Harley-Tsu (vornehmlich Indica), AC/DC (vornehmlich Sativa) und The Wife (Indiva/Sativa-Hybrid). In den kommenden Monaten werden weitere Sorten eingeführt werden. Die Tarantula-CBD-Prerolls bestehen aus Premium-Blüten aus dem Gewächshaus- oder Indoor-Anbau, die anschließend mit Destillat mit hohem CBD-Anteil und dann mit Golden Kief überzogen werden.

Die legendäre Marke Ganja Gold steht unter Verbrauchern für ein erstklassiges Genusserlebnis. Wir freuen uns sehr, unsere neue Linie von mit CBD-angereicherten Prerolls einzuführen, die nach den gleichen hohen Standards hergestellt werden, die Verbraucher von Ganja Gold gewohnt sind, sagt Herr Seth Wiles, President von Integrated Cannabis. Wir haben umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt, um sicherzustellen, dass dies ein Produkt ist, das bei unseren bestehenden Kunden ankommt und gleichzeitig unsere Reichweite auf dem Markt ausbaut. Unser Ziel besteht darin, Produkte auf den Markt zu bringen, die es mehr Cannabisverbrauchern ermöglichen, unsere erstaunliche Marke zu erleben. Wir planen, die Tarantula-CBD-Prerolls in naher Zukunft - zusammen mit unserem gesamten Angebot an Prerolls der Tarantula-Familie - von unserer Herstellungsanlage in Las Vegas aus in Nevada einzuführen, so Herr Wiles weiter.

Über Integrated Cannabis

Integrated Cannabis Company, Inc. ist ein führender Hersteller von Cannabis-Markenprodukten mit Sitz in Kalifornien und Nevada, den größten und wettbewerbsorientiertesten Cannabismärkten der Welt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Cannabis sicher und zugänglich zu machen. Dies beginnt bei der Herstellung von hochwertigen Produkten, die ein gleichbleibendes Anwendererlebnis garantieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.icaninc.com..

Über Ganja Gold

Ganja Gold, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Integrated Cannabis Company, Inc. (CSE: ICAN, OTCQB: ICNAF), ist die führende Cannabis-Preroll-Marke im Bundesstaat. Ganja Gold verwendet nur die allerbesten Blüten und Konzentrate und kombiniert diese mit einer hochmodernen, urheberrechtlich geschützten Technologie, um Prerolls für Genießer herzustellen, die in dieser Form bis dato am Markt nicht erhältlich waren. Mit unserem Vorzeigeprodukt Tarantula setzt Ganja Gold Maßstäbe in puncto Qualität und Genusserlebnis.

Weitere Informationen über Ganja Gold erhalten Sie auf der Webseite www.ganjagold.com

FÜR DAS BOARD:

Eugene Beukman

Director

Für weitere Informationen über Integrated Cannabis wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

E-Mail: integratedcannabis@gmail.com

Für weitere Informationen über Ganja Gold wenden Sie sich bitte an:

Suhas Patel, Chief Financial Officer: suhas@ganjagold.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49063

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49063&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45827L1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.