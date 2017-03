IRW-News: Intact Gold Corp. : Intact Gold beginnt Bohrprogramm am Belleterre Projekt in Quebec

IRW-PRESS: Intact Gold Corp.



: Intact Gold beginnt Bohrprogramm am Belleterre Projekt in Quebec

2. März 2017 - Vancouver, BC, Kanada - Intact Gold Corp. (TSX-V: ITG) (Frankfurt: 1A5, WKN: A2AD98) (das Unternehmen oder Intact Gold), gibt bekannt, dass das Unternehmen mit den Bohrungen am Belleterre Projekt in West-Quebec begonnen hat.

Das geplante 1000 m Winter-Bohrprogramm wurde konzipiert, um nach Kontinuität zu testen und auf den aussichtsreichen Ergebnissen aus Explorationsprogrammen von vorherigen Betreibern aufzubauen. Die ersten drei Bohrlöcher zielen auf zuvor ungestestete Gold-in-Erdboden-Anomalien ab, die nach Nordost tendieren und mit Leiter und magnetischen Anomalien einhergehen. Die nächsten vier Bohrlöcher sollen die Erweiterung einer goldhaltigen Struktur testen, die 2010-2011 von Exploration Aurtois angebohrt wurde. Zwei Abbauschächte wurden in diese Struktur in den 1940ern abgeteuft und die Gegend ist weiterhin offen entlang dem Streichtrend. Die letzten zwei Bohrungen sind sog. Step-Out-Löcher von Bohrungen aus den Jahren 1996 und 1999, die goldhaltige Quarzadern entlang einer Struktur durchschnitten, die nach Nordosten tendiert.

Über das Belleterre Projekt

Das Projekt besteht aus 42 Claims, die zuvor auch Belletere Extrême-Est, Guillet und Ortona Blocks genannt wurden und eine Fläche von ca. 1700 Hektar bedecken. Das Projekt kommt innerhalb einem Teil von einem Greenstone Gürtel vor, der Ausmaße von 50 km x 10 km hat und nur wenige Kilometer von der ehemals produzierenden Belleterre Mine entfernt ist. Vorherige Arbeiten auf dem Projekt gehen bis ins Jahr 1934 zurück und beinhalten 567 Bohrlöcher über 65800 m und einer Grossprobe, die 2005/2006 aus der Lake Expanse Goldzone entnommen wurde und 11539 Tonnen mit 3,28 g/t Gold zum Ergebnis hatte (Thebérge 2014).

2007 wurde eine mineralische Ressourcenschätzung in der gleichen Gegend produziert, wo die Grossprobe entnommen wurde:*

- Measured: 19487 Tonnen mit 2,16 g/t Gold

- Indicated: 301463 Tonnen mit 2,66 g/t Gold

- Inferred: 76570 Tonnen mit 2,31 g/t Gold

* Details der historischen Ressource sind zusammengefasst von: Kelly, D., Gagnon, Y., May 25 2007. Évaluation des Ressources Projet Lake Expanse Propriété Guillet Canton Guillet für Vantex Resources Ltd.

Die Annahmen und Parameter, die benutzt wurden, um die Mineralressource zu schätzen, sind wie folgt:

- Die angewandte Datenbank besteht aus Diamantbohrkernlöchern und Schlitzproben.

- Interpretationen einer niedriggradigen und hochgradigen Zone wurden anhand von Querprofilen erstellt und dann auf Level-Plänen mit 5 m Abständen übertragen.

- Mineralressourcen wurden anhand von polygonen Methoden auf 10 Level-Plänen für die oberen 50 m und auf 6 Nordsüd-Sektionen darunter bestimmt.

- Ein Cut-off Gehalt von 1 g/t Gold und eine tatsächliche Breite von mindestens 2,5 m fanden Anwendung.

- Probengehalte wurden bei 1 Unze/Tonne gedeckelt.

- Gehalte wurden projiziert auf eine Entfernung von maximal 15 m von Bohrabschnitten.

- Tonnage und Gehalte berücksichtigten nicht externe Verwässerung, mit Ausnahme von Haldenmaterial, das zur Insitu-Mineralressource hinzugefügt wurde.

- Die Mineralresource wurde als Measured, Indicated und Inferred definiert. o Measured - von Schlitzproben an der Erdoberfläche o Indicated - von Bohrlöchern o Inferred - nicht beschrieben o Haldenmaterial wurde als Measured klassifiziert

Der Leser ist gewarnt, dass eine qualifizierte Person nicht ausreichend Arbeiten durchgeführt hat, damit die historische Schätzung als aktuelle Ressource klassifiziert wird und Intact Gold behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserven.

Referenzen Thebérge, D. (P. Geo.), 2014. NI 43-101 Technical Report Pertaining to the Belleterre Properties Ortona, Guillet and Belleterre Extrême-Est Belleterre für Vantex Resources Ltd.

Qualifizierte Person

Terrence Coyle, P.Geo, eine qualifizierte Person gemäss der Definition NI 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Die beinhalteten Informationen in Bezug auf die Ressource sind historisch und konnten bisher noch nicht bestätigt werden.

Im Auftrag vom Aufsichtsrat von Intact Gold Corp.

Per: Anthony Jackson, Präsident und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Unternehmen unter der Telefonnummer +1 604-283-1722.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39092

