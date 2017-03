IRW-News: Intact Gold Corp. : INTACT GOLD schließt Bohrkampagne im Projekt Belleterre in Quebec ab

IRW-PRESS: Intact Gold Corp.



: INTACT GOLD schließt Bohrkampagne im Projekt Belleterre in Quebec ab

INTACT GOLD schließt Bohrkampagne im Projekt Belleterre in Quebec ab

Vancouver, BC - Intact Gold Corp. (TSX-V: ITG) (FWB: 1A5) (Intact Gold oder das Unternehmen) gibt den Abschluss der Bohrungen im Goldprojekt Belleterre in West-Quebec bekannt.

Das Bohrprogramm bestand aus 12 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 957 m. Das Programm wurde so konzipiert, um die Kontunität der Mineralisierung zu prüfen und den viel versprechenden Ergebnissen, die die vorherigen Betreiber im Zuge von Explorationsprogrammen erzielten, nachzugehen. Die ersten drei Bohrlöcher konzentrierten sich auf die zuvor ungetesteten, nach Nordosten streichenden Gold-in-Boden-Anomalien, die mit leitfähigen Strukturen und magnetischen Anomalien zusammenfallen. Die nächsten acht Bohrlöcher dienten der Untersuchung der Erweiterung einer goldhaltigen Struktur, in der Exploration Aurtois 2010/2011 Bohrungen absolvierte. In den 1940er Jahren wurden zwei Schächte in diese Struktur abgeteuft; das Gebiet ist entlang des Streichens zur Erweiterung offen. Das letzte Loch wurde als Step-out-Bohrung zu den Bohrungen aus den Jahren 1996 und 1999 konzipiert, die goldhaltige Quarzerzgänge entlang einer nach Nordosten streichenden Struktur durchteuften.

Die Proben wurden zur Analyse an ein Labor in Val dOr geschickt. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

Über das Projekt Belleterre

Das Projekt setzt sich aus 42 Claims mit rund 1.700 Hektar Grundfläche zusammen, die zuvor als Belleterre Extrême-Est, Guillet und Ortona bekannt waren. Das Projekt umfasst einen Teil eines 50 mal 10 km großen Grünsteinsgürtels und ist weniger als zwei Kilometer von der vormals produzierenden Mine Belleterre entfernt. Die Arbeiten in diesem Projekt gehen bis in das Jahr 1934 zurück und umfassen 567 Bohrlöcher über insgesamt 65.800 m und eine Massenprobe, die 2005/2006 aus der Goldzone Lake Expanse entnommen wurde. Die Massenprobe lieferte 11.539 Tonnen mit einem Goldgehalt von 3,28 Gramm pro Tonne (g/t) (Thebérge, 2014).

2007 wurde für das Gebiet, in dem die Massenprobe entnommen wurde, eine Mineralressourcenschätzung erstellt, die die folgenden Ergebnisse lieferte*: - gemessen: 19.487 Tonnen mit 2,16 g/t Au - angezeigt: 301.463 Tonnen mit 2,66 g/t Au - abgeleitet: 76.570 Tonnen mit 2,31 g/t Au

* Die Einzelheiten zur historischen Schätzung stammen aus dem folgenden Bericht: Kelly, D., Gagnon, Y., 25. Mai 2007. Évaluation des Ressources, Projet Lake Expanse, Propriété Guillet Canton Guillet, für Vantex Resources Ltd. erstellt.

Bei der Schätzung der Mineralressourcen wurden die folgenden Annahmen und Parameter unterstellt: - Die verwendete Datenbank setzte sich aus Diamantbohrlöchern und Schlitzproben zusammen. - Die geringgradigen und die hochgradigen Zonen wurden anhand von Querschnitten interpretiert und dann auf Planebenen im Abstand von jeweils 5 m übertragen. - Die Schätzung der Mineralressourcen erfolgte anhand der Polygonmethode auf 10 Planebenen für die oberen 50 Meter und anhand von 6 NS-Abschnitten jenseits dieser Tiefe. - Ein Cutoff-Wert von 1 g/t Au und eine wahre Mächtigkeit von mindestens 2,5 m wurden angewendet. - Der Probengehalt wurde bei 1 Unze pro Tonne gedeckelt - Der Gehalt wurde für eine Distanz von maximal 15 m von den Bohrabschnitten prognostiziert. - Bei den Schätzungen des Tonnen- und des Erzgehaltes wurde keine externe Verwässerung berücksichtigt, mit Ausnahme des aufgehaldeten Materials, das zu den In-situ-Mineralressourcen hinzugenommen wurde. - Die Mineralressourcen wurden als gemessen, angezeigt und abgeleitet eingestuft. o gemessen: aus oberirdischen Schlitzproben o angezeigt: aus Bohrkernproben o abgeleitet: keine Beschreibung verfügbar o Das aufgehaldete Material wurde als gemessen eingestuft.

Der Leser wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt wurden, die eine Zuordnung der historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen erlauben würden. Intact Gold behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Quellenangaben Thebérge, D. (P. Geo.) 2014. NI 43-101 Technical Report Pertaining to the Belleterre Properties Ortona, Guillet and Belleterre Extrême-Est Belleterre Area, für Vantex Resources Ltd. erstellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Terrence Coyle, P.Geo, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben. Die enthaltenen Informationen zur Ressource haben historischen Charakter und wurden nicht bestätigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON INTACT GOLD CORP.

gez.: Anthony Jackson, President und CEO

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter der Telefonnummer 604-283-1722.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme von historischen Tatsachen enthält diese Pressemeldung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch den Gebrauch von Wörtern wie planen, erwarten, beabsichtigen, rechnen mit, schätzen und anderen vergleichbaren Ausdrücken gekennzeichnet bzw. umfassen Aussagen, die besagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreffen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gehören ohne Einschränkung auch Aussagen zu den Erwartungen der Geschäftsführung im Hinblick auf den Erwerb des Konzessionsgebiets. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Hierzu zählt unter anderem auch das Risiko, dass das Unternehmen nicht die notwendigen Finanzmittel hat, um seine Zahlungen gemäß der Vereinbarung zu leisten, dass die TSX-V die Transaktion nicht genehmigt, sowie andere Faktoren außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung und Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass keine Qualified Person ausreichende Arbeiten durchgeführt hat, um die historische Schätzung als aktuelle Ressourcen zu klassifizieren, weshalb Intact Gold die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39308 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39308&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45826Y1025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.