IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma erweitert seine LPT-Plattform auf den Veterinärbereich

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma erweitert seine LPT-Plattform auf den Veterinärbereich

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (13. Januar 2022) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan) freut sich, eine zweite Änderung (die Änderung) der Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit Yissum Research Development Company der Hebräischen Universität Jerusalem (Yissum) über die Durchführung von Studien zur Beurteilung der Wirksamkeit seiner mit CBD beladenen Liposom-Plattform-Technologie (LPT) bei der Behandlung von Hunden bekannt zu geben.

Die Änderung wurde am 10. Januar 2022 von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Innocan Pharma Ltd. (Innocan Israel), und Yissum unterzeichnet und ändert die Forschungs- und Lizenzvereinbarung vom 21. Januar 2020 in der geänderten Fassung vom 15. August 2021 (die Forschungs- und Lizenzvereinbarung).

Gemäß der Änderung wird Yissum zusätzliche Forschungsarbeiten zur Anwendung von liposomalem CBD an Hunden (die zusätzlichen Forschungsarbeiten) gegen eine zusätzliche Forschungsgebühr von USD100.000 durchführen. Die zusätzlichen Forschungsarbeiten werden von Professor Merav Shamir der Abteilung für veterinäre Neurologie und Neurochirurgie des Koret School of Veterinary Medicine Hospital an der Hebräischen Universität Jerusalem für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten gemäß einem neuen Forschungsprogramm und Budget durchgeführt, das das vorherige Forschungsprogramm gemäß der Forschungs- und Lizenzvereinbarung ergänzen wird.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass erfolgreiche Ergebnisse zu weiteren Forschungsarbeiten für andere veterinärmedizinische Indikationen führen werden, die noch entschieden und bestätigt werden müssen. Da der weltweite Veterinärmedizinmarkt im Jahr 2020 auf USD29,2 Milliarden geschätzt wurde und erwartet wird, dass er von 2021 bis 2028 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,4 % wachsen wird (laut einer Veröffentlichung von GVR Grand View Research im Januar 2021), ist Innocan überzeugt, dass diese Erweiterung es dem Unternehmen ermöglichen wird, in Zukunft weitere Märkte zu erschließen.

Die verlängerte Freisetzung von Cannabidiol (CBD) aus den Liposomen, die den Hunden subkutan injiziert wurden, zeigte über einen langen Zeitraum kontinuierliche CBD-Konzentrationen im Blut. Die jüngste Studie zur mit CBD beladenen Liposom-Plattform-Technologie (LPT) an Hunden zeigte nach einer einzigen CBD-Verabreichung mindestens sechs Wochen lang anhaltende Plasmakonzentrationen. Diese Ergebnisse sind ein bedeutender Fortschritt in der Entwicklung der Technologie, die die Vorteile der LPT bei Hunden demonstriert, die gute Prädiktoren für das Verhalten der LPT beim Menschen sind.

Professor Merav Shamir von der Koret School of Veterinary Medicine sagte: Hunde sind das primäre Haustier der westlichen Welt und werden oft als Familienmitglied angesehen. Daher möchten die Besitzer die bestmögliche medizinische Behandlung für ihren Hund und sind bereit, viel zu investieren, um die Lebensqualität und eine verlängerte Lebenserwartung ihrer Hunde zu gewährleisten. Unsere Forschung zielt darauf ab, Hunden mit schweren und schwierigen Erkrankungen zu helfen, die von der mit CBD beladenen Liposom-Plattform-Technologie (LPT) profitieren könnten.

Prof. Chezy Barenholz von der Hebräischen Universität Jerusalem sagte: Wir sind stolz, in unserer Zusammenarbeit mit Innocan Pharma dieses neue Kapitel aufzuschlagen. Wir sind überzeugt, dass unsere Nanocarrier-Infrastruktur-Biotechnologie eine wichtige Rolle dabei spielen wird, unsere Lösungen über Innocan auf den Markt zu bringen.

Wir sind stolz auf die Agilität von Innocan, Markttrends zu entwickeln und zu verstehen, sagte Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma und fügte hinzu: Unsere erwartete Expansion in den Veterinärbereich zeigt, wie stark unser wissenschaftlicher Kern ist, was uns ermöglicht, unser geistiges Eigentum in einer Vielzahl von Methoden zu kommerzialisieren.

Die Wissenschaftlerin kann die zusätzlichen Forschungsarbeiten beenden, falls sich herausstellt, dass die Verabreichung der Behandlung der Gesundheit der Hunde schadet.

Innocans Beziehung zur Hebräischen Universität Jerusalem

Innocan Israel hat mit der Yissum Research and Development Company (Yissum), dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, einen weltweiten exklusiven Forschungs- und Lizenzvertrag hinsichtlich Design, Vorbereitung, Charakterisierung und Bewertung von mit CBD (oder andere Cannabinoide) beladenen Liposomen abgeschlossen. Die Forschungs- und Entwicklungsinitiative wird von Professor Chezy Barenholz, Leiter der Abteilung für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität geleitet. Er ist Erfinder von über fünfundfünfzig Patentfamilien, von denen zwei Doxil®, einem von der FDA zugelassenen Arzneimittel zur Behandlung von Brustkrebs, zugrunde liegen. Diese einzigartige Liposom-Plattform-Technologie kann eine Vielzahl von Anwendungen haben, wie Epilepsie, Schmerzlinderung, Entzündungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Am 7. Oktober 2019 wurde ein Patent für diese Technologie angemeldet.

Über Innocan

Innocan Pharma ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung verschiedener Plattformen zur Verabreichung von CBD- Medikamenten konzentriert. Innocan Pharma und Ramot von der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Corona Virus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.

Innocan Pharma hat mit Yissum, dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die der Entwicklung einer Arzneimittelverabreichungstechnologie für CBD dient. Dabei werden einzigartige Liposome zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung mittels Injektion verabreicht. Innocan Israel hat die Absicht, gemeinsam mit Prof. Barenholz, sowohl die Liposomenplattform für eine Reihe möglicher Indikationen zu testen. Darüber hinaus arbeitet Innocan Israel an der Entwicklung eines dermatologischen Produkts, bei dem CBD mit anderen Arzneiwirkstoffen kombiniert wird, sowie an der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf CBD-Basis, die unter anderem für topische Anwendungen zur Linderung der Symptome von Psoriasis (Schuppenflechte) und zur Behandlung von Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen eingesetzt werden. Alle Gründer und leitenden Angestellten von Innocan Israel verfügen über eine wirtschaftlich erfolgreiche Erfolgsbilanz in der Pharma- und Technologiebranche in Israel und weltweit.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+972-54-3012842

info@Innocanpharma.com

Lytham Partners, LLC

Ben Shamsian, CPA | Vice President

Tel: 646-829-9701

Mobil: 516-652-9004

shamsian@lythampartners.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, das Potenzial für die Behandlung von Indikationen bei Hunden unter Verwendung der LPT-Technologie des Unternehmens, die weitere Erforschung von Behandlungen für andere Erkrankungen, die Behandlung anderer Erkrankungen und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zeitplan für den Markteintritt, sind zukunftsorientierte Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die mit dem Produktvertrieb verbunden sind, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, das Ausbleiben der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder das Ausbleiben, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitpunkts der Einführung des Vertriebs von Produkten verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63580

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63580&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45783P1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.