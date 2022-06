IRW-News: Infinity Stone Ventures Corp.: Infinity Stone gibt Arbeitsprogramm für das Kupfer-Kobalt-Platin-Palladium-Projekt Zen-Whoberi bekannt

IRW-PRESS: Infinity Stone Ventures Corp.: Infinity Stone gibt Arbeitsprogramm für das Kupfer-Kobalt-Platin-Palladium-Projekt Zen-Whoberi bekannt

Vancouver, British Columbia, 6. Juni 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE: GEMS) (OTC: TLOOF) (FWB: B2I0) (das Unternehmen oder Infinity Stone) freut sich, heute den Beginn eines Explorationsprogramms auf seinem Kupfer-Kobalt-Platin-Palladium-Projekt Zen-Whoberi in Quebec bekannt zu geben.

Das Erkundungsprogramm (aktuelles Arbeitsprogramm), das am 6. Juni 2022 beginnt, zielt darauf ab, die historischen Arbeiten im Konzessionsgebiet zu bestätigen, und wird Folgendes umfassen:

- Ein ca. 1.000 Bodenproben umfassendes Bodenprobenahmeprogramm auf einem Raster mit Abständen von 25 Metern.

- Freilegung des anstehenden Gesteins.

- Sprengungen

- Schürfgrabungen

- Kartierungen

- Eine lithogeochemische Beprobung der Ausbisse

Mit dem aktuellen Arbeitsprogramm arbeitet Infinity Stone daran, die historischen Arbeitsprogramme aus den Jahren 2006 und 2007 von Quinto Resources Inc. (Quinto) zu bestätigen und zu erweitern.

- Historische Ergebnisse mit wichtigen Abschnitten, einschließlich 0,57 % Cu über 22,8 Meter und 1,27 % Cu über 3,8 Meter aus einer einzelnen geophysikalischen Anomalie.

- Gold-, Platin- und Palladiumgehalte, die bei historischen Bohrungen und in Schürfgräben von Quinto angetroffen wurden, einschließlich 1,1 g/t Au über 1,2 Meter und 0,8 g/t Pt über 1,06 Meter in Bohrung CB-06-05, sowie mehrere Stichproben aus Schürfgräben, einschließlich T06-11, mit 5,07 % Cu, 0,59 g/t Au, 3,9 g/t Pt und 0,2 g/t Pd.

- Zahlreiche parallele geophysikalische Anomalien, von denen die meisten noch nicht überprüft wurden.

Das Unternehmen beabsichtigt die weitere wirksame Nutzung der neuen Daten und Ergebnisse, um im Laufe dieses Jahres ein umfassendes Bohrprogramm durchzuführen.

Wir sind begeistert, unser erstes Arbeitsprogramm für den Sommer 2022 bekannt zu geben, da wir eine weitere Entwicklung unseres wachsenden Portfolios an Batteriemetallprojekten anstreben. Das Projekt Zen-Whoberi weist vielversprechende historische Arbeiten auf, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden, und wir hoffen, dass wir diese in nächster Zeit bestätigen und weiter ausbauen können, wobei unser oberstes Ziel ein größeres Explorationsprojekt im Laufe dieses Jahres ist, sagte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone.

Das Projekt Zen-Whoberi befindet sich etwa 300 km von Glencore Canadas (Glencore) Hüttenwerk Horne in Rouyn-Noranda (Quebec), Kanadas einziger in Betrieb befindlicher Kupferhütte, und etwa 270 km von Glencores Canadian Copper Refinery (CCR) in Montreal (Quebec), Kanadas einziger in Betrieb befindlicher Kupferraffinerie, entfernt.

Über das Projekt Zen-Whoberi

Das Konzessionsgebiet Zen-Whoberi befindet sich nördlich von Mont Laurier, Quebec, im zentralen Metasedimentgürtel der geologischen Provinz Grenville. Die Mineralisierung tritt innerhalb eines Skarns und als disseminierte Sulfide (Pyrrhotin, Chalkopyrit und Bornit) in Kalksilikatgestein auf.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Rémi Charbonneau, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Infinity Stone Ventures

Infinity Stone hat es sich zum Ziel gesetzt, neben seinem etablierten SaaS-Lösungsportfolio ein diversifizierter Komplettanbieter für die kritischen Energiemetalle zu sein, die in der sauberen Energierevolution Anwendung finden. Zu den wichtigsten Geschäftseinheiten des Unternehmens gehören HealthCheck (Stratum Health Technologies LLC) und sein Energiemetallportfolio. Infinity Stone kommt der Nachfrage von Batterie- und Windturbinenherstellern, Atom- und Wasserstoffenergieerzeugern sowie Spekulanten im Energiemetallbereich nach, indem es 100%ige Beteiligungen an Lagerstätten und Vorkommen mit kritischen Mineralen in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten erwirbt, die sich in der Nähe der Endverbraucher in nordamerikanischen Produktionszentren befinden.

Infinity Stone Ventures Corp.

Zayn Kalyan

CEO und Director

zayn@altuscapital.ca

Direkt: 778-938-3367

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Verwendung von Worten wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, projiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen sind oder Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen in Bezug auf: die Prüfung des Claims und zukünftige Explorationsarbeiten. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen können auch durch Risiken und Ungewissheiten in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflusst werden, einschließlich derer, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf www.SEDAR.com beschrieben sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

