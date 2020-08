IRW-News: Inca One Gold Corp.: Inca One und Equinox stimmen einer Schuldenumstrukturierung zu

IRW-PRESS: Inca One Gold Corp.



: Inca One und Equinox stimmen einer Schuldenumstrukturierung zu

VANCOUVER, BC, 18. August 2020 - INCA ONE GOLD CORP. ((TSXV:IO) (OTC:INCAF) (FWB:SU92) ("Inca One" oder das "Unternehmen"), freut sich bekannt zu geben, dass es Bedingungen mit Equinox Gold Corp. ("Equinox") vereinbart hat, um die Zahlungstermine seines bestehenden unverzinslichen, an Equinox zahlbaren Secured Promissory Note ("Schuldschein") zu ändern. Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Der Schuldschein wurde am 20. August 2018 für 9,0 Millionen Dollar in Verbindung mit dem Erwerb der Erzaufbereitungsanlage Koricancha von Equinox in Peru ("Kori One") durch Inca One ausgegeben. Die Zahlungsbedingungen des Schuldscheins waren 7,5 Millionen Dollar in bar oder in Aktien, zahlbar über drei Jahre nach Wahl des Unternehmens, und 1,5 Millionen Dollar, zahlbar in bar am zweiten Jahrestag des Abschlusses. Der Schuldschein ist unverzinslich, und es sind in der Vergangenheit keine Zinsen angefallen oder in der Zukunft zu zahlen. Das Unternehmen hat etwa 1,05 Millionen US-Dollar bezahlt, so dass ein Restbetrag von etwa 7,95 Millionen US-Dollar verbleibt.

Die Zahlungstermine wurden wie folgt geändert:

Betrag Ursprüngliche Geänderte

Zahlungstermi Zahlungsterm

ne ine

Erste Rate $1.45 Milli20. August 20. August 20

onen 2019 23

Zweite Rate $2.5 Millio20. August 20220. August 20

nen 0 24

Nur Bargeld $1.5 Millio20. August 20220. August 20

Ratenzahlung nen 0 22

Dritte Rate $2.5 Millio20. August 20220. August 20

nen 1 25

$7.95 Milli

onen

Die erste, zweite und dritte Ratenzahlung kann in bar oder in Inca One-Aktien nach Wahl von Inca One (die " Wahl der Aktienzahlung) erfolgen. Wenn sich das Unternehmen für die Bezahlung in Aktien entscheidet, wird die Anzahl der Aktien auf der Grundlage des volumengewichteten Durchschnittskurses der Inca-One-Aktie der vorangegangenen 20 Tage oder eines Mindestpreises von 0,65 US-Dollar berechnet, je nachdem, welcher Wert höher ist. Die Ausgabe von Inca One-Aktien unterliegt der Bedingung, dass der Besitz von Equinox nicht mehr als 19,99% der ausstehenden Inca One-Aktien beträgt (die "Equinox-Besitzgrenze"). Wenn Inca One die Bezahlung in Aktien wählt aber die Equinox-Besitzgrenze die Ausgabe von Aktien nicht zulässt, bleibt der Schuldschein unbezahlt, bis das Unternehmen entweder eine Barzahlung leisten kann oder der Prozentsatz des Eigentums von Equinox unter die Equinox-Besitzgrenze sinkt.

Zusätzlich zur Änderung der Zahlungstermine für den Schuldschein hat Equinox auch zugestimmt, den Zahlungstermin für etwa 0,7 Millionen USD vom 20. August 2021 auf den 20. August 2023 zu verlängern, und zwar im Zusammenhang mit einem Betriebsmittelkredit, der als Teil der Übernahme von Kori One zu zahlen ist.

"Equinox hat unsere Wachstumsstrategie sehr unterstützt", kommentierte Edward Kelly, Präsident und CEO. "Die Zustimmung zur Restrukturierung dieses Schuldschein ist ein Beweis ihrer Flexibilität und ihres Glaubens an unser Geschäftsmodell, das es Inca One ermöglicht, ein ausreichendes Niveau an Betriebskapital, wie es in unserem Raum benötigt wird, beizubehalten und gleichzeitig ihr maximales Eigentumsanteil an der Firma aufrechtzuerhalten".

Über Inca One

Inca One Gold Corp ist ein an der TSXV gelisteter Goldproduzent, der zwei vollständig zugelassene Golderzverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen produzierte im Jahr 2019 fast 25.000 Unzen Gold in seinen Betrieben und generierte in den letzten fünf Jahren Einnahmen von über 100 Millionen USD. Inca One, bereits im sechsten Jahr mit kommerzieller Produktion, wird von einem erfahrenen und kompetenten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer im Bereich Dienstleistungen für staatlich zugelassene Kleinbergbaubetriebe in Peru etabliert hat. Peru ist der sechstgrößte Goldproduzent der Welt und sein Kleinbergbausektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Inca One verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag und strebt das vierte Jahr in Folge ein gesteigertes Produktions- und Umsatzwachstum an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.incaone.com.

Abbildung 1. Inca Ones Goldverarbeitungsanlagen in Peru (links: Anlage Chala One; rechts: Anlage Kori One)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53068/IO 2020-08-18 PR final_deJ_PRcom.001.jpeg

Für das Board:

Edward Kelly

President und CEO

INCA ONE GOLD CORP.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Konstantine Tsakumis

ktsakumis@incaone.com

604-568-4877

INCA ONE GOLD CORP.

850 - 1140 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6E 4G1

Tel: 604-568-4877 | Fax: 604-568-8791

www.incaone.com

