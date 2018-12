IRW-News: Imagin Medical: Imagin Medical präsentiert Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

IRW-PRESS: Imagin Medical: Imagin Medical präsentiert Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Imagin Medical Präsentiert Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Vancouver, B.



C. und Boston, MA, 18. Dezember 2018 - Imagin Medical (CSE: IME) (OTCQB: IMEXF) (Börsensymbol Frankfurt & Stuttgart: DPD2) (Imagin oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der gestern abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) bekannt zu geben.

Sämtliche Beschlüsse, die im Rundschreiben der Unternehmensführung vom 15. November 2018 angeführt und den Aktionären im Rahmen der Versammlung vorgetragen wurden, konnten mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmanteile gefasst werden. Insbesondere wurde die Firma De Visser Gray LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr bestellt und die Herren Jim Hutchens, Dr. Robin Atlas, Kenneth Daignault, John Vacha und Chris Bleck wurden als Direktoren ernannt.

Die Lebensläufe sämtlicher Board-Mitglieder können auf der Webseite des Unternehmens unter https://imaginmedical.com/directors/ nachgelesen werden.

Über Imagin Medical

Imagin entwickelt leistungsstarke neue Bildgebungslösungen zur Erkennung und Darstellung von Krebs. Das Unternehmen ist überzeugt, dass seine Technologie die Krebstherapie revolutionieren wird. Im Rahmen von minimal invasiven Eingriffen ist der Chirurg in der Lage, Krebszellen visuell darzustellen, zu erkennen und zu entfernen. Imagins erster Zielmarkt ist das Blasenkarzinom, in den USA die sechsthäufigste und wegen der hohen Rezidivrate von über 50 % auch die in der Behandlung kostspieligste Tumorerkrankung. Imagins fortschrittliche, ultrasensitive Bildgebungstechnologie wurde im Lawrence Livermore National Laboratory entwickelt und basiert auf einem verbesserten optischen Design und modernen Lichtsensoren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.imaginmedical.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Insbesondere gibt es keine Garantie dafür, dass das Bildgebungssystem des Unternehmens in der erwarteten Weise funktioniert. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die CSE hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung.

Ansprechpartner:

Stephen Kilmer, Investor Relations

Tel: 647-872-4849

E-Mail: stephen@kilmerlucas.com

Jim Hutchens, President & CEO

Tel: 833-246-2446

E-Mail:- jhutchens@imaginmedical.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

PM-2018-IME NR.25

