IRW-News: Ideanomics, Inc.: Ideanomics unterzeichnet finale Vereinbarung zur Übernahme von Timios Holdings Corp.

Weitere Suchergebnisse zu "Ideanomics":

IRW-PRESS: Ideanomics, Inc.: Ideanomics unterzeichnet finale Vereinbarung zur Übernahme von Timios Holdings Corp.





- Ideanomics hat eine finale Vereinbarung zur Übernahme der wachstumsstarken Firma Timios Holdings Corp. mit Sitz in Kalifornien unterzeichnet. Timio ist ein führender Anbieter von Lösungen für Eigentumsübertragungen und Zahlungsabwicklungen.

- Timios beschäftigt an seinen Betriebsstandorten in 44 Bundesstaaten derzeit 285 Mitarbeiter und konnte seit Jahresbeginn Einnahmen in Höhe von über 60 Millionen Dollar verbuchen, davon über 8 Millionen Dollar alleine im Oktober 2020.

- Als strategisches Übernahmeobjekt wird Timios zu einem Eckpfeiler von Ideanomics Capital und unterstützt die US-Immobilienbranche mit innovativen Fintech-Lösungen.

- Die Übernahme steht im Einklang mit dem Kernethos von Ideanomics, sich an der Konvergenz des Fintech-Sektors und den im Wandel befindlichen Branchen mit hohen Einstiegshürden zu beteiligen.

New York, 12. November 2020 - Ideanomics (NASDAQ: IDEX) (Ideanomics oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine finale Aktienkaufvereinbarung unterzeichnet hat, um im Zuge einer Bartransaktion sämtliche Besitzanteile der Privatfirma Timios Holdings Corp. (Timios) zu übernehmen. Die wesentlichen Vertragsbedingungen wurden im 8-k-Börsenbericht veröffentlicht. Voraussetzung für die Übernahme sind der Erhalt der behördlichen Genehmigungen sowie die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Timios, ein bundesweiter Anbieter von Lösungen für Eigentumsübertragungen und Zahlungsabwicklungen, konnte in den letzten Jahren durch die Bereitstellung von innovativen und wahlfreien Lösungen für Immobilientransaktionen, einschließlich Rechtstitelversicherungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien, Immobilienübertragungs- und Geschäftsabwicklungsleistungen sowie Spezialangeboten für die Hypothekenbranche, stark expandieren.

Ideanomics plant den Ausbau von Timios zu einem Eckpfeiler von Ideanomics Capital, dem Fintech-Geschäftsbereich des Unternehmens, der durch Nutzung von Technologie und Innovation die Effizienz, Transparenz und Profitabilität in der Finanzdienstleistungsbranche verbessern will. Timios punktet mit schwer zu beschaffenden Lizenzen, einem fachkundigen und erfahrenen Team sowie einer skalierbaren Lösungsplattform, und bietet durch die zentralisierte Verarbeitung einerseits und ein lokalisiertes Zweigstellennetz andererseits einen erstklassigen Service. Ideanomics wird Timios auf unterschiedliche Weise bei der Skalierung seines Geschäfts unterstützen, unter anderem bei der Akquise von Empfehlungskunden und bei der Produktinnovation.

Timios wurde im Jahr 2008 vom Immobilienveteranen Trevor Stoffer gegründet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Immobilientransaktionen ehrlicher und transparenter zu gestalten. Herr Stoffer, der derzeit bei Timios den Posten des Board-Chairman bekleidet, ist der Ansicht, dass das Immobiliengeschäft zu kompliziert ist - sehr zum Leidwesen von Endverbrauchern und Gewerbekunden. Das Unternehmen ist in 44 Bundesstaaten vertreten und betreut derzeit mehr als 280 nationale und regionale Kunden bei der Wahrung von Eigentumsansprüchen und Zahlungsabwicklungen, beim Bewertungsmanagement und im Zusammenhang mit dem Eigentumsanspruch an Immobilien sowie der Eigentumsübergabe.

Wir stehen an der Schwelle zu einer beispiellosen Ära der datengesteuerten Immobilientransaktionen, und Timios hat die Absicht, seine Kunden auch weiterhin mit transparenten und einfachen Prozessen durch diesen bedeutenden Wandel in der Immobilienbranche zu führen, versichert Trevor Stoffer, Board-Chairman von Timios. Wir freuen uns darauf, die Ressourcen von Ideanomics für das kontinuierliche Wachstum von Timios zu nutzen und Möglichkeiten zur weiteren Modernisierung von Immobilienübergaben zu sondieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54217/2020_Nov_11_Timios_DRAFT-FINAL_DE_PRcom.001.png

Timios hat bedeutende Verbesserungen bei Produkten und Dienstleistungen erreicht und sich zu einem Innovator auf dem Gebiet der Rechtstitelversicherungen und Treuhanddienstleistungen im Immobiliensektor entwickelt - jenen Märkten, die für disruptive Technologien prädestiniert sind. Die vom Unternehmen selbst entwickelten Instrumente machen langwierige Berechnungen überflüssig und bieten eine erhöhte Preistransparenz zum Nutzen aller an einer Transaktion beteiligten Personen: Kreditgeber, Immobilienmakler und Endverbraucher. Timios kombiniert operative Disziplin und Technologie und nutzt effiziente Workflow-Management-Systeme sowie einen datenbasierten Ansatz, der eine der höchsten Abschlussraten in der Branche ermöglicht.

Die DNA von Ideanomics soll als Katalysator für Veränderungen durch Innovation dienen. Timios passt als sogenannter Disruptor der Hypotheken- und Rechtstitelversicherungsbranche perfekt in unser Konzept. Dieser Bereich ist nach wie vor mit vielen veralteten Prozessen belastet, die dem Trend hin zu mehr Transparenz und Wahlfreiheit zuwiderlaufen. Mit dieser Übernahme gelangen wir in den Besitz einer profitablen Firma, die ihre Umsätze und Gewinne im Jahr 2020 enorm steigern konnte. Es freut uns sehr, sie in unsere Familie aufnehmen zu können, wo wir uns eine nahtlose Eingliederung erwarten. Wir hoffen, gemeinsam mit dem Führungsteam diese Win-Win-Situation sowohl für Ideanomics als auch für Timios weiterentwickeln zu können, meint Alf Poor, CEO von Ideanomics.

Der US-Immobilienmarkt wird im Jahr 2021 seinen Aufwärtstrend voraussichtlich fortsetzen. Es ist mit einer Zunahme der Hausverkäufe und einem hohen Verkaufsvolumen zu rechnen, nachdem die Käufer die niedrigen Zinsen für sich nutzen. https://www.realtor.com/research/topics/real-estate-market-outlook/

Laut der Immobilienplattform Realtor.com liegt die Metrik Verkaufsgeschwindigkeit, welche die Unterschiede in der Verweildauer einer Immobilie am Markt nachverfolgt, nach wie vor über der Baseline vor dem COVID-Lockdown und 18,9 Punkte über der Baseline im Januar. Dies deutet darauf hin, dass Käufer und Verkäufer auch jetzt zu Herbstbeginn 2020 nach wie vor rascher miteinander in Verbindung treten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter ideanomics.com bzw. timios.com.

Über Timios Holding Corp.

Timios ist das griechische Wort für ehrlich. Seit 2008 stehen alle unsere Aktivitäten im Zeichnen der Ehrlichkeit. Wie haben eine einfache Mission: Wir wollen Käufern, Verkäufern und Fachleuten ein unvergleichliches Immobilientransaktionserlebnis bieten. Wir ermächtigen unsere Kunden durch Innovation, stellen volle Transparenz sicher und vereinfachen jeden Schritt. Auf diese Weise haben wir den Prozess revolutioniert und bieten unseren Kunden die Einflussnahme, die sie verdienen.

Über Ideanomics

Ideanomics ist ein globales Unternehmen, das die Einführung von kommerziellen Elektrofahrzeugen fördert sowie Finanzdienstleistungen und Fintech-Produkte der nächsten Generation unterstützt. Unsere Elektrofahrzeugabteilung Mobile Energy Global (MEG) bietet Gruppenkaufrabatte für Elektrofahrzeuge, Elektrofahrzeugbatterien und Elektrizität sowie Finanzierungs- und Aufladelösungen; wir bezeichnen dieses Geschäftsmodell als Sales to Financing to Charging (S2F2C). Ideanomics Capital bietet der Fintech-Industrie intelligente und innovative Dienstleistungen. Gemeinsam bieten MEG und Ideanomics Capital unseren globalen Kunden und Partnern effizientere Lösungen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York (NY, USA) sowie Niederlassungen in Beijing, Guangzhou und Qingdao (China). Seine Betriebstätigkeit erstreckt sich über die USA, China, die Ukraine und Malaysia.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die auch zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können häufig anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glaubt, erwartet oder vergleichbaren Ausdrücken erkannt werden. Sie sind bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen und beinhalten Aussagen hinsichtlich unserer Absicht, unser Geschäftsmodell in ein Finanztechnologie-Unternehmen der nächsten Generation umzuwandeln; unserer Geschäftsstrategie und unserer geplanten Produktangebote; unserer Absicht, unsere Ölhandels- und Verbraucherelektronikgeschäfte auslaufen zu lassen; sowie potenzieller zukünftiger finanzieller Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind sie Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht bedingungslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen; sie gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von jenen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Dazu gehören Risiken in Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Deckung unseres Geschäftsbedarfs zu beschaffen; der Umwandlung unseres Geschäftsmodells; Schwankungen bei unsere Betriebsergebnissen; der Belastung unseres Personalmanagements, unserer Finanzsysteme und anderer Ressourcen beim Ausbau unseres Geschäfts; unserer Fähigkeit, Schlüsselmitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und an uns zu binden; Wettbewerbsdruck; unserer internationalen Betriebstätigkeit; sowie anderen Risiken und Unsicherheiten, die unter den Abschnitten Risk Factors und Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q sowie im Rahmen ähnlichen Angaben in anschließenden Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, - verfügbar unter www.sec.gov - ausgewiesen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder im Namen des Unternehmens handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Risikohinweis eingeschränkt. Abgesehen von den Anforderungen gemäß den Wertpapiergesetzen ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt für Medien und Anleger

Timios Holding Corp.

Ernie Lewis, SVP of Marketing

5716 Corsa Avenue, #102 Westlake Village, CA 91362

elewis@Timios.com

Ideanomics,Inc.

Tony Sklar, SVP of Investor Relations

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

ir@ideanomics.com

Valerie Christopherson / Lora Wilson

Global Results Communications (GRC)

+1 949 306 6476

valeriec@globalresultspr.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54217

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54217&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US45166V1061

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.