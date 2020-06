IRW-News: Ideanomics, Inc.: Ideanomics-Tochter MEG kündigt offizielle Einführung seiner Geschäftseinheit Energiedienstleistungen über einen Deal mit dem neuen Infrastrukturdienstleistungsriesen Zhongsen Tower an

IRW-PRESS: Ideanomics, Inc.: Ideanomics-Tochter MEG kündigt offizielle Einführung seiner Geschäftseinheit Energiedienstleistungen über einen Deal mit dem neuen Infrastrukturdienstleistungsriesen Zhongsen Tower an

- Im Rahmen des Deals sichert sich MEG 30 % der Anteile an der Unternehmenskooperation, die den Zhongsen Tower in Qingdao errichtet; MEG ist damit der größte Mitaktionär.





- Durch den Einstieg in die Märkte für 5G-Basisstationen und Energieinfrastruktureinrichtungen sichert sich MEG wiederkehrende Umsätze aus dem Energieverkauf.

- Über den Deal ist MEG in der Lage, Einnahmen sowohl aus der Vermietung als auch aus dem Energieverkauf zu generieren.

NEW YORK, 25. Juni 2020 /-- MEG, ein Tochterunternehmen von Ideanomics (NASDAQ: IDEX; FWB:0V5) (Ideanomics oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass es mit Zhongsen Tower einen Deal zur gemeinsamen Errichtung des Zhongsen Tower in Qingdao unterzeichnet hat. Im Rahmen des Deals sichert sich MEG 30 % der Anteile an der Unternehmenskooperation und wird damit zum größten Mitaktionär. Der Deal markiert die offizielle Einführung der MEG-Geschäftseinheit Energiedienstleistungen (Energy Services Unit) und ebnet MEG den Weg zum Ausbau seines möglicherweise lukrativsten Geschäftszweigs. Zudem wird MEG als einer der Hauptaktionäre von Zhongsen Tower in der Lage sein, sowohl wiederkehrende Umsätze aus der Vermietung als auch Umsätze über die Energieversorgung der Basisstationen zu generieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52421/PR - June 25 2020__DEPRcom.001.jpeg

Zur Erinnerung: MEGs Geschäftsmodell basiert auf dem sogenannten SFC-Modell (Verkauf-Finanzierung-Gebühren). Die Marktchancen im Verkauf und in der Finanzierung von Elektrofahrzeugen (EV) sind beachtlich; aber der Energieverkauf über Ladestationen bzw. Energiedienstleistungen bieten noch größere Marktchancen und garantieren wiederkehrende Einnahmen. Laut Angaben von Zhongsen Tower werden für die landesweite Errichtung eines 5G-Netzwerks in China rund sechs Millionen Basisstationen benötigt. Durch seinen Deal mit Zhongsen Tower hat MEG einen wesentlichen Schritt gesetzt, um durch die Versorgung von Zhongsens Basisstationen finanziellen Nutzen aus seinen Energieverkäufen zu ziehen. Basisstationen sind kritische Komponenten einer neuen Energieinfrastruktur; sie sind das Herzstück, das unter anderem die Technologisierung der Smart Cities, der smarten Verladehäfen, des Internet of Things (IoT), des Internet of Vehicles (IoV) etc. ermöglicht.

Zhongsen Tower ist der führende Dienstleister im Bereich der 5G- und IoT-Infrastruktur und Anbieter eines breiten Leistungsspektrums, zu dem auch der Ausbau der 5G-Turm-Infrastruktur sowie die Vermietung und Finanzierung der unterstützenden Infrastruktureinrichtungen zählt. Die Firma ist ein Teilunternehmen eines Geschäftszweigs von China Tower Holdings, einem Unternehmen, das im Jahr 2019 in der Liste der Forbes Top 100 Digital Companies an 71. Stelle rangierte und im Fortune Future 50 an 22. Stelle gereiht wurde. Zu den Partnerunternehmen von Zhongsen zählen Branchengrößen wie China Mobile, China Telecom, China Unicom, China Power Construction, China Railway Construction, State Development Bank, CITIC, China Life, China Agriculture Bank, China Merchant Bank, China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) und China Electric.

Über Ideanomics

Ideanomics ist ein globales Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, die Einführung von kommerziellen Elektrofahrzeugen zu fördern und Finanzdienstleistungen und Fintech-Produkte der nächsten Generation zu entwickeln. Seine Elektrofahrzeugabteilung Mobile Energy Global (MEG) bietet Gruppenkaufrabatte für Elektrofahrzeuge, Elektrofahrzeugbatterien und Elektrizität sowie Finanzierungs- und Aufladelösungen. Zu Ideanomics Capital gehören DBOT ATS und Intelligenta, die beide innovative Finanzierungsleistungen auf KI- und Blockchain-Basis anbieten. MEG und Ideanomics Capital bieten unseren globalen Kunden und Partnern eine bessere Effizienz und bessere Technologien sowie einen besseren Zugang zu den globalen Märkten.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York (NY, USA) sowie Niederlassungen in Beijing, Guangzhou und Qingdao (China).

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die auch zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können häufig anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glaubt, erwartet oder vergleichbaren Ausdrücken erkannt werden. Sie sind bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen und beinhalten Aussagen hinsichtlich unserer Absicht, unser Geschäftsmodell in ein Finanztechnologie-Unternehmen der nächsten Generation umzuwandeln; unserer Geschäftsstrategie und unserer geplanten Produktangebote; unserer Absicht, unsere Ölhandels- und Verbraucherelektronikgeschäfte auslaufen zu lassen; sowie potenzieller zukünftiger finanzieller Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind sie Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht bedingungslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen; sie gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von jenen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Dazu gehören Risiken in Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Deckung unseres Geschäftsbedarfs zu beschaffen; der Umwandlung unseres Geschäftsmodells; Schwankungen bei unsere Betriebsergebnissen; der Belastung unseres Personalmanagements, unserer Finanzsysteme und anderer Ressourcen beim Ausbau unseres Geschäfts; unserer Fähigkeit, Schlüsselmitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und an uns zu binden; Wettbewerbsdruck; unserer internationalen Betriebstätigkeit; sowie anderen Risiken und Unsicherheiten, die unter den Abschnitten Risk Factors und Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q sowie im Rahmen ähnlichen Angaben in anschließenden Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, - verfügbar unter www.sec.gov - ausgewiesen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder im Namen des Unternehmens handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Risikohinweis eingeschränkt. Abgesehen von den Anforderungen gemäß den Wertpapiergesetzen ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Ansprechpartner für Investoren und Medien:

Tony Sklar, VP of Communications

55 Broadway, 19. Stock, New York, New York 10006

E-Mail: ir@ideanomics.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52421

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52421&tr=1

