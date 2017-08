IRW-News: I-Minerals Inc.: I-Minerals lnc.: Tests für neue Verarbeitungstechniken ergeben höheren Tonertrag; Potenzial für niedrigenden CAPEX und OPEX

IRW-PRESS: I-Minerals Inc.: I-Minerals lnc.: Tests für neue Verarbeitungstechniken ergeben höheren Tonertrag; Potenzial für niedrigenden CAPEX und OPEX

-Hydrozyklone wurden zur Trennung der Sand- und Tonfraktion getestet - Schnitte waren schärfer, sodass der Halloysit-/Kaolin-Ertrag von 22% auf 30% stieg.

- Schärfere Schnitte führen zu saubereren Sandfraktionen; bessere Flotationsergebnisse mit weniger feinem Ton in der Sandfraktion erwartet.

- Flash-Kalzinierung ergibt weißeres Metakaolin-Produkt; Tests bei CTL Thomson im Gange

- Anfängliche Separation mittels Hydrozyklone zusammen mit Flash-Kalzinierung würde geringere Fläche für Anlage nötig machen und somit wahrscheinlich den CAPEX reduzieren.

Vancouver, B.C., 29. August 2017 - I-Minerals lnc. (TSX.V:IMA; OTCQB:IMAHF; Frankfurt 61M) (das Unternehmen") veröffentlicht ein Update zu den Testarbeiten bei FLSmidth Krebs in Tucson, Arizona, die erfolgreich gezeigt haben, dass sich Hydrozyklone für die erste Ton-(Kaolin-Halloysit)/Sand-(Quarz-Feldspar) Separation eignen. Die Tests waren eine Empfehlung von Millcreek Engineering aus Salt Lake City, Utah.

Diese letzten Tests der alternativen Verarbeitungstechnologien haben äußerst vielversprechende Ergebnisse gehabt, sagte Thomas Conway, President und CEO von I-Minerals. Der Einsatz der Hydrozyklon-Technik wird die Menge Halloysit und Metakaolin, die verkauft werden kann, steigern, was natürlich zu einem höheren Tonertrag führen würde, während sich beim Einsatz von Hydrozyklonen zusammen mit Flash-Kalzinierung die benötigte Fläche reduzieren würde, was zu bescheidenen CAPX-Einsparungen führen würde. Es könnte sogar zu geringen OPEX-Einsparungen durch die Verarbeitung einer saubereren Sandfraktion kommen. Wir freuen uns sehr über diese Ergebnisse und auf CTL Thomsons Testergebnisse des während dieser Testarbeiten entstandenen Metakaolin-Produkts.

Der aktuelle Anlagenaufbau beinhaltete Schneckenklassierer und vorherige Pilotanlagen verwendeten eine Tonmischer-Methode aus Mischen, Setzen lassen und Umfüllen. Hydrozyklone haben die Trennung der primären Ton- und Sandfraktionen verbessert, sodass es zu schärferen Schnitten kommt, wodurch sich der Tonertrag auf rund 30%, im Vergleich zu rund 22% in der vorherigen Pilotanlage, erhöht.

Dieser genauere Schnitt beeinflusst sowohl Sand- als auch Tonfraktion, da jedes Tonmaterial, das während des Tonkreislaufs nicht gewonnen wird, beim Sandanteil verbleibt und letztlich bei der Entschlämmung, die vor der Flotation der Sandfraktion zur Herstellung von Feldspar- und Quarzprodukten im Abraum landet. Daher sollte die sauberere Sandfraktion mit weniger benötigten Reagenzien und weniger zusätzlichen Additiven zur Entschlämmung der Sandfraktion leichter schwimmen. Der Hydrozyklon-Kreislauf wird das konventionelle Schneckenklassierer-System ersetzen, wodurch in diesem Abschnitt des Kreislaufs weniger Platz für Geräte benötigt wird.

Außerdem wurde Kaolin-Ton aus dem Hydrozyklon-Separationsprozess an FLSmidth in Allentown, PA, geschickt, um mittels Flash-Kalzinierung ein Metakaolin-Testprodukt herzustellen. Traditionelle Herstellung mit Kalzinierer verwendet eine horizontale Ofentechnik mit einer erheblichen Verweildauer bei Temperaturen, die meist bei 850-900°C liegen, um die benötigten Puzzolan-Ergebnisse zu erzielen. Der Flash-Kalzinierer ist vertikal orientiert und das Material wird mit einem Gas durch die Anlage getrieben, wodurch die Verweildauer sehr gering ist.

Man geht davon aus, dass die gleiche Qualität des Metakaolins bei insgesamt niedrigeren Temperaturen erreicht werden kann. Dazu wurden Tests in jeweils 50-Grad-Schrittten ab einer Temperatur von 650° bis 850°C durchgeführt. Nur bei der anfänglichen Temperatur von 650°C wurde der gewünschte Glühverlust (Loss on Ignition) des Metakaolins nicht erreicht. Während der Tests gab es keine Betriebsprobleme und FLSmidth hat die Flash-Kalzinierung als Ersatz für I-Minerals herkömmlichen Metakaolin-Verarbeitungsprozess empfohlen. Ein Flash-Kalzinierungssystem würde die für die Anlage benötigte Fläche weiter reduzieren und zu leichten, zusätzlichen CAPEX-Einsparungen führen. Außerdem scheint das durch die Flash-Kalzinierung hergestellte Metakaolin im Vergleich zu den früher hergestellten Metakaolin-Produkten mit bloßem Auge weißer zu sein. Eine offizielle Einschätzung des Weißegrads wird Teil der Arbeiten von CTL Thomson sein.

Proben der Metakaolin-Testprodukte, die die Glühverlust-Schwelle erreicht haben, wurden für physikalische Tests an CTL Thomson in Denver, Colorado, geschickt. Ein entscheidender Benchmark-Test, der untersucht wird, ist der Wasserbedarfstest. Empirische Studien zeigen, dass die Partikelgröße und -form aus Flash-Kalzinierungssystemen ein Produkt mit geringem Wasserbedarf ergeben - ein wichtiger Aspekt für Zementunternehmen bei der Beurteilung von Supplementary Cementitious Material (SCM oder Puzzolan). Frühere Arbeiten von CTL haben gezeigt, dass das aus IMAs Bovill-Kaolin-Projekt stammende, hergestellte Metakaolin hochreaktiv ist und hervorragende Stärkezahlen aufweist.

A. Lamar Long, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt .

Über I-Minerals Inc.

I-Minerals erschließt auf seiner strategisch günstig gelegenen Helmer-Bovill-Liegenschaft im US-Bundesstaat Idaho zahlreiche Lagerstätten mit hochreinem, hochwertigem Halloysit, Quarz, Kalifeldspat und Kaolin. 2016 führten GBM Engineers LLC, die für das Projektmanagement und die Planung der Verarbeitungsanlage und der Infrastruktur zuständig waren, eine Machbarkeitsstudie zur Bovill-Kaolin-Lagerstätte durch. In der Machbarkeitsstudie wurde einschließlich OPEX und CAPEX ein Kapitalwert nach Steuern von 249,8 Mio. USD mit einem IZF nach Steuern von 25,8% berechnet. Der anfängliche Investitionsaufwand CAPEX wurde auf 108,3 Mio. Dollar bei einer Amortisationszeit nach Steuern von 3,7 Jahren geschätzt. Andere Ingenieursdienste wurden von HDR Engineering, Inc. (alle Umweltaspekte; Hydrologie / Hydrogeologie; Straßenführung); Tetra Tech, Inc. (Entwicklung von Lagerungsmöglichkeiten für die Rückstände); Mine Development Associates (Minenmodell; Erzplanung; Ressourcenschätzung) sowie SRK Consulting (U.S.) Inc. (Ressourcenschätzung) geleistet. Der Staat Idaho hat die nötigen Bergbau- und Wassergenehmigungen erteilt.

