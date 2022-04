IRW-News: ION Energy Ltd.: IONs CEO und technisches Team brechen zu Ortsbesichtigungen in der Mongolei auf

IRW-PRESS: ION Energy Ltd.: IONs CEO und technisches Team brechen zu Ortsbesichtigungen in der Mongolei auf

TORONTO, 18. April 2022 - ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) (ION oder das Unternehmen - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/) freut sich, ein operatives Update bereitzustellen, während unser Team Ortsbesichtigungen in der Mongolei durchführt.

ION Energys CEO, Ali Haji, hält sich vom 16. bis 26. April zu strategischen Ortsbesichtigungen in der Mongolei auf, um dem Markt die Pläne für unsere anstehenden Bohrprogramme mitzuteilen. Er wird von leitenden technischen Teammitgliedern begleitet, darunter: ION-Direktor Enkhtuvshin Khishigsuren, der über 30 Jahre Erfahrung in der Entdeckung von Mineralvorkommen in der Mongolei besitzt, Don Hains, P.Geo, MBA, leitender technischer Berater, und Dr. Mark King, PhD, PGeo.

Jetzt, da die Grenzen vollständig geöffnet sind, freue ich mich, dass führende Branchenexperten unsere Projekte aus erster Hand sehen und mit unserem mongolischen Team zusammenarbeiten, um die nächste Phase unserer vollständig finanzierten Explorationsprogramme einzuleiten. Unsere vorläufigen Ergebnisse haben das langfristige Lithiumpotenzial unserer Projekte Baavhai Uul und Urgakh Naran untermauert, da wir bestrebt sind, eine zentrale Rolle in Asiens Versorgungszentrum für Batteriemetalle zu spielen. Ich freue mich sehr darauf, in den kommenden Tagen aktuelle Informationen aus der Mongolei zu liefern, so Ali Haji, CEO & Director von ION Energy Ltd.

Dieser Besuch bietet IONs CEO auch die Gelegenheit, den engagierten Mitgliedern des Explorationsteams persönlich für ihren Einsatz und ihre Flexibilität seit dem Ausbruch der Pandemie zu danken, wodurch sie unser erstes Bohrprogramm auf dem Lithiumsole- Vorzeigestandort Baavhai Uul vorantrieben, während sie sich gegenseitig sicher und gesund hielten.

IONs Explorationsprogramme:

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Verzögerungen und Grenzschließungen ist dieser Besuch im Land ein wichtiger Meilenstein für ION Energy. Im Folgenden wird erläutert, wie das Unternehmen jedes dieser Programme vorantreiben will:

- TEM-Geophysik; und

- Hydrogeologische Probenahme

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65342/IONEnergy-PressRelease-April2022v6_DE_prcom.001.jpeg

Abbildung 1. Ortsbesichtigung auf den Projekten Baavhai Uul und Urgakh Naran.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65342/IONEnergy-PressRelease-April2022v6_DE_prcom.002.jpeg

Abbildung 2. Explorationspläne für Urgakh Naran im Jahr 2022: bereits angelaufen

Live aus der Mongolei: 15-minütiger Aktionärsgipfel - 25. April:

Merken Sie sich den Termin vor und kommen Sie am 25. April um 8:30 Uhr EST (14:30 Uhr MESZ) zu uns.

ION Energys CEO von wird im Anschluss an die Ortsbesichtigungen ein kurzes Update geben, und Sie haben die Möglichkeit, ihm Fragen zu unseren nächsten wichtigen Meilensteinen zu stellen. Registrieren Sie sich HIER (https://bit.ly/3jURsty).

Über ION Energy Ltd.

ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Lithium-Salare in der Mongolei. IONs Vorzeigeprojekt, das mehr als 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul, ist die größte und erste Lithiumsole-Explorationskonzession, die in der Mongolei vergeben wurde. ION besitzt außerdem das mehr als 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithiumsole-Konzessionsgebiet Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei. ION ist gut gerüstet, um ein entscheidender Akteur bei der Saubere-Energie-Revolution zu sein und den weltweit steigenden Bedarf nach Lithium zu bedienen. Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebsite, www.ionenergy.ca, oder unter dem SEDAR-Profil unter www.sedar.com.

Für weitere Informationen:

FIRMENKONTAKT: Ali Haji, ali@ionenergy.ca, +1 647-871-4571

MEDIENKONTAKT: Siloni Waraich, siloni@ionenergy.ca, +1 416-432-4920

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsführung den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, Aussagen, potenzielle Mineralisierungen, Explorations- und Erschließungsergebnisse, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Minenerschließungspläne, den Zeitpunkt des Betriebsbeginns und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von ION Energy abweichen, gehören unter anderem Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Evaluierungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne sowie zukünftige Lithiumpreise und die Fähigkeit, die potenziellen Auswirkungen des COVID-19-Coronavirus auf Faktoren, die für das Geschäft des Unternehmens relevant sind, vorherzusagen oder ihnen entgegenzuwirken. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

