IRW-News: ION Energy Ltd.: ION Energy Ltd. gibt strategische Allianz mit mongolischem Kupferexplorer bekannt

IRW-PRESS: ION Energy Ltd.: ION Energy Ltd. gibt strategische Allianz mit mongolischem Kupferexplorer bekannt

Toronto, Ontario - ION Energy Ltd. (ION) (TSXV: ION; OTCQB: IONGF, FWB: 5YB - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein verbindliches Term Sheet (das Term Sheet, Konditionenvereinbarung) abgeschlossen hat, das die Bedingungen für ein Explorations-Joint-Venture (das Joint-Venture) mit Aranjin Resources Ltd. (Aranjin) (TSXV: ARJN) festlegt. Das Joint-Venture ermöglicht es beiden Unternehmen, sich gegenseitig Explorationsrechte für ihre jeweiligen Explorationslizenzen in der Mongolei zu gewähren.

Sowohl ION als auch Aranjin werden das Fachwissen des jeweils anderen Unternehmens in Bezug auf ihre jeweiligen Metalle wirksam nutzen, wobei Aranjin das Recht erhält, IONs Konzessionsgebiete auf Basismetalle (einschließlich Kupfer, Blei, Zink, Nickel, Kobalt und damit in Zusammenhang stehende Metalle) zu explorieren, und ION das Recht erhält, Aranjins Konzessionsgebiete auf Lithium zu explorieren. Dieser strukturierte Ansatz zielt darauf ab, ihr Explorationsgebiet in den mineralienreichen Regionen der Mongolei zu vergrößern und damit sicherzustellen, dass sowohl ION als auch Aranjin ihre Chancen maximieren, ein Konzessionsgebiet bis zur Entwicklungsphase zu führen.

Das von dem Joint-Venture abgedeckte Gebiet umfasst alle Mineralrechte in der Mongolei, die sich derzeit im Besitz von ION und Aranjin befinden. Dazu gehören die Projekte Sharga, Bayan Under, Baruun Tal (der endgültige Kauf steht noch aus), Baavhai Uul, Urgakh Naran sowie alle Mineralrechte, die beide Unternehmen in der Mongolei nach dem Zeitpunkt der Gründung des Joint-Ventures erwerben.

Zusätzlich zur Bekanntgabe des Joint-Ventures freut sich ION Energy, ein Update zu den Explorationsplänen auf Urgakh Naran und seinem Bohrprogramm auf Baavhai Uul bereitzustellen, das nicht nur seine Lithiumsole-Assets, sondern auch zusätzliche Batteriemetalle hervorhebt.

Eckdaten für Baavhai Uul:

- Das erste Schneckenbohrprogramm auf dem Projekt Baavhai Uul (BU) von ION wurde im Herbst 2021 abgeschlossen und umfasste 222 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.304,5 Metern; nur 50 % der Analyseproben wurden bisher zurückgeschickt;

- Die ersten Bohrergebnisse sind äußerst ermutigend und zeigen eine neue Kupfer- und Nickelentdeckung im Zentrum der Lizenz Baavhai Uul;

- Bohrung AU-83 lieferte Ergebnisse von bis zu 2.150 ppm Nickel aus 5,0 bis 5,5 m Tiefe in Tonproben und durchschnittlich 202 ppm Nickel. Zahlreiche Bohrungen mit über 200 ppm und bis zu 480 ppm Nickel wurden im östlichen Bereich der Konzession untersucht; diese werden Gegenstand nachfolgender Infill-Bohrprogramme sein;

- Bohrung AU-85 lieferte bis zu 570 ppm Kupfer aus einer Tiefe von 2,5 bis 3 m und durchschnittlich 103 ppm Kupfer. Sieben Bohrungen, die im östlichen Teil der Lizenz niedergebracht wurden, enthielten über 100 ppm Kupfer;

- Die geochemische Kupferanomalie ist über 4 Quadratkilometer groß und die geochemische Nickelanomalie ist über 2 Quadratkilometer groß; die Anomalien im zentralen Teil der Lizenz überschneiden sich;

- Die Lithiumentdeckung White Wolf in Baavhai Uul mit einem Höchstgehalt von 1.502 ppm, die im Dezember 2021 identifiziert wurde, weist einen deutlich höheren Gehalt auf als die 811 ppm, die in Baavhai Uul vor IONs Erwerb des Projekts beobachtet wurden;

- Hydrogeologische Probenahmen und fortschrittliche Lithiumexplorationstechniken werden im April 2022 auf Baavhai Uul beginnen; und

- Die ersten Explorationsarbeiten auf Urgakh Naran werden voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen.

Die Schneckenbohrungen wurden bis zu einer maximalen Tiefe von sechs Metern niedergebracht, wobei alle 0,5 Meter Proben entnommen wurden. Die Bohrungen lagen über einen Kilometer auseinander. Dies repräsentiert einen breiten Abschnitt des höffigen Lizenzgebietes. Die restlichen Ergebnisse dieses Bohrprogramms werden bis Ende Februar 2022 erwartet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63969/ION_020122_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Kupferanomalien bei Baavhai Uul (ION Energy Ltd.)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63969/ION_020122_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Nickelanomalien bei Baavhai Uul (ION Energy Ltd.)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63969/ION_020122_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Lithiumgehalte aus Baavhai Uul (ION Energy Ltd.)

Die Bohrergebnisse bestätigen weiterhin die Möglichkeit für beide Unternehmen, das Explorationspotenzial für Batteriemetalle in der Mongolei weiter zu maximieren.

Die wichtigsten Punkte des Joint-Ventures

- ION und Aranjin werden sich gegenseitig das Recht einräumen, die Konzessionsgebiete des jeweils anderen Unternehmens zu erkunden, wobei Aranjin einen Anteil von 80 % und ION einen Anteil von 20 % an allen Basismetallprojekten erhält, die in den Konzessionsgebieten von ION entdeckt werden, und ION einen Anteil von 80 % und Aranjin einen Anteil von 20 % an allen Lithiumprojekten erhält, die in Aranjins Konzessionsgebieten entdeckt werden, vorbehaltlich der bestehenden Lizenzgebühren.

- Wenn eine Partei eine Machbarkeitsstudie (gemäß der Definition des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) für eine Lagerstätte auf einer Lizenz der anderen Partei erstellt hat und die Partei die Entwicklung der Lagerstätte (das Entwicklungsprojekt) in Angriff nehmen möchte, handeln die Parteien ein separates Joint-Venture oder eine ähnliche Vereinbarung aus, die die Entwicklung und den Betrieb des Entwicklungsprojekts regelt, wobei die anfängliche Beteiligung von 80 % für die Partei, die das Entwicklungsprojekt initiiert, und 20 % für die andere Partei beträgt.

- Jede Partei trägt ihre eigenen Explorationskosten in den Konzessionsgebieten der anderen Partei, wobei ab dem Datum des Term Sheets ION verpflichtet ist, mindestens 500.000 USD über einen Zeitraum von drei (3) Jahren aufzuwenden, Aranjin mindestens 3.000.000 USD. Aranjin ist berechtigt, einen etwaigen Fehlbetrag seiner erforderlichen Ausgaben in Höhe von bis zu 2.500.000 USD in bar zu begleichen.

- Versäumt es eine Vertragspartei, innerhalb von fünf (5) Jahren nach dem Datum des Term Sheets eine Machbarkeitsstudie für eine Lagerstätte auf der Lizenz der anderen Vertragspartei zu erstellen, erlöschen die Rechte der nicht erfüllenden Vertragspartei aus dem Term Sheet.

- Aranjin wird Ali Haji, Chief Executive Officer von ION, in das Board of Directors von Aranjin berufen und ihn darüber hinaus zum President und Chief Executive Officer von Aranjin ernennen.

- Matthew Wood wird als President und Chief Executive Officer von Aranjin zurücktreten und weiterhin als Executive Chairman von Aranjin fungieren.

Aranjin beabsichtigt, 1 % der ausstehenden Stammaktien an Herrn Haji als Anreiz für seine Tätigkeit als President und CEO von Aranjin auszugeben. Die Stammaktien, die an Herrn Haji ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Ali Haji, President und CEO von ION und Aranjin, kommentierte: Dieses Joint-Venture ermöglicht es ION Energy, zusammen mit Aranjin Resources an zwei sehr wichtigen Elementen zu arbeiten, die für die saubere, grüne Energierevolution erforderlich sind. Die synergetische Zusammensetzung beider Unternehmen wird es diesem Joint-Venture ermöglichen, die größten Lithium- und Kupferexplorationslizenzinhaber in der Mongolei zu repräsentieren, eine solide Batteriemetallpräsenz in der asiatischen Versorgungskette aufzubauen und die Elektrifizierung der Zukunft voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Erhalt der restlichen Explorationsergebnisse.

Matthew Wood, Executive Chairman von Aranjin, merkte an: Angesichts der vielversprechenden ersten Ergebnisse und des Nachweises von Kupfer auf dem Projekt Baahvai Uul freuen wir uns, unser Portfolio an höffigen Kupferprojekten zu erweitern. Die Partnerschaft mit ION ermöglicht es uns, Aranjins Asset-Basis und unsere Explorationsausgaben zu diversifizieren.

Die endgültige Genehmigung des Joint-Ventures und die Ausgabe von Aktien an Herrn Haji unterliegen noch der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über ION Energy Ltd.

ION Energy Ltd. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung von Lithium-Salaren in der Mongolei. Dazu zählen auch die die Projekte Baavhai Uul und Urgakh Naran. IONs Vorzeigeprojekt, das mehr als 81.000 Hektar große Lithiumsole-Projekt Baavhai Uul, ist die größte und erste Lithiumsole-Explorationskonzession, die in der Mongolei vergeben wurde. ION besitzt außerdem das mehr als 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithiumsole-Konzessionsgebiet Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei. ION Energy ist gut positioniert, um ein wichtiger Akteur in der sauberen Energierevolution zu sein und die weltweit steigende Nachfrage nach Lithium zu bedienen. Informationen über das Unternehmen finden Sie auf seiner Website www.ionenergy.ca oder unter seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.

Über Aranjin Resources Ltd.

Aranjin Resources Ltd. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung seiner höffigen Kupferprojekte, die Projekte Sharga, Bayan Under und Baruun Tal (vorbehaltlich des endgültigen Erwerbs) in der Mongolei. Informationen über das Unternehmen finden Sie auf seiner Website www.aranjinresources.com oder unter seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.

