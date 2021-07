IRW-News: ION Energy Ltd.: Exploration in Baavhai Uul, ION Energys Vorzeigeprojekt, abgeschlossen

IRW-PRESS: ION Energy Ltd.: Exploration in Baavhai Uul, ION Energys Vorzeigeprojekt, abgeschlossen

TORONTO, 15. Juli 2021 - ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) (ION oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies /profil/ion-energy-inc/) gibt bekannt, dass das im Juni bekannt gegebene erste Explorationsbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithium-Salar-Projekt Baavhai Uul im Südosten der Mongolei erfolgreich abgeschlossen wurde.





Die wichtigsten Punkte

- Erstes Bohrprogramm auf einem Lithium-Salar-Projekt in der Mongolei erfolgreich abgeschlossen.

- 21 Kernbohrungen mit 823,2 m Gesamtlänge fertiggestellt.

- Soleproben entnommen und erste Proben zur Analyse eingereicht.

- Beckenziele bleiben offen und durchteufte Solehorizonte befinden sich nahe der Oberfläche.

- Weitere Bohrungen und Probenahmen sind derzeit in Planung.

Das Unternehmen ist sehr ermutigt durch die stratigrafischen Lithologien und Solehorizonte, die im Rahmen des ersten Bohrprogramms auf Baavhai Uul durchteuft wurden, und beide Beckenziele bleiben im Gebiet offen. Dies sind die ersten von vielen spannenden Lithium-Salar-Zielen, die ION Energy in der Mongolei für Bohrungen im Jahr 2021 generiert, sagte Ali Haji, CEO von ION Energy Ltd.

Baavhai Uul

Das Unternehmen hat 21 Bohrungen in dem stark höffigen Becken niedergebracht. Die Entnahme von Kernproben, Sedimenten und oberflächennaher Sole aus Grundwasserleitern wurde abgeschlossen und der Einrichtung von SGS Laboratories (ISO 17025 zertifiziert) in Ulaanbataar, Mongolei, zur Analyse vorgelegt. Die Analysen werden in den kommenden Monaten durchgeführt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59510/IONEnergy_071521_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Diamant-RC-Bohrgerät in L1 auf Baavhai Uul.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59510/IONEnergy_071521_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Salar in Baavhai Uul.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59510/IONEnergy_071521_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Sole wird in Baavhai Uul an die Oberfläche gepumpt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59510/IONEnergy_071521_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: RC-Bohrungen in Baavhai Uul

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59510/IONEnergy_071521_DEPRcom.004.png

Abbildung 5: Entnahme von Bohrkernproben in Baavhai Uul

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Don Hains, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) gemäß NI 43-101, überprüft und genehmigt.

Über ION Energy Ltd.

ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Lithium-Salare in der Mongolei. IONs Vorzeigeprojekt, das mehr als 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul, ist die größte und erste Lithiumsole-Explorationskonzession, die in der Mongolei vergeben wurde. ION besitzt außerdem das mehr als 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithiumsole-Konzessionsgebiet Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei. ION ist gut gerüstet, um ein entscheidender Akteur bei der Saubere-Energie-Revolution zu sein und den weltweit steigenden Bedarf nach Lithium zu bedienen. Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebsite, www.ionenergy.ca, oder unter dem SEDAR-Profil unter www.sedar.com.

Für weitere Informationen:

FIRMENKONTAKT: Ali Haji, ali@ionenergy.ca, +1 647-871-4571

MEDIENKONTAKT: Siloni Waraich, siloni@ionenergy.ca, +1 416-432-4920

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsführung den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, Aussagen, potenzielle Mineralisierungen, Explorations- und Erschließungsergebnisse, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Minenerschließungspläne, den Zeitpunkt des Betriebsbeginns und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Ion Energy abweichen, gehören unter anderem Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Evaluierungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne sowie zukünftige Lithiumpreise und die Fähigkeit, die potenziellen Auswirkungen des COVID-19-Coronavirus auf Faktoren, die für das Geschäft des Unternehmens relevant sind, vorherzusagen oder ihnen entgegenzuwirken. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59510

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59510&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4620481099

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.