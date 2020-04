IRW-News: IMC International Mining Corp.: IMC International Mining Corp. beruft 32-jährigen Bergbau-Explorations-Veteran Jeffrey Reeder P.Geo in sein Advisory Board

IRW-PRESS: IMC International Mining Corp.



: IMC International Mining Corp. beruft 32-jährigen Bergbau-Explorations-Veteran Jeffrey Reeder P.Geo in sein Advisory Board

15. April 2020 - Vancouver, BC - IMC International Mining Corp (CSE: IMCX)(OTC:IMIMF)(FRA:3MX) (das Unternehmen oder IMC) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Jeffrey Reeder, B.Sc., P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, in das technische Advisory Board des Unternehmens berufen wurde, und zwar speziell im Zusammenhang mit der neu erworbenen 206,58 Quadratkilometer großen Liegenschaft Thane des Unternehmens, das sich im nördlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, befindet.

Herr Reeder hat einen BSc in Geologie von der University of Alberta und ist seit 1988 in der Bergbau-Explorations- und Investmentbranche tätig. Im Laufe seiner Karriere hat er sich mit allen Aspekten von kleineren Bergbauunternehmen befasst und hatte leitende Positionen als Vice President Exploration und als Präsident und CEO für verschiedene Unternehmen inne. Derzeit ist er Präsident und CEO von Peruvian Metals Corporation, einem börsennotierten Unternehmen, das zunächst eine Ressource für eine Kupfer-Molybdänit-Porphyr-Lagerstätte abgesteckt, erkundet und definiert hatte, bevor diese an Peñoles de Mexico verkauft wurde.

Reeder arbeitete von 1989 bis 1993 fünf Jahre lang als Explorationsgeologe für die Hunter-Dickenson Group. Er arbeitete fast ausschließlich in ganz BC und im Yukon auf Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten wie Mt. Milligan, South Kemess, Fish Lake und Casino. Diese Erfahrung half Reeder bei der Entdeckung von zwei Porphyr-Lagerstätten in Peru, die NI43-101-Ressourcen ergaben, und zwar die Kupfer-Molybdänit-Porphyr-Lagerstätte Aguila und die Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte Pinaya.

Von besonderem Interesse für IMC ist Reeders Erfahrung aus seiner Arbeit bei Mt. Milligan und South Kemess. Die im Besitz von IMC befindliche Liegenschaft Thane befindet sich innerhalb des Quesnel Terrans entlang des nordöstlichen Kontakts des Hogem-Batholith, einer alkalischen Gesteinsfolge, die Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten beherbergt. Der nördliche Teil des Quesnel-Terrans erstreckt sich vom Süden der Mt. Milligan-Mine in nördlicher Richtung bis zur Kemess-Mine, wobei sich die Liegenschaft Thane in der Mitte zwischen diesen beiden Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten befindet. Bei Mt. Milligan arbeitete Reeder als für den Bohrstandort zuständiger Geologe und erfasste eine beträchtliche Menge an Bohrkernen sowohl aus der MBX- als auch aus der Southern Star-Zone. Im Jahr 1991 konzentrierte sich Reeder hauptsächlich auf die Abgrenzung der South Kemess-Zone, wo er den Großteil der gebohrten Kerne dokumentierte.

Ich freue mich, dass Herr Reeder dem technischen Advisory Board von IMC beigetreten ist, sagte der Präsident von IMC, Brian Thurston. Ich habe mit Jeff zu Beginn meiner Karriere auf der Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte Casino im Yukon und später in Peru auf mehreren Liegenschaften zusammengearbeitet. Herrn Reeders technische Stärke als Geologe liegt in seinem Verständnis der Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme. Ich freue mich darauf zu verfolgen, welchen Wert seine umfassende Erfahrung für die Weiterentwicklung und Erschließung unserer Liegenschaft Thane haben wird.

ÜBER INTERNATIONAL MINING CORP.

IMC International Mining Corporation ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. Sein Hauptaugenmerk ist auf die Schaffung von Unternehmenswert durch den Ausbau seiner Projekte gerichtet, zu denen auch das Konzessionsgebiet Cathedral im Norden von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona zählen. Das Unternehmen sondiert weiterhin zusätzliche Projekte in Nord- und Südamerika, um sein Projektportfolio auszubauen. International Mining wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um Projekte zu bewerten, die den Aktionären einen Mehrwert bieten.

IMC bewertet weiterhin zusätzliche Konzessionsgebiete, um sein Portfolio von Bergbauprojekten zu erweitern.

