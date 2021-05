IRW-News: IMC International Mining Corp.: IMC International Mining Corp. berichtet über beantragte Namensänderung in Interra Copper Corp, Rebranding-Initiative und Explorationsupdate

IRW-PRESS: IMC International Mining Corp.



: IMC International Mining Corp. berichtet über beantragte Namensänderung in Interra Copper Corp, Rebranding-Initiative und Explorationsupdate

3. Mai 2021, Vancouver, BC, Kanada - IMC International Mining Corp. (CSE: IMCX) (OTCQB: IMIMF) (FWB: 3MX) (das Unternehmen oder IMC) informiert das Anlegerpublikum über Neuigkeiten bei dem für 2021 geplanten Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Thane, über den Abschluss der letzten Tranche der Finanzierung des Unternehmens, eine beantragte Namensänderung in Interra Copper Corp. und neue Marketingaktivitäten, einschließlich einer neuen Website, Markenwechsel und einem besseren Online-Fußabdruck.

Das Unternehmen treibt weiterhin die Diamantbohrungen, die IP-Vermessungen und sein geologisches Kartierungs- und Probennahmeprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, 206,58 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Thane in Nord-Zentral-British Columbia voran. Das 2.400 Meter umfassende Bohrprogramm in 8 Bohrlöchern wurde konzipiert, um Ziele hoher Priorität auf dem Gebiet Cathedral zu testen, die während des Oberflächenproben- und IP-Programms des letzten Jahres definiert wurden. Zusätzlich zu den Bohrungen wird das Unternehmen auch geologische Kartierung, Beprobung und IP-Vermessungen in anderen Gebieten des Konzessionsgebiets durchführen, um bekannte Gebiete mit Kupfer-Gold-Mineralisierung voranzutreiben. Das Unternehmen liegt im Plan, um Anfang Juli mit den Bohrungen zu beginnen.

Außerdem hat das Unternehmen eine Genehmigung für den Bau einer Förderstrecke von der Bereitstellungszone am Rande des Gebiets Cathedral bis zu den Bohrstandorten beantragt. Durch den Bau der Förderstrecke wird die Zahl der Monate, in denen gebohrt werden kann, erweitert. Das Konzessionsgebiet hat guten Zugang zu Wasser und Elektrizität.

Das Unternehmen hat einen Antrag auf Namensänderung in Interra Copper Corp eingereicht, da dieser den auf unserem Konzessionsgebiet identifizierten Hauptrohstoff besser widerspiegelt. Alle Handelssymbole an der CSE, der Frankfurter Börse und der OTCQB bleiben gleich. Außerdem hat das Unternehmen ein Marketingunternehmen engagiert, das für die Markenumstellung des Unternehmens verantwortlich ist, darunter den Bau einer neuen Website, um besser darzustellen, welche Rolle Kupfer bei der neuen Energie-Revolution für E-Fahrzeuge und Energiespeicherung spielt und in Zukunft spielen wird.

Die Namensänderung und die neue Website werden in Kürze umgesetzt sein, nachdem das Unternehmen die letzte Tranche seiner Finanzierung in oder ungefähr in der zweiten Maiwoche 2021 abschließt.

Dave McMillan, Interim-CEO, sagte: Wir haben Zonen hoher Priorität identifiziert, die durch IP-Aufladbarkeitshochs mit unterstützender Kupfer- und Goldmineralisierung sowohl aus Boden- als auch Gesteinsproben definiert sind, und freuen uns darauf, das Tiefenpotenzial dieser Ziele durch Diamantbohrungen diesen Sommer testen zu können. Unser Team hat Arbeitsabläufe entwickelt, für die ein tragbares Röntgenfluoreszenzspektrometer verwendet wird, um die Umschlagzeit für den Erhalt zuverlässiger geochemikalischer Ergebnisse zu verbessern. Auch wenn alle Proben an das Labor ALS geschickt und dort einer Mehrfachelement- und Goldanalyse unterzogen werden, kann das Unternehmen durch die Analyse vor Ort weitere, über die geplanten 8 Bohrlöcher hinausgehende Bohrziele priorisieren.

Weitere Einzelheiten und die früheren Pressemitteilungen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter: www.imcxmining.com

FÜR IMC INTERNATIONAL MINING CORP.

David McMillan

Interim Chief Executive Officer and Director

Telefon: +1-604-588-2110

Anlegerservice:

E-Mail: ir@imcxmining.com

Telefon: +1-604-588-2110

Website: https://imcxmining.com

ÜBER IMC INTERNATIONAL MINING CORP.

IMC ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung von Unternehmenswert durch die Weiterentwicklung seiner derzeitigen Projekte gerichtet ist. Zu diesen zählen auch das Konzessionsgebiet Cathedral im nördlichen Zentrum von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona. IMC wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um weiterhin Projekte ausfindig zu machen und zu bewerten, die einen zusätzlichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen.

Das Grundstück Cathedral erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 206 km2 (50.904 Acres) und befindet sich im Quesnel Terrane im nördlichen Zentrum von British Columbia. Der nördliche Teil des Quesnel Terrane erstreckt sich südlich der Mine Mt. Milligan in Richtung Norden bis zur Mine Kemess, wobei das Grundstück Cathedral auf halbem Weg zwischen diesen beiden Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten liegt. Im Konzessionsgebiet Cathedral wurden bis dato mehrere höchst aussichtsreiche mineralisierte Gebiete ermittelt, einschließlich des Zielgebiets Cathedral, das im Mittelpunkt der aktuellen Explorationsbemühungen steht.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, nimmt an, glaubt, plant, prognostiziert, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, potenziell, möglich, Strategie, Ziele, Zielsetzungen bzw. Variationen dieser Begriffe oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden könnten, können, würden, dürften oder werden, oder durch die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) den Abschluss der Platzierung; (ii) den Erhalt der behördlichen Genehmigung für die Platzierung; (iii) die Absicht des Unternehmens, den Bruttoerlös aus der Platzierung für die Finanzierung von Explorationsprogrammen auf seinem Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia zu verwenden; (iv) die Absicht des Unternehmens, weitere Mineralgrundstücke zu erwerben; und (v) das Geschäft und die Pläne des Unternehmens, einschließlich in Bezug auf die Durchführung weiterer Akquisitionen und Explorationsaktivitäten bei seinen Mineralprojekten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf verschiedenen Annahmen, die das Unternehmen getroffen hat, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von diesen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert sind oder sein könnten, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens, die durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen wie COVID-19 sowie durch die Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche möglicherweise erheblich beeinträchtigt wird; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen wie COVID-19, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Aussetzung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens führen können; die Risiken, dass die Platzierung nicht wie vorgesehen (oder überhaupt nicht) abgeschlossen wird; die Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Platzierung zu erhalten; die spekulative Natur des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die Finanzlage des Unternehmens; die Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Risiken der Geschäftsintegration; Fluktuationen auf dem Wertpapiermarkt; dass die Pläne und Aussichten des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung dargelegten abweichen; dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen abschließt; dass das Unternehmen keine Explorationsaktivitäten bei seinen Mineralprojekten wie geplant (oder überhaupt nicht) durchführt; und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58154

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58154&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45250W1014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.