IRW-News: ICC Labs Inc.: ICC Labs Inc.: Baubeginn für die Cannabis-Gewächshausanlage in Kolumbien

VANCOUVER, British Columbia, 26. April 2018 - ICC Labs Inc. (ICC Labs oder das Unternehmen) (TSX-V:ICC) (Frankfurt:2Q9) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Bau eines Gewächshauses mit einer Nutzfläche von 124.000 Quadratfuß in Tabio (Cundinamarca) in der Nähe von Bogotá begonnen hat. Hier will das Unternehmen psychoaktive Cannabispflanzen mit einem THC-Gehalt von 20 Prozent für medizinische Zwecke anbauen. Der Bau könnte bereits im Juni 2018 abgeschlossen werden.

Das Gewächshaus wird sich auf einem 172.223 Quadratmeter großen Grundstück befinden, das von ICC Labs gepachtet wird. Das Grundstück bietet außerdem die für den Anbau, die Lagerung und die Herstellung von Derivaten erforderliche Fläche, sodass ICC Labs das Produkt während des gesamten Produktionszyklus verfolgen kann.

Alejandro Antalich, Chief Executive Officer von ICC Labs, sagte dazu: Wir freuen uns ungemein über den Bau unseres kolumbianischen Gewächshauses, da dies ein wichtiger Meilenstein für den Beginn unserer Betriebstätigkeit in Kolumbien ist. Wir sehen in unseren zukünftigen kolumbianischen Tätigkeiten viele Vorteile für das Unternehmen:

- Wir konnten und haben die erforderlichen inländischen Bankbeziehungen, die für eine Geschäftstätigkeit in Kolumbien erforderlich sind, aufgebaut;

- Wir werden Zugang zum heimischen, medizinischen Cannabismarkt in Kolumbien, einem Land mit über 50 Millionen Einwohnern, erhalten;

- Wir betrachten Kolumbien als einen strategischen Produktionsstandort, da es in geografischer Nähe zum lateinamerikanischen Markt liegt, einschließlich Mexiko, wo ICC Labs bereits Schritte unternommen hat, um mit dem Verkauf zu beginnen;

- Angesichts unserer uruguayischen und kolumbianischen Lizenzen erwarten wir, in den Marktsegmenten der medizinischen Cannabis-Produkte mit psychoaktiver (THC) und nicht-psychoaktiver (CBD) Wirkung sowohl auf den einheimischen uruguayischen und kolumbianischen Märkten als auch im internationalen Exportmarkt tätig zu sein;

- Die Aufnahme der CBD-Produktion in Kolumbien wird unser Outdoor-Produktionsrisiko diversifizieren, da sich die Klimaverhältnisse in Kolumbien von denen in Uruguay unterscheiden und einen ganzjährigen Produktionszyklus ermöglichen; und

- Kolumbien sollte eine ausgezeichnete Basis für einen auf den Export ausgerichteten Betrieb sein, da Kolumbien derzeit den höchsten Anteil (44 %) an der globalen Cannabisproduktion hat, die vom International Narcotics Control Board genehmigt wurde. Das International Narcotics Control Board will eine angemessene Verfügbarkeit von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen für wissenschaftliche und medizinische Zwecke sicherstellen.

Der Betrieb des Unternehmens in Kolumbien steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

ÜBER ICC LABS INC.

ICC Labs ist ein voll lizenziertes Produktions- und Vertriebsunternehmen für medizinische Cannabinoidextrakte, Cannabis für Genussmittelzwecke und industrielle Hanfprodukte in Uruguay sowie ein voll lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kolumbien.

Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Uruguay und hat sich zum Ziel gesetzt, Weltmarktführer in der Herstellung von Cannabinoidextrakten zu werden, den verantwortungsvollen Konsum von Cannabis für medizinische Zwecke durch wissenschaftliche Forschung und Innovation zu unterstützen und zu fördern und gleichzeitig den strengen Auflagen sowie den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu entsprechen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.icclabs.com.

Kontakt:

ICC Labs Inc.

Alejandro Antalich, Chief Executive Officer

t: 598-2900-0000

e: ir@icclabs.com

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen über zukünftige Produktions- und Umsatzdaten, Betriebsergebnisse, Strategien, Pläne und Ziele des Unternehmens, sowie Aussagen, denen Begriffe wie glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, fortsetzen, werden, könnten, würden, schätzen, prognostizieren, vorhersagen, hochrechnen, danach trachten, sollten oder ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinungen vorausgehen oder folgen bzw. in denen solche Begriffe enthalten sind. Diese Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern spiegeln lediglich Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse wider. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten, Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, welche schwer vorherzusagen sind. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt, angedeutet oder prognostiziert werden.

Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich davon unterscheiden könnten, beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie die Fähigkeit von ICC, den Bau seines Gewächshauses abzuschließen und erfolgreich Cannabis mit psychoaktiver Wirkung in Kolumbien anzubauen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten finden Sie auf www.sedar.com in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht. Die Unternehmensführung stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, weil sie den Anlegern damit nützliche Informationen für Investitionsentscheidungen zukommen lassen möchte. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Demnach sind alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung durch diese und andere vorsorgliche Hinweise und Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht garantiert werden, dass die erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen tatsächlich eintreffen. Selbst wenn sie im Wesentlichen eintreffen, gibt es keine Garantie dafür, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gültig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit späteren Informationen, Ereignissen oder Umständen etc. zu entsprechen, außer dies wird gesetzlich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

