IRW-News: ICC International Cannabis Corp: Transatlantische Sportmannschaft geht Partnerschaft mit ICC und Organic Flower ein, um CBD-Bestandseinheiten für Leistungssportler zu formulieren und zu vertreiben

Transatlantische Sportmannschaft geht Partnerschaft mit ICC und Organic Flower ein, um CBD-Bestandseinheiten für Leistungssportler zu formulieren und zu vertreiben

Vancouver (British Columbia), 13. Mai 2019. ICC International Cannabis Corp.



(CSE: WRLD.U, FWB: 8K51, OTC: WLDCF) (ICC, International Cannabis oder das Unternehmen) und Organic Flower Investments Group Inc. (CSE: SOW, FWB: 2K6, OTC: QILFF) (Organic Flower) freuen sich bekannt zu geben, dass die Unternehmen endgültige Abkommen mit Toronto Wolfpack RLFC (Toronto Wolfpack oder TWP) und HowlBrands unterzeichnet haben, um eine Reihe von auf Sportler ausgerichtete, cannabidiol- (CBD)-haltigen Leistungsprodukten herzustellen und zu vertreiben. Gemäß den Bedingungen der Abkommen werden ICC und Organic Flower die exklusiven internationalen und nordamerikanischen Fertigungs- und Vertriebspartner von TWP sein.

Die exklusiven Abkommen positionieren ICC und Organic Flower an der Schnittstelle zwischen dem boomenden Markt für mit CBD angereicherte Leistungsprodukte und dem umfassenden Publikum im Bereich des Profisports. Mit der Einführung des Portfolios von HowlBrands an mit CBD angereicherten Formulierungen wird TWP Folgendes sein:

- 1. Profi-Sportmannschaft der Welt, die eine mit CBD angereicherte Produktreihe ihrer eigenen Marke einführt

Die loyale Fangemeinde von Toronto Wolfpack, die inländischen nachgelagerten Kapazitäten von Organic Flower sowie die europäische Präsenz von ICC in den Bereichen Einzelhandel und Apotheken ergänzen die Strategien der Unternehmen, sich an ein eigenes Publikum und engagierte Verbraucher zu wenden. TWP verfügt über ein florierendes nationales/internationales Medienprofil, einschließlich

- einer internationalen Übertragungsreichweite von über 140.000.000 Haushalten;

- eines Publikums von über 200.000 Zuschauern (50.000 Zuschauer aus dem Vereinigten Königreich) das Spieltage live auf Facebook verfolgt - mit einem kontinuierlichen Wachstum von Woche zu Woche;

- einer Präsenz in den sozialen Medien mit über 100.000 verifizierten Followern;

- einer umjubelten Spieltagserfahrung mit 9.500 Fans während der gesamten RFL Championship.

Die Europäische Union (EU) stellt aufgrund günstiger CBD-Marketing- und -Vertriebsvorschriften sowie eines bereits involvierten Publikums, das mit dem Gladiatorensport Rugby vertraut ist, einen stark wachsenden Marktplatz für die mit CBD angereicherten Leistungsprodukte der Unternehmen dar.

Die Unternehmen werden das europäische Vertriebsnetz von ICC mit 80.000 Einzelhandelsgeschäften/Apotheken, gemäß EU-GMP zertifizierte Cannabis-Verarbeitungseinrichtungen sowie das einzigartige nachgelagerte inländische Aktivumsportfolio von Organic Flower nutzen, um auf den Sport ausgerichtete, mit CBD angereicherte Produktreihen herzustellen, einschließlich

- mit CBD angereicherter topischer Cremes;

- therapeutischer, schmerzlindernder Balsame;

- Sport Pain-CBD-Tinkturen;

- mit CBD angereicherter Soaks;

- mit CBD angereicherter Deoroller und Heilstäbe, die für eine optimale topische Aufnahme konzipiert wurden.

David Shpilt, Chief Executive Officer von International Cannabis, sagte: Toronto Wolfpack kann sich vieler bemerkenswerter Auszeichnungen rühmen, einschließlich der Tatsache, dass es die weltweit erste transatlantische Profi-Sportmannschaft ist, sowie der Tatsache, dass es die erste Profi-Sportmannschaft ist, die den florierenden Markt für mit CBD angereicherte Leistungsprodukte betritt. Die Fangemeinde von TWP und das Fernsehpublikum werden die Akzeptanz der charakteristischen CBD-Leistungsprodukte der Unternehmen verstärken. Diese exklusiven Fertigungs- und nachgelagerten Abkommen bieten ICC eine beträchtliche Präsenz bei einem engagierten Publikum, das eine große Leidenschaft für Rugby hat und mit den Stars dieses Gladiatorensports vertraut ist.

Der rasante Anstieg der Popularität von CBD-Produkten ist auf das Streben der Verbraucher nach natürlichen Gesundheits- und Wellnesslösungen zur Behandlung dauerhafter Beschwerden zurückzuführen, einschließlich Sportlerbeschwerden wie Entzündungen und Schmerzen. Der Markt für aus Hanf gewonnenem CBD soll bis 2022 auf 22 Milliarden US-Dollar wachsen und die Auswirkungen von Cannabinoiden auf die Gesundheit und Behandlung sind auch im Profisport nicht unbemerkt geblieben.

HOWLBRANDS

HowlBrands ist der globale CBD-Markenbildungs- und -Entwicklungsbereich sowie eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Toronto Wolfpack RLFC. HowlBrands und Toronto Wolfpack besitzen ein Portfolio an CBD-Marken und Leistungsbestandseinheiten, die auf Sportler ausgerichtet sind und sich an der Schnittstelle von Sport und Wellness befinden. HowlBrands plant, seine erste mit CBD angereicherte Bestandseinheit, Rugby Strength, eine topische Körpercreme, die mit 125 Milligramm CBD-Extrakt angereichert ist, das aus biologischem Anbau von Cannabis sativa L. stammt, in den kommenden Monaten/Wochen auf den Markt zu bringen.

Rugby Strength wurde auf einzigartige Weise formuliert, um die transdermale Aufnahme der analgetischen, entzündungshemmenden und angstlösenden Eigenschaften von CBD zu optimieren. HowlBrands und Toronto Wolfpack sind bestrebt, Profi- und Amateur-Sportmannschaften sowie Einzelsportler mit einem vielfältigen Produktangebot zu beliefern, das formuliert wurde, um

- Schmerzen und Beschwerden zu lindern, die durch intensiven und/oder häufigen Verschleiß und Traumata an tragenden Gelenken entstehen;

- die Regeneration und Genesung zu unterstützen;

- die Fitness und Leistungsfähigkeit zu steigern.

Die Produktreihen von HowlBrands werden von einem Team an Medizinern und Heilpraktikern entwickelt und formuliert und weisen THC-freie, Nicht-GVO-, glutenfreie, vegane und Bio-Zertifizierungen auf. Die GMP-zertifizierten Fertigungspartner von HowlBrands sind verpflichtet, die höchsten Standards der Branche einzuhalten, einschließlich einer vollständigen chargenspezifischen Dokumentation und strenger Prüfungen durch Dritte.

David Argyle, Chairman von Toronto Wolfpack, sagte: HowlBrands ist bestrebt, mit Verbrauchern innerhalb und über Rugby und den Sport hinaus zu interagieren. So wie man kein Athlet sein oder Sport treiben muss, um Nike-Schuhe zu tragen, muss man auch kein Athlet sein oder Sport treiben, um Rugby Strength oder andere Produkte von HowlBrands anzuwenden. Jeder, der Schmerzen, Leiden oder körperliche Beschwerden hat, kann Rugby Strength anwenden.

Die Fertigungs- und Vertriebskapazitäten von ICC und Organic Flower werden dazu beitragen, den echten Glauben von Toronto Wolfpack / HowlBrands an und die Unterstützung von alternativen Gesundheits-, Fitness- und Schmerzlösungen umzusetzen, die zugänglich, wertbewusst und qualitativ hochwertig sind sowie vorhersehbare und wünschenswerte Ergebnisse liefern.

Wir ebnen den Weg, indem wir uns an der Schnittstelle von Wellness und Sport positionieren. Angesichts zahlreicher Produkten in der Pipeline besteht unser Ziel darin, Marken zu schaffen, die über ihren jeweiligen Sport hinausgehen, jeden anzusprechen sowie die Bedeutung von Wellness - durch Produkte, die spezifische Vorteile bieten, die alle Menschen ansprechen und erreichen, die Wert auf eine angemessene Pflege ihres Körpers legen - zu erweitern und methodisch in den Sport hinein und darüber hinaus zu expandieren, und zwar über eine bestimmte Sportart hinaus, wodurch der Wert, die Reichweite und die Lebensdauer von HowlBrands erweitert werden.

FERTIGUNG

Zu den erforderlichen Schritten, um die CBD-Leistungsbestandseinheiten von Toronto Wolfpack / HowlBrands auf den Markt zu bringen, zählen Pilot-Produktformulierungen sowie die kontinuierliche Beschaffung hochwertiger Rohstoffe. International Cannabis und Organic Flower werden sicherstellen, dass alle hergestellten CBD-Produkte die Industriestandards in Bezug auf Stabilitätsprüfungen, Herausforderungen in Zusammenhang mit Konservierungsmitteln, Prüfung der Packungsstabilität und mikrobielle Qualitätssicherung übertreffen.

Die extraktionsbereiten Hanfbestände von International Cannabis werden zu einem nahezu sofortigen Zugang zu überlegenen CBD-Konzentraten und -Hanfölen führen, was die beschleunigte Entwicklung und den Vertrieb einer Reihe von Leistungs- und Wellnessprodukten ermöglicht.

MARKTEINFÜHRUNGSSTRATEGIE

International Cannabis und Organic Flower werden mit Toronto Wolfpack / HowlBrands zusammenarbeiten, um durch revolutionäre nachgelagerte Einzelhandelsvertriebsmethoden direkt zum Verbraucher eine intensive Markteinführungsstrategie umzusetzen. Die Unternehmen werden auch gezielte Online- und Social-Media-Kampagnen nutzen, um die Empfänger in den Verkaufstrichter zu bringen.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens werden ICC und Organic Flower jeweils Stammaktien im Wert von 2,5 Millionen Dollar an Toronto Wolfpack emittieren. Die Bewertung der Aktien erfolgt auf Basis des fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurses der Stammaktien von ICC und Organic Flower an den fünf Handelstagen vor der Bekanntgabe des Lizenzabkommens. Die Aktien unterliegen freiwilligen Treuhandabkommen.

ÜBER INTERNATIONAL CANNABIS

ICC International Cannabis verfügt durch seine Tochtergesellschaften über operative Aktiva und entwickelt eine erstklassige Plattform für den Anbau, die Gewinnung, die Formulierung und den weltweiten Vertrieb im Vereinigten Königreich, Dänemark, Polen, der Schweiz, Deutschland, Mazedonien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Griechenland, Italien, Portugal, Malta, Kolumbien, Argentinien, Australien, Südafrika und Lesotho.

ÜBER ORGANIC FLOWER

Organic Flower nutzt strategische Beziehungen, eigene Investitionen und exklusive Partnerschaften mit herausragenden internationalen Cannabiszüchtern und -formulierern für die Entwicklung erstklassiger Produkte und Marken, die über unsere globale Präsenz vermarktet und vertrieben werden.

Über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Delta Organic Cannabis Corp. (DOC) nimmt Organic Flower eine der größten und effizientesten Cannabisanlagen der Welt in Betrieb.

ÜBER TORONTO WOLFPACK

Toronto Wolfpack ist eine Profi-Rugbymannschaft, die bestrebt ist, innerhalb der Rugby Football League von der League 1 in die Super League aufzusteigen. Wir sind das erste nordamerikanische Team, das in der RFL spielt, und die erste transatlantische Profi-Sportmannschaft der Welt. Die Wolfpack-Organisation wird von der Überzeugung angetrieben, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn mehr Rugbybälle in den Händen von Kindern sind. Unser Ziel besteht auch darin, ein globales Rugbyzentrum in Toronto zu errichten, um das Beste von Ontario zu präsentieren, indem wir lokale Familienunternehmen unterstützen und den transatlantischen Handel zwischen Partnern aus Nordamerika und dem Vereinigten Königreich aktiv fördern.

