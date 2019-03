IRW-News: ICC International Cannabis Corp: International Cannabis schließt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 45 Millionen CAD ab

IRW-PRESS: ICC International Cannabis Corp: International Cannabis schließt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 45 Millionen CAD ab

VANCOUVER, British Columbia, 8. März 2019 - ICC International Cannabis Corp.



(CSE: WRLD.U)(FWB: 8K51)(OTC: KNHBF) (ICC oder International Cannabis oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung bestehend aus 42.187.500 Einheiten (die Einheiten) des Unternehmens zum Preis von 0,32 USD pro Einheit und besicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 45 Millionen CAD abgeschlossen hat (die Privatplatzierung).

Das Unternehmen hat 42.187.500 Einheiten zum Preis von 0,32 USD pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einer Hälfte eines übertragbaren Aktienkaufwarrants (jeder ganze Aktienkaufwarrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum eine weitere Aktie des Unternehmens zum Preis von 0,50 USD zu erwerben.

Die Schuldverschreibungen wurden zu einem angenommenen Wert von 0,38 USD, dem Marktpreis am 6. März 2019, ausgegeben. Die Schuldverschreibungen werden eine jährliche Zinsrate von 10,0 Prozent aufweisen, die ab dem 30. Juni 2019 halbjährlich am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres zu entrichten ist. Die Zinsen werden auf Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen bestehend aus zwölf Monaten mit 30 Tagen berechnet. Die Zinszahlung zum 30. Juni 2019 stellt die aufgelaufenen Zinsen für den Zeitraum vom Abschlussdatum bis zum 30. Juni 2019 dar.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit dieser Privatplatzierung eine Vermittlungsprovision bezahlt.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird als allgemeines Betriebskapital zur weiteren Erfüllung der laufenden Verpflichtungen verwendet.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP.

Eugene Beukman

Eugene Beukman

CEO, Director

+1 (604) 687-2038

DIE BÖRSENAUFSICHT DER CSE HAT DIESE MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potenziell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Informationen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um Prognosen. Die Feststellungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten sind, basieren auf verschiedenen Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: politische Veränderungen in Kanada und international, zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis in Kanada und international, die Fähigkeit des Unternehmens, Vertriebskanäle in internationalen Gerichtsbarkeiten zu sichern, Wettbewerb und andere Risiken, die das Unternehmen im Besonderen und die Cannabisindustrie im Allgemeinen betreffen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch die vorstehenden Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt und beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46129

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46129&tr=1

